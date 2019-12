Ο καταπληκτικός τρόπος με τον οποίο τα χταπόδια χρησιμοποιούν το καμουφλάζ στην άγρια φύση

Δεν υπάρχουν πολλά πλάσματα στην άγρια φύση που είναι τόσο ενδιαφέροντα και συναρπαστικά όσο ένα χταπόδι.

Έχετε δει ποτέ πως αλλάζει χρώμα ένα χταπόδι για να προσαρμοστεί στο περιβάλλον και να αποφύγει πιθανούς θηρευτές;

Αν όχι, αυτό το βίντεο θα σας συναρπάσει!

Χρήστης του Twitter δημοσίευσε πλάνα με ένα μικρό χταπόδι να κολυμπάει και ενώ βρίσκεται εν κινήσει, να αλλάζει χρώμα και υφή για να ταιριάξει με το κοράλλι στο οποίο πάει να κρυφτεί.

Το κλιπ μερικών δευτερολέπτων έγινε φυσικά viral και έχει πάνω από 4 εκατομμύρια θεάσεις. Η αλήθεια είναι, πως το βίντεο σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό!

This is how octopuses use camouflage in the wild pic.twitter.com/jmBqOqplpN