Τα ελληνικά προϊόντα κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε Βέλγιο και Ολλανδία

Ολοκληρώθηκαν για τη φετινή χρονιά τα εξαγωγικά webinars «Doing Business in –Covid 19 Challenges & Opportunities» της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), σε συνεργασία με τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών.

Το 15ο webinar υπό τον τίτλο «Doing Business in Belgium and the Netherlands», διοργανώθηκε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου με τους συμμετέχοντες να ξεπερνούν τους 140 και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας της Ελλάδος με το Βέλγιο και την Ολλανδία, ιδιαίτερα στους Κλάδους Τροφίμων και Ποτών και Καλλυντικών, αλλά και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών τους σχέσεων.

Οι σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Πρεσβειών μας στις Βρυξέλλες και τη Χάγη, αναφέρθηκαν επίσης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι αγορές του Βελγίου και της Ολλανδίας, ενώ παράλληλα έκαναν αναφορά στις προοπτικές διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων, στα κανάλια διανομής των δύο χωρών.

Σε δήλωσή της, η Εντεταλμένη Σύμβουλος της Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ανέφερε: «Το Βέλγιο και η Ολλανδία είναι δύο χώρες που αποτελούν αδιαμφισβήτητα, βασική πτυχή της ευρωπαϊκής οικονομίας και για αυτό είναι μέρος της στρατηγικής μας στόχευσης στην Enterprise Greece για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. Ευελπιστώ ότι η σημερινή εκδήλωση έδωσε σημαντικά και απαραίτητα εφόδια στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να προσεγγίσουν αυτές τις αγορές πιο στοχευμένα και να αναπτύξουν περαιτέρω τις πωλήσεις τους».

Βέλγιο

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση το Βέλγιο, μια πολυπολιτισμική χώρα, διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμετακομιστικό κέντρο με υψηλού επιπέδου υποδομές, αποτελεί σημαντική αγορά για την Ελλάδα. Με την ελληνική Ομογένεια να φτάνει τις 40.000 και τα ελληνικά προϊόντα να κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις των Βέλγων καταναλωτών, η προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών μας σχέσεων, είναι θετική.

Καπνά -προϊόντα καπνού, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, πλαστικές ύλες, φαρμακευτικά, ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, είναι μερικά από τα βασικά προϊόντα που εξάγει εκεί η χώρα μας. Παρατηρείται μάλιστα αυξανόμενη διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στη βελγική αγορά, κυρίως διατροφικών, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Οι Βέλγοι καταναλωτές, δείχνουν επίσης σαφή προτίμηση σε προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, καθώς και σε νέα καινοτόμα ελληνικά προϊόντα, τα οποία παρουσιάζονται στην αγορά.

Το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας των δύο χωρών αλλά και τις προοπτικές για περαιτέρω βελτίωσή τους, επιβεβαίωσε με δηλώσεις του και ο Σύμβουλος Α’ Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, Αναστάσιος Παπαθωμάς: «Η βελτίωση των ελληνο-βελγικών σχέσεων και το διαρκώς αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα προς την χώρα μας (με εξαίρεση το 2020 λόγω της πανδημίας), δεν έχει επαρκώς αξιοποιηθεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ότι αφορά τις εξαγωγές, όπου τα περιθώρια ανάπτυξης είναι σημαντικά. Η βελγική αγορά είναι ώριμη, ανοικτή αγορά, με κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις ελληνικές επιχειρήσεις στα πλαίσια μιας μακροχρόνιας στρατηγικής».

Ολλανδία

Φρούτα, λαχανικά και φάρμακα, βρίσκονται στην κορυφή των ελληνικών εξαγωγών στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας, γεγονός που επιβεβαιώνει τους εξαιρετικούς, εμπορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Η Ολλανδία είναι το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο της Ευρώπης, κατέχοντας επίσης το 57% των αμερικανικών και ασιατικών Ευρωπαϊκών Κέντρων Διανομής. Το εξαγωγικό εμπόριο, αποτελεί την κινητήριο δύναμη της ολλανδικής οικονομίας, φτάνοντας το 75% του ΑΕΠ, ενώ θεωρείται η 4η εισαγωγική δύναμη στην ΕΕ.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2021, υπήρξε αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 43,5%, ενώ το διαρκώς αυξανόμενο, τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας, στρέφει όλο και περισσότερους Ολλανδούς καταναλωτές στα ελληνικά προϊόντα.

Όπως όμως τονίστηκε κατά τη διάρκεια του webinar, οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη λειτουργία μιας μεγάλης και ιδιαίτερα οργανωμένης αγοράς, όπως είναι η ολλανδική. Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του και ο Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Χάγη, Ευάγγελος ∆αϊρετζής: «Η Ολλανδία είναι η έκτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως διεθνής διαμετακομιστικός κόμβος. Πρόκειται για μια ανταγωνιστική οικονομία με υψηλού εισοδήματος καταναλωτές που αναζητούν ποιοτικά προϊόντα και όπου τα ελληνικά πιστοποιημένα προϊόντα διαθέτουν αξιόλογες προοπτικές. Η σημαντική αύξηση των εξαγωγών μας το 2021 είναι αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και της αξιόλογης και συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι Έλληνες εξαγωγείς. Συνεργατικά εξαγωγικά σχήματα θα επετύγχαναν αυξημένη παραγωγικότητα, σταθερή ποιότητα καθώς και περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο και εδραίωση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στην αγορά της Ολλανδίας. Προς τούτο η καθιέρωση ελληνικού σήματος ποιότητας («brand name») θα συντελούσε στην αναγνωρισιμότητα των αδιαμφισβήτητα ποιοτικών μας προϊόντων».

ot.gr