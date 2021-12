Διεθνείς διακρίσεις για την Πειραιώς Asset Management

Με σειρά διεθνών διακρίσεων ολοκληρώνεται το 2021 για την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς έλαβε τις διακρίσεις Decade of Excellence Asset Management Greece 2021 και Asset Management Company of the Year Greece 2021 από το διεθνές περιοδικό Global Banking & Finance Review. H Πειραιώς Asset Management βραβεύτηκε για την επιτυχημένη διαδρομή της στην ελληνική αγορά διαχείρισης κεφαλαίων και την ευρεία γκάμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς επενδυτές.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή που απένειμε τις διακρίσεις του Global Banking & Finance Review, η βράβευση επιβεβαιώνει την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και μακρά εμπειρία των διαχειριστών της Πειραιώς Asset Management καθώς και την ισχυρή δέσμευση της εταιρείας στις υπεύθυνες επενδύσεις (ESG), την επίτευξη οργανικής κερδοφορίας, την ανάπτυξη των υπό διαχείριση κεφαλαίων και την επίτευξη εντυπωσιακών αποδόσεων, όπως και την σωστή διαχείριση κινδύνων.

Η Πειραιώς Asset Management βραβεύτηκε επίσης ως η πιο αναπτυσσόμενη εταιρεία asset management στην Ελλάδα, Fastest Growing Asset Management Company Greece 2021, από τα Global Economics Awards 2021, με την επισήμανση ότι αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεγεθών τα τελευταία χρόνια.

Eξίσου σημαντική είναι η βράβευση της Πειραιώς Asset Management στο πλαίσιο των World

Finance Investment Management Awards 2021 ως Best Investment Management Company Greece 2021. Η βράβευση βασίστηκε σε χαρακτηριστικά, όπως η αξιόπιστη επενδυτική προσέγγιση που έχει η εταιρεία, η εκτίμηση που χαίρει από πλευράς των πελατών και η εμπιστοσύνη τους, στοιχεία που την αναδεικνύουν σε ηγετική θέση στην αγορά και επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της.

Οι διεθνείς διακρίσεις της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ επιβεβαιώνουν την δυναμική της παρουσία στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον των επενδύσεων. Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, παρέχει στους πελάτες της ευέλικτες, υψηλής ποιότητας επενδυτικές επιλογές, εστιάζοντας στη δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται στις επενδυτικές τους ανάγκες.