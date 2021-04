Πώς θα ανοίξει η εστίαση: Τα όρια σε πελάτες και τα self-test

Τους όρους με τους οποίους θα αρχίσει η επαναλειτουργία του κλάδου της εστίασης από τη Δευτέρα 3 Μαΐου ανακοίνωσε επίσημα o γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

«Προχωράμε με σταθερά βήματα προς την κανονικότητα» σημείωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ανακοινώνοντας την επανεκκίνηση της εστίασης από τις 3 Μαΐου και από αύριο των εμπορικών κέντρων, εκπτωτικών χωριών και κέντρων αισθητικής.

Από αύριο σηκώνουν ρολά τα εμπορικά κέντρα και τα εκπτωτικά χωριά, σε όλη την επικράτεια, ενώ με τη διαδικασία καθορισμού ραντεβού για αγορά εντός καταστήματος (click inside) θα ξεκινήσουν και πάλι να λειτουργούν οι εμπορικές επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κοζάνης.

Επίσης, από αύριο, Σάββατο 24 Απριλίου, στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου επαναλειτουργούν και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αισθητικής.

Με υποχρεωτική πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού τεστ δύο φορές την εβδομάδα για όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων εστίασης, με την παρουσία μόνο καθήμενων σε εξωτερικούς χώρους και με αναλογία έξι άτομα ανά τραπέζι, ξεκινά και η εστίαση στις 3 Μαΐου 2021.

Οι κανόνες για εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά

Οι κανόνες για εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά από αύριο, 24 Απριλίου, με τις μεθόδους click inside και click away έχουν ως εξής:

Για τη μετάβαση σε εμπορικό κατάστημα είναι υποχρεωτική η αποστολή SMS στο 13032 «Μετακίνηση σε εν λειτουργία εμπορικό κατάστημα με όριο τριών ωρών» ή με την συμπλήρωση του εντύπου-βεβαίωσης κίνησης ή με την συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης καθώς και το αποδεικτικό καθορισμού του ραντεβού από την επιχείρηση.

Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13032, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. τις καθημερινές, με εξαίρεση την Μ. Παρασκευή από 1:00 μ.μ. έως 7:00 μ.μ και το Μ. Σάββατο 7:00 π.μ έως 6:00 μ.μ

Υποχρεωτική η πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού τεστ (self test) μία (1) φορά την εβδομάδα για εργαζόμενους και επιχειρηματίες.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εντός των καταστημάτων: ένας (1) πελάτης για κάθε 25 τ.μ..

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των κοινόχρηστων χώρων των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών, ορίζεται ως εξής: ένας πελάτης για κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου και τα οριζόμενα στο σημείο 25 της παρ. 1Β της ΚΥΑ Β’ 1441/10.04.21.

Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία.

Αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων take away και delivery) εντός των εμπορικών κέντρων και εκπτωτικών χωριών.

Κέντρα αισθητικής

Οι κανόνες για τα κέντρα αισθητικής είναι οι εξής:

Υποχρεωτική η πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού τεστ (self test) δύο φορές την εβδομάδα για εργαζόμενους και επιχειρηματίες (το κόστος του ενός εξ αυτών βαρύνει το κράτος).

Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.

Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη της λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. τις καθημερινές, με εξαίρεση τη Μ. Παρασκευή από 1:00 μ.μ. έως 7:00 μ.μ και το Μ. Σάββατο από 7:00 π.μ. έως 6:00 μ.μ.

Έως 100 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται μέχρι 4 άτομα και από 100 τ.μ. και πάνω επιτρέπεται 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέδων ορόφων, και δεν συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους.

Εστίαση

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τον ΚΑΔ 56.10, για υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο /ΚΑΔ 56.30.10.03, για υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια/ ΚΑΔ 56.30.10.06, για υπηρεσίες καφετέριας/ ΚΑΔ 56.30.10.07 και για υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο / ΚΑΔ 56.30.10.14 προβλέπονται τα εξής:

Έναρξη λειτουργίας μόνο στους εξωτερικούς χώρους, Δευτέρα 3 Μαΐου.

Υποχρεωτική η πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού τεστ (self test) δύο φορές την εβδομάδα για όλο το προσωπικό της επιχείρησης (το κόστος του ενός εξ αυτών βαρύνει το κράτος).

Επιτρέπεται η παρουσία καθήμενων μόνο πελατών.

Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια.

Υποχρεωτική η τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι.

Μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό και από τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής (ισχυρή σύσταση για τους καθήμενους πελάτες στα τραπεζοκαθίσματα ή στο μπαρ).

Αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με τη διάταξή τους (90cm -1,2m και 1,8m, κατά περίπτωση).

Επιτρέπεται η χρήση του μπαρ από τους πελάτες: α) με την τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί και β) απόσταση 1,5 μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό.

Κλειστά 23:00-05:00.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν με τους προαναφερόμενους ΚΑΔ οφείλουν να επιδεικνύουν στις αρχές ελέγχου τη βεβαίωση από το TAXIS, από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο ΚΑΔ τους αποτελεί την κύρια δραστηριότητα πριν από την 1/3/2020.

Τέλος, παραμένουν σε αναστολή οι επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριότητά τους Κ.Α.Δ. 5621 (Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις) και 5630 (Υπηρεσίες ποτών) και τους οκταψήφιους αυτών.





Πηγή: iefimerida.gr