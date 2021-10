Το World of Difference αναζητά δέκα νέους

Το Ίδρυμα Vodafone ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου του προγράμματος World of Difference, με στόχο την ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης και του έργου των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών της χώρας. Για ακόμη μία χρονιά, το πρόγραμμα δίνει σε δέκα νέους την ευκαιρία να εργαστούν για έξι μήνες στον ΜΚΟ επιλογής τους, ενώ το Ίδρυμα Vodafone καλύπτει τον μισθό και τις εργοδοτικές εισφορές τους.

Για 12η συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα World of Difference προσκαλεί δέκα νέους, ηλικίας 18 έως 35 χρονών, που έχουν όραμα να συνεισφέρουν μέσα από την εργασία τους στην Κοινωνία των Πολιτών, να διεκδικήσουν μια θέση στο πρόγραμμα. Με στόχο την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων, όπως η συμπερίληψη και η κατάρριψη των στερεοτύπων, η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η βιωσιμότητα καθώς και πολλά ακόμη, οι νέοι που θα συμμετάσχουν στον φετινό κύκλο του προγράμματος, καλούνται να δώσουν λύση σε αυτά τα ζητήματα, πάντα με τη δύναμη της τεχνολογίας.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στον 12ο κύκλο του προγράμματος ξεκινά την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και όσοι επιθυμούν μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο https://www.vodafone.gr/world-of-difference/, έως και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Vodafone με το HIGGS - Higher Incubator Giving Growth & Sustainability, το 1ο Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα, οι νέοι που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό workshop, ώστε να ενημερωθούν πλήρως για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν εδώ.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone, δήλωσε: «Ένας από τους βασικούς στόχους για το Ίδρυμα Vodafone είναι να δίνει μέσα από τα προγράμματά του προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Με το πρόγραμμα World of Difference, από το 2010, στεκόμαστε δίπλα στους νέους, εφοδιάζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες, με στόχο έναν κόσμο πιο δίκαιο και βιώσιμο για όλους. Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τους δέκα νέους WoDers που θα εργαστούν για έξι μήνες στον Οργανισμό της επιλογής τους, μεγιστοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο των Οργανισμών στην κοινωνία».

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα World of Difference εδώ.

Σχετικά με το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα

Εδώ και 30 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας. Στα 19 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 φορείς και Oργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 670.000 πολίτες. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, το Generation Next, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης STEM δεξιοτήτων, τα προγράμματα Instant Network & Instant Classroom για την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων, το DreamLab app για την αντιμετώπιση του COVID-19 και το πρόγραμμα World of Difference για ευκαιρίες κοινωνικής απασχόλησης σε νέους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Facebook - https://www.facebook.com/VodafoneFoundationGreece/

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCwr8dnMx6wYk5Q9I3JBf45Q

Instagram - https://www.instagram.com/vodafonefoundationgreece/?hl=en