Αυτά τα αυτοκίνητα (+diesel, βενζίνης) απαλλάσσονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας!

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας στο Taxisnet. Αυτά θα είναι αμετάβλητα, με μεγάλους «τυχερούς» και φέτος τους ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, όποτε και εφαρμόστηκε το νέο πρότυπο μέτρησης WLTP. Διότι όσα εκ των παραπάνω οχημάτων εκπέμπουν έως και 122 γρμ./CO2, οι ιδιοκτήτες τους δεν θα πληρώσουν Τελη Κυκλοφορίας για το 2022. Σε αντίθετη περίπτωση, το ύψος του ποσού ορίζεται βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ως εξής: Εκπομπές CO2 Tιμή (ευρώ) 0-122 0

123-139 0,64

140-166 0,70

167-208 0,85

209-224 1,87

225-240 2,20

241-260 2,50

261-280 2,70

Πάνω από 281 2,82 Για παράδειγμα, εφόσον οι εκπομπές CO2 ενός οχήματος είναι 125 γρμ./χλμ. και επομένως υπάγεται στην κλίμακα των 0,64 ευρώ, ο υπολογισμός των Τελών Κυκλοφορίας γίνεται ως εξής: 125 X 0,64 = 80 ευρώ. Ποια αυτοκίνητα δεν πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας Όπως προαναφέρθηκε, κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που εκπέμπει έως και 122 γρμ./χλμ. και έχει ταξινομηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 εξαιρείται από την πληρωμή. Διευκρινίζεται ότι τα εξαιρούμενα μοντέλα που θα δείτε παρακάτω αφορούν τις βασικές εκδόσεις εξοπλισμού δεδομένου ότι σε κάποιες πλουσιότερες εξοπλιστικά εκδόσεις το κόστος αυξάνεται – π.χ. εξαιτίας της τοποθέτησης διαφορετικών ελαστικών. Audi



A3 SB 30 TFSI MHEV S tronic 999 κ.εκ. 110 PS – 116 γρμ./χλμ.

A3 Sport Sedan 30 TFSI 999 κ.εκ. 110 PS – 120 γρμ./χλμ.

A3 Sport Sedan 30 TFSI MHEV S tronic 999 κ.εκ. 110 PS – 113 γρμ./χλμ.

A3 Sport Sedan 30 TDI S tronic 1.968 κ.εκ. 116 PS – 118 γρμ./χλμ.

A3 SB 40 TFSI e S tronic 1.395 κ.εκ. 150 PS – 24 γρμ./χλμ.

A3 SB 30 TDI S tronic – 1.968 κ.εκ. – 116 PS – 121 γρμ./χλμ. A4 30 TDI MHEV S tronic 1.968 κ.εκ. 136 PS – 121 γρμ./χλμ.

A4 35 TDI MHEV S tronic 1.968 κ.εκ. 163 PS – 122 γρμ./χλμ. A6 50 TFSI e quattro S tronic 1.984 κ.εκ. 299 PS – 27 γρμ./χλμ. Q3 45 TFSI e S tronic 1.395 κ.εκ. 245 PS – 37 γρμ.

Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic 1.395 κ.εκ. 245 PS – 39 γρμ./χλμ. Q5 50 TFSI e quattro S tronic 1.984 κ.εκ. 299 PS – 35 γρμ./χλμ.

Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic – 1.984 κ.εκ. 299 PS – 36 γρμ./χλμ. Q7 55 TFSI e quattro tiptronic 2.995 κ.εκ. 381 PS – 57 γρμ./χλμ. Q8 60 TFSI e quattro tiptronic 2.995 κ.εκ. 340 PS – 65 γρμ./χλμ. e-tron 50 quattro 313 PS – 0 γρμ./χλμ.

e-tron 55 quattro 408 PS – 0 γρμ./χλμ.

e-tron Sportback 50 quattro 313 PS – 0 γρμ./χλμ.

e-tron SB 55 quattro – 408 PS – 0 γρμ./χλμ. Q4 e-tron 35 170 PS – 0 γρμ./χλμ.

Q4 e-tron 45 204 PS – 0 γρμ./χλμ.

Q4 e-tron 50 quattro 299 PS – 0 γρμ./χλμ. e-tron GT Quattro 476 PS – 0 γρμ./χλμ.

RS e-tron GT 598 PS – 0 γρμ./χλμ. BMW



Σειρά 1 116d 1.496 κ.εκ. 116 PS – 118 γρμ./χλμ.

Σειρά 1 118d 1.995 κ.εκ. 150 PS – 120 γρμ./χλμ. Σειρά 2 Coupe 220d 1.995 κ.εκ. 190 + 11 PS – 121 γρμ./χλμ.

Σειρά 2 Coupe

Σειρά 2 Gran Coupe 216d 1.496 κ.εκ. 116 PS – 120 γρμ./χλμ.

Σειρά 2 Gran Coupe 218d 1.995 κ.εκ. 150 PS – 118 γρμ./χλμ.

Σειρά 2 Active Tourer 225xe 1.499 κ.εκ. 220 PS – 35 γρμ./χλμ.

Σειρά 2 Active Tourer 216d 1.496 κ.εκ. 116 PS – 122 γρμ./χλμ.

Σειρά 2 Active Tourer 218d 1.995 κ.εκ. 150 PS – 122 γρμ./χλμ. Σειρά 3 Sedan 320e 1.998 κ.εκ. 204 PS – 30 γρμ./χλμ.

Σειρά 3 Sedan 330e 1.998 κ.εκ. 292 PS – 30 γρμ./χλμ.

Σειρά 3 Sedan 330e xDrive 1.998 κ.εκ. 292 PS – 32 γρμ./χλμ.

Σειρά 3 Sedan 316d 1.995 κ.εκ. 122+11 PS – 117 γρμ./χλμ.

Σειρά 3 Sedan 318d 1.995 κ.εκ. 150+11 PS – 117 γρμ./χλμ.

Σειρά 3 Sedan 320d xDrive 1995 κ.εκ. 190 PS – 119 γρμ./χλμ.

Σειρά 3 Touring 320e 1.998 κ.εκ. 204 PS – 32 γρμ./χλμ.

Σειρά 3 Touring 320e xDrive 1.998 κ.εκ. 204 PS – 35 γρμ./χλμ.

Σειρά 3 Touring 330e 1.998 κ.εκ. 292 PS – 32 γρμ./χλμ.

Σειρά 3 Touring 330e xDrive 1.998 κ.εκ. 292 PS – 36 γρμ./χλμ. Σειρά 5 Sedan 520e 1.998 κ.εκ. 204 PS – 31 γρμ./χλμ.

Σειρά 5 Sedan 530e 1.998 κ.εκ. 292 PS -31 γρμ./χλμ.

Σειρά 5 Sedan 530e xDrive 1.998 κ.εκ. 292 PS – 37 γρμ./χλμ.

Σειρά 5 Sedan 545e xDrive 2.998 κ.εκ. 394 PS – 38 γρμ./χλμ.

Σειρά 5 Touring 520e 1.998 κ.εκ. 204 PS – 35 γρμ./χλμ.

Σειρά 5 Touring 530e 1.998 κ.εκ. 292 PS – 35 γρμ./χλμ.

Σειρά 5 Touring 530e xDrive 1.998 κ.εκ. 292 PS – 42 γρμ./χλμ. Σειρά 7 745e 2.993 κ.εκ. 394 PS – 40 γρμ./χλμ.

Σειρά 7 745Le 2.998 κ.εκ. 394 PS – 41 γρμ./χλμ.

Σειρά 7 745Le xDrive 394 PS – 46 γρμ./χλμ. X1 xDrive25e 1.499 κ.εκ. 220 PS – 40 γρμ./χλμ. Χ2 xDrive25e 1.499 κ.εκ. 220 PS – 38 γρμ./χλμ. Χ3 xDrive30e 1.998 κ.εκ. 292 PS – 45 γρμ./χλμ. X5 xDrive45e 2.998 κ.εκ. 394 PS – 27 γρμ./χλμ. i3 (120 Ah) 170 PS – 0 γρμ./χλμ.

i3s (120 Ah) 184 PS – 0 γρμ./χλμ. iX xDrive40 326 PS – 0 γρμ./χλμ.

iX xDrive50 523 PS – 0 γρμ./χλμ. Citroen C1 1.0 72 PS – 110 γρμ./χλμ.

C1 Airspace 1.0 72 PS – 110 γρμ./χλμ. C3 1,2 PureTech 83 PS – 122 γρμ./χλμ.

C3 1.5 BlueHDi 100 PS – 111 γρμ./χλμ.

C3 Aircross 1,5 BlueHDi 110 PS – 122 γρμ./χλμ. C4 C-Cross 1.5 BlueHDi 110 PS – 116 γρμ./χλμ.

C4 C-Cross 1.5 BlueHDi 130 PS – 121 γρμ./χλμ.

Ε-C4 C-Cross 50KWh 136 PS – 0 γρμ./χλμ. C5 Aircross PHEV 225 PS ë-EAT8 – 31 γρμ./χλμ. C-Elysee 1.5 BlueHDi 110 PS – 114 γρμ./χλμ. Ε-Spacetourer 50KWh 136 PS – 0 γρμ./χλμ.

Ε-Spacetourer 75KWh 136 PS – 0 γρμ./χλμ. Cupra Leon (5 doors) 1.4 TSI 204 PS DSG e-Hybrid – 29 γρμ./χλμ.

Leon (5 doors) 1.4 TSI 245 PS DSG e-Hybrid – 31 γρμ./χλμ. Leon Sportstourer 1.4 TSI 204 PS DSG e-Hybrid – 29 γρμ./χλμ.

Leon Sportstourer 1.4 TSI 245 PS DSG e-Hybrid – 31 γρμ./χλμ. Dacia



Sandero Streetway 1.0 SCe 65 PS – 117 γρμ./χλμ.

Sandero Streetway 1.0 TCe 90 PS – 116 γρμ./χλμ.

Sandero Streetway: 1,0 LPG 100 PS – 106 γρμ./χλμ.

Sandero Stepway: 1,0 LPG 100 PS – 114 γρμ./χλμ. DS



DS 3 Crossback 1.5 BlueHDi 110 -119 γρμ./χλμ.

DS 3 Crossback E-Tense 136 PS – 0 γρμ./χλμ. DS 7 Crossback E-Tense 225 PS – 31 γρμ./χλμ.

DS 7 Crossback E-Tense 4X4 – 30 γρμ./χλμ. Fiat



Panda 1.0 Hybrid 70 PS – 120 γρμ./χλμ.

Panda City Cross 0.9 Twinair 70 PS 4X2 CNG – 110 γρμ./χλμ.

Panda Cross 1.0 Hybrid 70 PS – 120 γρμ./χλμ. 500 1.0 BSG 70 PS Hybrid – 117 γρμ./χλμ.

500 Electric 320 χλμ. (αυτονομία) – 0 γρμ./χλμ.

500 Electric RED Edition Hatchback 23,65kWh – 0 γρμ./χλμ.

500 Electric RED Edition Hatchback 42kWh – 0 γρμ./χλμ. Tipo 1.3 95 PS diesel – 113 γρμ./χλμ.

Tipo 1.6 130 PS diesel – 118 γρμ./χλμ. Tipo Cross 1.3 95 PS diesel – 117 γρμ./χλμ.

Tipo Cross 1.6 130 PS diesel – 122 γρμ./χλμ. Tipo Station wagon 1.3 95 PS diesel – 113 γρμ./χλμ.

Tipo Station wagon 1.6 130 PS diesel – 120 γρμ./χλμ. Tipo Sedan 1.0 100 PS – 121 γρμ./χλμ.

Tipo Sedan 1.3 95 PS diesel – 110 γρμ./χλμ.

Tipo Sedan 1.6 130 PS diesel – 115 γρμ./χλμ. Ford



Fiesta 1.0 125 PS – 122 γρμ./χλμ.

Fiesta 1.0 100 PS – 119 γρμ./χλμ.

Fiesta 1.0 125 PS mHEV – 119 γρμ./χλμ.

Fiesta 1.0 155 PS mHEV – 115 γρμ./χλμ. Focus 1.0 125 PS mHEV – 116 γρμ./χλμ.

Focus 1.5 120 PS diesel – 111 γρμ./χλμ.

Focus 1.0 155 PS mHEV – 120 γρμ./χλμ.

Focus 1.5 95 PS diesel – 112 γρμ./χλμ.

Focus Active 1.0 155 PS mHEV – 121 γρμ./χλμ.

Focus Active 1.5 120 PS diesel – 114 γρμ./χλμ. Puma 1.0 125 PS mHEV – 121 γρμ./χλμ.

Puma 1.5 120 PS diesel – 119 γρμ./χλμ. Kuga PHEV 2.5 225 PS – 32 γρμ./χλμ. Mustang Mach-E 269 P5 75 kWh – 0 γρμ./χλμ.

Mustang Mach-E 294 PS 98kWh – 0 γρμ./χλμ.

Mustang Mach-E AWD 269 PS 75 kWh – 0 γρμ./χλμ.

Mustang Mach-E AWD 351 PS 98 kWh – 0 γρμ./χλμ. Explorer PHEV 3.0 457 PS – 71 γρμ./χλμ. Tourneo Custom PHEV 1.0 120 PS – 75 γρμ./χλμ. Honda



Jazz 1.5 130 PS Hybrid Crosstar – 110 γρμ./χλμ.

Jazz 1.5 130 PS Hybrid – 102 γρμ./χλμ. Honda e 145 PS – 0 γρμ./χλμ.

Hyundai



i10 1.0 67 PS (χειροκίνητο) – 114 γρμ./χλμ.

ι10 1.0 67 PS (αυτόματο) – 119 γρμ./χλμ.

ι10 1.2 84 PS (μηχανικό) – 117 γρμ./χλμ.

ι10 1.2 84 PS (αυτόματο) – 122 γρμ./χλμ. ι20 1.2 84 PS (μηχανικό) – 121 γρμ./χλμ.

ι20 1.0 100 PS (μηχανικό) – 118 γρμ./χλμ.

ι20 1.0 100 PS (αυτόματο) – 121 γρμ./χλμ.

i20 1.0 100 PS 48V (iMT) – 115 γρμ./χλμ.

i20 100 PS 48V (αυτόματο) – 117 γρμ./χλμ.

1.0 120 PS 48V (iMT) – 120 γρμ./χλμ.

1.0 120 PS 48V (αυτόματο) – 122 γρμ./χλμ. Bayon 1.0 100 PS (μηχανικό) – 122 γρμ./χλμ.*

Bayon 1.0 100 PS (αυτόματο) – 122 γρμ./χλμ.*

Bayon 1.0 100 PS 48V (iMT) – 118 γρμ./χλμ.*

Bayon 1.0 100 PS 48V (αυτόματο) – 118 γρμ./χλμ. *

Bayon 1.0 120 PS 48V (iMT) – 118 γρμ./χλμ.*

Bayon 1.0 120 PS 48V (αυτόματο) – 118 γρμ./χλμ. * *κατά προσέγγιση i30 1.0 120 PS 48V (iMT) – 120 γρμ./χλμ.

i30 1.0 120 PS 48V (αυτόματο) – 121 γρμ./χλμ.

i30 1.6 115 PS (μηχανικό) – 118 γρμ./χλμ.

i30 1.6 115 PS (αυτόματο) – 121 γρμ./χλμ.

i30 1.6 115 PS 48V (iMT) – 120 γρμ./χλμ. Kona 1.6 141 PS Full Hybrid (αυτόματο) – 114 γρμ./χλμ.

Kona Electric 34 kWh 136 PS – 0 γρμ./χλμ.

Kona Electric 64 kWh 204 PS – 0 γρμ./χλμ. Tucson 1.6 265 PS 4WD PHEV – 31,4 γρμ./χλμ. Jaguar



I-Pace Electric 440 PS – 0 γρμ./χλμ.

E-Pace PHEV 1.5 309 PS – 43 γρμ./χλμ.

F-Pace PHEV 2.0 404 PS – 54 γρμ./χλμ. Jeep



Renegade PHEV 1.3 190 PS – 44 γρμ./χλμ.

Renegade PHEV 1.3 240 AWD – 46 γρμ./χλμ. Compass PHEV 1.3 190 PS 4X4 – 45 γρμ./χλμ.

Compass PHEV 1.3 240 PS 4X4 – 46 γρμ./χλμ. Wrangler PHEV 2.0 380 PS – 79 γρμ./χλμ. Kia



Picanto 1.0 67 PS – 115 γρμ./χλμ.

Picanto 1.0 67 PS Auto – 119 γρμ./χλμ.

Picanto 1.2 84 PS – 117 γρμ.χλμ. Rio 1.2 84 PS – 118 γρμ./χλμ.

Rio 1.0 100 PS – 118 γρμ./χλμ.

Rio 1.0 100 PS Auto – 120 γρμ./χλμ.

Rio 1.0 120 PS 48V Auto – 116 γρμ./χλμ. Stonic 1.0 100 PS -122 γρμ./χλμ.

Stonic 1.0 100 PS 48V iMT – 119 γρμ./χλμ.

Stonic 1.0 100 PS Auto – 120 γρμ./χλμ.

Stonic 1.0 120 PS 48V Auto – 116 γρμ./χλμ. XCeed PHEV 1.6 141 PS – 29 γρμ./χλμ.

Ε-Niro 204 PS – 0 γρμ./χλμ.

E-Niro 136 PS – 0 γρμ./χλμ.

Niro PHEV 1.6 141 PS – 29 γρμ./χλμ.

Ε-Soul 136 PS – 0 γρμ./χλμ.

E-Soul 204 PS – 0 γρμ./χλμ. Land Rover



Range Rover PHEV 2.0 404 PS – 75 γρμ./χλμ.

Range Rover Sport PHEV 2.0 404 PS – 72 γρμ./χλμ.

Range Rover Velar PHEV 2.0 404 PS – 52 γρμ./χλμ.

Range Rover Evoque PHEV 1.5 309 PS – 44 γρμ./χλμ. Discovery Sport PHEV 1.5 309 PS – 44 γρμ./χλμ. Defender PHEV 2.0 404 PS – 75 γρμ./χλμ. Lexus



UX 300e Electric 204 PS – 0 γρμ./χλμ.

UX 200h 2.0 184 PS – 121 γρμ./χλμ. ΝΧ 450h 2.5 309 PS – 20 γρμ./χλμ. ES 300h 2.5 178 PS – 119 γρμ./χλμ. Mazda



Mazda2 G90 1.5 122 PS – 120 γρμ./χλμ. Mazda3 Skyactiv-X186 2.0 186 PS (μηχανικό) – 120 γρμ./χλμ.

Mazda3 sedan Skyactiv-G122 2.0 122 PS – 122 γρμ./χλμ.

Mazda3 sedan Skyactiv-X186 2.0 186 PS (μηχανικό) – 117 γρμ./χλμ. Mazda MX-30 Electric 143 PS – 0 γρμ./χλμ. Mercedes



ΕQA 250 190 PS – 0 γρμ./χλμ.

EQA 300 4Matic 228 PS – 0 γρμ./χλμ.

EQA 350 4Matic – 292 PS 0 γρμ./χλμ. EQC 400 4Matic 408 PS – 0 γρμ./χλμ. EQS 450+ 333 PS – 0 γρμ./χλμ.

EQS 580 4Matic 523 PS – 0 γρμ./χλμ. A-Class 250e 1.333 κ.εκ. 218 PS – 22 γρμ./χλμ.

A-Class 160d 1.461 κ.εκ. 95 PS – 118 γρμ./χλμ.

A-Class 180d 1.461 κ.εκ. 116 PS – 118 γρμ./χλμ. B-Class 250 e 1.332 κ.εκ.218 PS – 25 γρμ./χλμ.

B-Class 160d 1.461 κ.εκ. 95 PS – 120 γρμ./χλμ.

B-Class 180 d 1.461 κ.εκ. 116 PS – 120 γρμ./χλμ. CLA 250e 1.332 κ.εκ. 218 PS – 25 γρμ./χλμ.

CLA 180d 1.461 κ.εκ. 116 PS – 117 γρμ./χλμ.

CLA Shooting Brake 250e 1.332 κ.εκ. 218 PS – 25 γρμ./χλμ. C-Class 300e 1.991 κ.εκ. 320 PS – 33 γρμ./χλμ.

C-Class 300de 1.950 κ.εκ. 306 PS – 30 γρμ./χλμ. C-Class 200d 1.993 κ.εκ. 163+20 PS – 116 γρμ./χλμ.

C-Class 200d 1.993 κ.εκ. 200+20 PS – 116 γρμ./χλμ.

C-Class Estate 200d 1.993 κ.εκ. 163+20 PS – 122 γρμ./χλμ.

C-Class Estate 200d 1.993 κ.εκ. 200+20 PS – 121 γρμ./χλμ. E-Class 300e 1.991 κ.εκ. 211+122 PS – 34 γρμ./χλμ.

E-Class 300e 4Matic 1.991 κ.εκ. 211+122 PS – 39 γρμ./χλμ.

E-Class 300de 1.950 κ.εκ. 306 PS – 33 γρμ./χλμ.

E-Class 300 de 4Matic 1.950 κ.εκ. 306 PS – 36 γρμ./χλμ.

E-Class Estate 300e 1.991 κ.εκ. 320 PS – 38 γρμ./χλμ.

E-Class Estate 300de 1.950 κ.εκ. 306 PS – 36 γρμ./χλμ.

E-Class Estate 300de 4Matic 1.950 κ.εκ. 306 PS – 37 γρμ./χλμ. S-Class 580e 2.999 κ.εκ. 510 PS – 14 γρμ./χλμ. GLA 250e 1.332 κ.εκ. 218 PS – 31 γρμ./χλμ. GLC 300e 4Matic 1.991 κ.εκ. 320 PS – 49 γρμ./χλμ.

GLC 300 de 4Matic 1.950 κ.εκ. 306 PS – 45 γρμ./χλμ.

GLC 300 e 4Matic Coupe 1.991 κ.εκ. 320 PS – 48 γρμ./χλμ.

GLC 300de 4Matic Coupe 1.950 κ.εκ. 306 PS – 45 γρμ./χλμ. GLE 350e 4Matic 1.991 κ.εκ. 333 PS – 21 γρμ./χλμ.

GLE 350 de 4Matic 1.950 κ.εκ. 320 PS – 18 γρμ./χλμ.

GLE 350 e 4Matic Coupe 1.991 κ.εκ. 333 PS – 20 γρμ./χλμ.

GLE 350 de 4Matic Coupe 1.950 κ.εκ. 320 PS – 18 γρμ./χλμ. Mini



MINI Cooper SE Electric 184 PS – 0 γρμ./χλμ. MINI Clubman One D 1.496 κ.εκ. 116 PS – 122 γρμ./χλμ. MINI Countryman Cooper SE ALL4 1.499 κ.εκ. – 40 γρμ./χλμ. Nissan



e-NV200 Evalia Electric 109 PS – 0 γρμ./χλμ. Leaf 40 kWh 150 PS – 0 γρμ./χλμ.

Leaf e+ 62 kWh 217 PS – 0 γρμ./χλμ. Opel



Mokka-e 136 PS – 0 γρμ./χλμ.

Mokka 1.5 diesel 110 PS – 118 γρμ./χλμ. Corsa 1.2 75 PS – 117 γρμ./χλμ.

Corsa 1.2 100 PS – 121 γρμ./χλμ.

Corsa 1.5 diesel 102 PS – 105 γρμ./χλμ.

Corsa 1.2 130 PS – 122 γρμ./χλμ.

Corsa-e 136 PS – 0 γρμ./χλμ. Grandland PHEV 1.6 224 PS – 35 γρμ./χλμ.

Grandland PHEV 1.6 300 PS – 36 γρμ./χλμ. Astra 1.2 145 PS – 120 γρμ./χλμ.

Astra 1.5 105 PS diesel – 114 γρμ./χλμ.

Astra 1.5 122 PS diesel – 115 γρμ./χλμ.

Astra Tourer 1.5 105 PS diesel – 113 γρμ./χλμ.

Astra Tourer 1.5 122 PS diesel – 117 γρμ./χλμ. Crossland 1.5 110 PS diesel – 120 γρμ./χλμ. Zafira e-Life 136 PS – 0 γρμ./χλμ. Peugeot



108 1.0 72 PS – 110 γρμ./χλμ. 208 1.2 75 PS -119 γρμ./χλμ.

208 1.2 100 PS – 115 γρμ./χλμ.

208 1.2 130 PS – 121 γρμ./χλμ.

208 1.5 110 PS diesel – 106 γρμ./χλμ.

e-208 136 PS – 0 γρμ./χλμ. 2008 1.2 100 PS – 122 γρμ./χλμ.

2008 1.5 110 PS diesel – 116 γρμ./χλμ.

e-2008 136 PS – 0 γρμ./χλμ. 3008 Hybrid PHEV 1.6 225 PS – 31 γρμ./χλμ.

3008 Hybrid4 PHEV 1.6 300 PS – 30 γρμ./χλμ. 508 1.5 130 PS diesel – 120 γρμ./χλμ.

500 PHEV 1.2 225 PS – 28 γρμ./χλμ.

500 Station Wagon 1.2 225 PS 30 γρμ./χλμ. E-Traveler 136 PS 50 kWh – 0 γρμ./χλμ.

E-Traveler 136 PS 75 kWh – 0 γρμ./χλμ. Ε-Partner 136 PS 50 kWh – 0 γρμ./χλμ.

E-Partner 136 PS 75 kWh – 0 γρμ./χλμ. Porsche



Taycan 408 PS – 0 γρμ./χλμ.

Taycan Cross Turismo 476 PS – 0 γρμ./χλμ.

Taycan 4S 530 PS – 0 γρμ./χλμ.

Taycan 4S Cross Turismo 571 PS – 0 γρμ./χλμ.

Taycan Turbo 680 PS – 0 γρμ./χλμ.

Taycan Turbo Cross Turismo 680 PS – 0 γρμ./χλμ.

Taycan Turbo PS 761 PS – 0 γρμ./χλμ.

Taycan Turbo S Cross Turismo 761 PS – 0 γρμ./χλμ. Panamera 4 E-Hybrid 2,9 330 PS – 51 γρμ./χλμ.

Panamera 4S E-Hybrid 2,9 560 PS – 51 γρμ./χλμ.

Panamera Turbo S E-Hybrid 4,0 700 PS – 62 γρμ/χλμ. Cayenne Ε-Hybrid 3,0 462 PS – 71 γρμ/χλμ.

Cayenne E-Hybrid Coupe 3,0 462 PS – 73 γρμ./χλμ.

Cayenne Turbo S -E Hybrid 4,0 680 PS – 86 γρμ./χλμ. Renault



Twingo 1.0 SCe 65 PS – 116 γρμ./χλμ.

Clio 1.0 TCe 100 PS LPG – 121 γρμ./χλμ.

Clio 1.0 TCe 90 PS – 117 γρμ./χλμ.

Clio 1.5 100 PS diesel – 107 γρμ./χλμ.

Clio Hybrid E-Tech 1.6 140 PS – 96 γρμ./χλμ.

Captur PHEV 1.6 160 PS – 32 γρμ./χλμ.

Captur 1.0 TCe 100 PS LPG- 117 γρμ./χλμ.

Arkana Hybrid E-Tech 1.6 145 PS – 112 γρμ./χλμ. Seat



Ibiza 1.0 80 PS – 121 γρμ./χλμ.

Ibiza 1.0 95 PS – 121 γρμ./χλμ.

Ibiza 1.0 110 PS – 116 γρμ./χλμ.

Ibiza 1.0 CNG 90 PS – 101 γρμ./χλμ. Arona 1.0 110 PS – 119 γρμ./χλμ.

Arona 1.0 CNG 90 PS – 103 γρμ./χλμ. Leon 1.5 130 PS – 105 γρμ./χλμ.

Leon PHEV 1.4 204 PS – 27 γρμ./χλμ.

Leon 2.0 115 PS diesel – 119 γρμ./χλμ.

Leon Sportstourer 1.5 130 PS – 105 γρμ./χλμ.

Leon Sportstourer PHEV 1.4 204 PS -30 γρμ./χλμ. Tarraco PHEV 1.4 245 PS – 47 γρμ./χλμ. Skoda



Scala 1.0 95 PS – 118 γρμ./χλμ.

Scala 1.0 90 PS CNG – 98 γρμ./χλμ.

Scala 1.0 110 PS – 119 γρμ./χλμ Kamiq 1.0 90 PS CNG – 101 γρμ./χλμ. Octavia 1.0 110 PS – 118 γρμ./χλμ.

Octavia 1.5 131 PS CNG – 100 γρμ./χλμ.

Octavia 1.5 150 PS – 121 γρμ./χλμ.

Octavia 2.0 116 PS diesel – 108 γρμ./χλμ.

Octavia 2.0 150 PS diesel – 110 γρμ./χλμ.

Octavia iV PHEV 1.4 204 PS – 22 γρμ./χλμ.

Octavia iV RS PHEV 1.4 240 PS – 25 γρμ./χλμ.

Octavia Sportswagon 1.0 110 PS – 119 γρμ./χλμ.

Octavia Sportswagon 1.5 131 PS CNG – 101 γρμ./χλμ.

Octavia Sportswagon 2.0 150 PS diesel – 118 γρμ./χλμ.

Octavia Sportswagon PHEV 1.4 204 PS – 24 γρμ./χλμ. Superb iV PHEV 1.4 218 PS – 25 γρμ./χλμ. Enyaq iV 50 148 PS – 0 γρμ./χλμ.

Enyaq iV 60 180 PS – 0 γρμ./χλμ.

Enyaq iV 80 204 PS – 0 γρμ./χλμ.

Enyaq iV 80x 266 PS – 0 γρμ./χλμ. Smart



Fortwo coupe EQ 81 PS – 0 γρμ.χλμ.

Fortwo cabrio EQ 81 PS -0 γρμ./χλμ.

Forfour EQ 81 PS – 0 γρμ./χλμ. Suzuki



Ignis Hybrid 1.2 83 PS 2WD – 110 γρμ./χλμ.

Ignis Hybrid 1.2 83 PS 4WD – 121 γρμ./χλμ. Swift Hybrid 1.2 83 PS – 115 γρμ./χλμ. Vitara Hybrid 48V 1.4 129 PS 2WD (χειροκίνητο) – 121 γρμ./χλμ. S-Cross Hybrid 48V 1.4 129 PS 2WD (χειροκίνητο) – 121 γρμ./χλμ. Swace Hybrid 1.8 122 PS – 99 γρμ./χλμ. Across PHEV 2.5 306 PS – 22 γρμ./χλμ. Tesla



Model 3 Standard Range Plus – 0 γρμ./χλμ.

Model 3 Long Range – 0 γρμ./χλμ.

Model 3 Performance – 9 γρμ./χλμ. Model S Long Range – 0 γρμ./χλμ.

Model S Plaid – 0 γρμ./χλμ. Model X Long Range – 0 γρμ./χλμ.

Model X Plaid – 0 γρμ./χλμ. Model Y Long Range – 0 γρμ./χλμ.

Model Y Performance – 0 γρμ./χλμ. Toyota



Aygo 1.0 72 PS – 114 γρμ./χλμ. Yaris 1.5 Hybrid 116 PS – 91 γρμ./χλμ.

Yaris 1.5 125 PS – 122 γρμ./χλμ.

Yaris Cross Hybrid 1.5 116 PS – 101 γρμ./χλμ. Corolla hatch Hybrid 1.8 122 PS – 111 γρμ./χλμ.

Corolla hatch Hybrid 2.0 184 PS – 118 γρμ./χλμ.

Corolla sedan Hybrid 1.8 122 PS – 102 γρμ./χλμ.

Corolla Touring Sports Hybrid 1.8 122 PS – 112 γρμ./χλμ.

Corolla Touring Sports Hybrid 2.0 184 PS – 119 γρμ./χλμ. CH-R Hybrid 1.8 122 PS – 111 γρμ./χλμ.

CH-R Hybrid 2.0 184 PS – 119 γρμ./χλμ. Prius Hybrid 1.8 142 PS – 94 γρμ./χλμ.

Prius PHEV 1.8 130 PS – 28 γρμ./χλμ. RAV4 PHEV 2.5 306 PS – 22 γρμ./χλμ. Volvo



XC40 Recharge PHEV 1.5 211 PS – 48 γρμ./χλμ.

ΧC40 Recharge PHEV 1.5 262 PS – 48 γρμ./χλμ. XC60 Recharge PHEV 2.0 350 PS – 25 γρμ./χλμ.

XC60 Recharge PHEV 2.0 456 PS – 25 γρμ./χλμ. XC90 Recharge PHEV 2.0 456 PS – 28 γρμ./χλμ. S60 Recharge PHEV 2.0 456 PS – 19 γρμ./χλμ. S90 Recharge PHEV 2.0 456 PS – 19 γρμ./χλμ. V60 Recharge PHEV 2.0 350 PS – 20 γρμ./χλμ. XC40 Recharge Electric 408 PS – 0 γρμ./χλμ. C40 Recharge Electric 408 PS – 0 γρμ./χλμ. Volkswagen



Up! 1.0 65 PS – 116 γρμ./χλμ.

e-Up 83 PS – 0 γρμ.χλμ. Polo 1.0 95 PS – 118 γρμ./χλμ.

Polo 1.0 90 PS CNG – 100 γρμ./χλμ. Golf 1.5 130 PS – 122 γρμ./χλμ.

Golf 1.0 110 PS mild hybrid – 118 γρμ./χλμ.

Golf 2.0 150 PS diesel – 118 γρμ./χλμ.

Golf 1.5 130 PS CNG – 110 γρμ./χλμ.

Golf PHEV 1.4 204 PS – 21 γρμ./χλμ.

Golf GTE PHEV 1.4 245 PS – 25 γρμ./χλμ. Tiguan PHEV 1.4 245 PS – 41 γρμ./χλμ. Passat GTE PHEV 1.4 218 PS – 26 γρμ./χλμ. Toureg PHEV R 3.0 462 PS – 61 γρμ./χλμ. ID.3 Pure 45 kWh – 0 γρμ./χλμ.

ID.3 Pro 58 kWh – 0 γρμ./χλμ.

ID.3 Pro S 77 kWh – 0 γρμ./χλμ. ID.4 Pure 52 kWh – 0 γρμ./χλμ

ID.4 Pro 77 kWh – 0 γρμ./χλμ

ID.4 GTX 77 kWh – 0 γρμ./χλμ newsauto.gr Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.

