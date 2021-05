Bayer Ελλάς στο Delphi Economic Forum: Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Με διπλή εμφάνιση και εκτεταμένη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η παρουσία της Bayer στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, από τις 10 μέχρι τις 15 Μαΐου 2021. Την εταιρεία εκπροσώπησε ο κ. Andreas Pollner, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς, εστιάζοντας στην κλινική έρευνα και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που υπάρχουν, ενώ η εταιρεία συμμετείχε ενεργά και στον διάλογο για τη βιώσιμη γεωργία και την εξέλιξη της στην μετά—πανδημία εποχή σε πάνελ αφιερωμένο στην επικοινωνία από απόσταση όλων των εμπλεκομένων φορέων στην αλυσίδα αξίας και τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στη γεωργία. Όσον αφορά το κομμάτι της κλινικής έρευνας, ο κ. Pollner συμμετείχε, μαζί με άλλους εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας, σε συζήτηση με τίτλο «Health Systems of tomorrow: Pharma Policies for Growth», αναλύοντας το τοπίο των κλινικών μελετών και την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και τη σημασία τους για τη βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας στο παρόν και το μέλλον. «Η ενίσχυση της κλινικής βιοϊατρικής έρευνας στην Ελλάδα θα μπορούσε να δημιουργήσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για το σύστημα Υγείας και θετικές προοπτικές και χαρακτηριστικά εξωστρέφειας για την ελληνική γενικότερα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς και συμπλήρωσε: «Η Bayer έχει μεγάλη εμπιστοσύνη το ελληνικό σύστημα Υγείας και τους Έλληνες επαγγελματίες υγείας και ερευνητές, κάτι που αποτυπώνεται και από ένα ενεργό πρόγραμμα 12 κλινικών μελετών αυτήν τη στιγμή στη χώρα. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης με τη Bayer να στέκεται αρωγός στις προσπάθειες της χώρας για περαιτέρω ανάπτυξη της κλινικής έρευνας». Μάλιστα, ο κ. Pollner σημείωσε τη σημασία της προσέλκυσης και εκπαίδευσης νέων ερευνητών και επιστημόνων, την αναγκαιότητα επενδύσεων σε καινοτόμες λύσεις τηλεϊατρικής, ενώ ξεχώρισε τις πρωτοβουλίες Elevate Greece και Πολιτεία Καινοτομίας, πρωτοβουλίες τις οποίες σχεδιάζει να υποστηρίξει η Bayer. Επιπρόσθετα της συμμετοχής του κ. Pollner, η Bayer διοργάνωσε το δικό της πάνελ με τίτλο «Modern Agriculture: Effect of Covid-19 in Distant Communication and the Need for Digital Transformation», μέσα από το οποίο έγινε μια πρώτη προσπάθεια αποτίμησης των αλλαγών που έφερε η πανδημία στον τομέα της γεωργίας αλλά και σκιαγράφησης του νέου τοπίου που διαμορφώνεται μέσα από την ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλη την αλυσίδα αξίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. «H Bayer διασφάλισε την απρόσκοπτη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών της στους Έλληνες παραγωγούς, αφού στην αγροτική παραγωγή δεν υπάρχει η πολυτέλεια της αναμονής. Νιώθουμε ευτυχείς βλέποντας την απόδοση των συνεργατών μας, η οποία βασίστηκε εν πολλοίς στο ότι η χρήση ψηφιακών μέσων όπως η πλατφόρμα Climate FieldView στη γεωργική παραγωγή ήταν ήδη διαδεδομένη στην Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Country Commercial Lead για τον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της εταιρείας, για την Ελλάδα και την Κύπρο και συμπλήρωσε αναφορικά με το μέλλον: «Το στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε είναι να παράγουμε περισσότερα και ποιοτικότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερα, είτε αυτό είναι εισροές όπως φυτοπροστασία, είτε φυσικοί πόροι. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργικής δραστηριότητας. Η ψηφιακή επικοινωνία της πρότασης αξίας μας προς τους συνεργάτες και τους παραγωγούς ήρθε για να μείνει, όχι όμως για να αντικαταστήσει τη φυσική επαφή και τη βιωματική εμπειρία στον αγρό, αλλά για να εμβαθύνει και να διευρύνει τις δυνατότητες μεταφοράς της γνώσης και της συνεργασίας. Γιατί, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην Bayer, η γνώση δημιουργεί αυτοπεποίθηση».