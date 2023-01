Πώς η χαλάρωση στη δουλειά είναι παραγωγική

Περισσότερη ξεκούραση στη δουλειά μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους να είναι πιο παραγωγικοί, σύμφωνα με τη LaShawn Davis, σύμβουλο ανθρώπινου δυναμικού.

Οι άνθρωποι που δίνουν προτεραιότητα στην ξεκούραση, εμφανίζονται στη δουλειά τους πιο ενεργητικοί, συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλήσεις προκύψουν, αναφέρει η Davis στο CNBC.

Καταρρέει ο μύθος της εξαντλητικής εργασίας

Η ξεκούραση συχνά προβάλλεται ως το αντίθετο της επιτυχίας.

Σε μια κουλτούρα που συχνά εξυμνεί την «τριβή», το να εργαζόμαστε παράλογα πολλές ώρες, να τρώμε μεσημεριανό στο γραφείο μας και να μην έχουμε χρόνο να κάνουμε τίποτα εκτός της δουλειάς μας έχουν γίνει παράσημα τιμής.

Το μήνυμα ότι η επιτυχία ανήκει στους «go-getters» που δουλεύουν μέχρι εξάντλησης για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους κηρύσσεται παντού, από viral αναρτήσεις στο Instagram που ισχυρίζονται ότι «ο ύπνος είναι για τους αδύναμους» μέχρι στελέχη επιχειρήσεων που καυχιούνται ότι δουλεύουν 100 ώρες την εβδομάδα.

Αλλά αποδεικνύεται ότι η η χαλάρωση και ο χρόνος ξεκούρασης μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει τους εργαζόμενους να είναι πιο επιτυχημένοι – και παραγωγικοί – στην δουλειά τους μακροπρόθεσμα.

Η ξεκούραση βασικό συστατικό καλής απόδοσης

«Η ξεκούραση είναι βασικό συστατικό της καλής και έξυπνης εργασίας», λέει ο Alex Soojung-Kim Pang, συγγραφέας του βιβλίου “Rest: Why You Get More Done When You Work Less».

Από την πλευρά της η Davis δηλώνει ότι η παραγωγικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με την επίτευξη αποτελεσμάτων, αλλά με την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων, και είναι αδύνατο για κάποιον να αποδώσει το καλύτερο αν δεν είναι ξεκούραστος.

Οι άνθρωποι που δίνουν προτεραιότητα στην ξεκούραση, προσθέτει η Davis, εμφανίζονται στη δουλειά τους πιο ενεργητικοί, συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλήσεις προκύψουν.

Αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη και όταν ο εγκέφαλός μας ξεκουράζεται, εξακολουθεί να είναι ενεργός, ενεργοποιώντας το «προεπιλεγμένο δίκτυο» του για να επιλύει προβλήματα, να σκέφτεται δημιουργικά και να αναζητά νέες πληροφορίες.

Η ξεκούραση πρέπει να γίνει μέρος της ρουτίνας

Η Davis συνιστά ένα διάλειμμα 15 λεπτών από τη δουλειά κάθε τέσσερις ώρες και ένα επιπλέον μιας ώρας για μεσημεριανό γεύμα, αν είναι δυνατόν.

«Αναζητήστε ευκαιρίες για να βάλετε διασκέδαση στην ημέρα σας ή να κάνετε μια μικρή δραστηριότητα που σας δίνει χαρά, είτε πρόκειται για μια βόλτα, είτε για ένα τηλεφώνημα σε έναν φίλο, είτε για την ανάγνωση ενός κεφαλαίου ενός βιβλίου που σας ενθουσιάζει … ακόμη και αν είναι μόνο για 15-20 λεπτά», προτείνει η Laura Pendergrass, βιομηχανική ψυχολόγος που συμβουλεύει εταιρείες του Fortune 500. «Αυτές οι μικρές, ξεκούραστες δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην επαναφόρτιση της μπαταρίας σας», προσθέτει.

Αδιαπραγμάτευτη ξεκούραση

Σε τελική ανάλυση, ωστόσο, η ξεκούραση θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη στην εργασία. « Ό,τι πρέπει να κάνετε για να ξεκουράζεστε – είτε πρόκειται για τον ορισμό μιας επαναλαμβανόμενης υπενθύμισης στο ημερολόγιό σας είτε για μια συζήτηση με τον διευθυντή σας – αξίζει τον κόπο», λέει η Davis.

«Δεν υπάρχει τίποτα, καμία εργασία, κανένας μισθός, κανένα έργο που να είναι πιο σημαντικό από εσάς και την ευημερία σας»,προσθέτει. «Μην θέτετε σε κίνδυνο την ξεκούρασή σας, τη λογική σας, για χάρη μιας δουλειάς».

in.gr