Οικονομία Σήμερα οι ανακοινώσεις για την εστίαση: Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου Δεύτερη ευκαιρία στους αγρότες για τη ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΗ Πώς και γιατί η πανδημία αύξησε τις τραπεζικές καταθέσεις – Τι αποκαλύπτει έρευνα Σε περισσότερους η ενίσχυση των 400 ευρώ: Ποιοι τα δικαιούνται Τελευταία νέα απο Οικονομία Όλα τα νέα μέτρα ύψους 330 εκατ. για τη στήριξη της εστίασης Τελευταία ενημέρωση: 2021-04-01, 19:15:41 Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης, με στόχο την αγορά πρώτων υλών για τους πρώτους 2-3 μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας]*365*7%. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι: Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%. Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας. Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση. Δ) Επιχειρήσεις. εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020. Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν ν ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα. Επισημαίνεται ότι: Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021. Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021. Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης. Λόγω ένταξης στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, ως δράση πανδημίας, θα εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κ. Μητσοτάκης: Ετοιμοπόλεμη η εστίαση και την επόμενη ημέρα «Ξέρω πόσο σκληρά έχει χτυπηθεί, συνολικά, ο κλάδος της εστίασης από την πανδημία. Εδώ και 13 μήνες ο τζίρος έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Οι μισοί από αυτούς κύλησαν χωρίς πελάτες, ουσιαστικά, στα τραπέζια σας και παρά την έντονη προσπάθεια που έγινε στο κομμάτι της παραλαβής και της διανομής φαγητού, αυτή η δραστηριότητα μόνο μερικώς μπορεί να συγκρατήσει συνολικά τις απώλειες. » Ξέρετε πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή η πολιτεία ξεδίπλωσε ένα δίχτυ προστασίας: ανέλαβε το μισθολογικό και το ασφαλιστικό κόστος των εργαζομένων οι οποίοι μπήκαν σε αναστολή, κάλυψε και αργότερα μηδένισε το ενοίκιο της επαγγελματικής στέγης, μείωσε την προκαταβολή φόρου, μετέθεσε την πληρωμή των οφειλών και φρόντισε για την γρήγορη και ευέλικτη χρηματοδότηση του κλάδου μέσω του εργαλείου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. » Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση -μαζί με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό- να προχωρήσουμε σε μία ακόμα σημαντική δράση για τον κλάδο της εστίασης, ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ. O στόχος μας είναι σαφής, γιατί πρέπει να προγραμματίζουμε για το μέλλον: όταν οι επιχειρήσεις με το καλό ανοίξουν, όταν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες και πάντα με την άδεια των επιστημόνων μας, να το κάνουμε, να το κάνετε, όσο το δυνατόν πιο άνετα στα πρώτα σας βήματα, εφοδιαζόμενοι με πρώτες ύλες για τους τρεις πρώτους μήνες της επαναλειτουργίας σας. » Συζητάμε, δηλαδή, για ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης πρώτων υλών το οποίο θα αντιστοιχεί, περίπου, στο 7% του τζίρου, μέχρι 100.000 ευρώ, για το οποίο θα σας μιλήσει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη συνέχεια ο Υπουργός και ο Υφυπουργός, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον τρόπο ένταξης στο πρόγραμμα αυτό. Θέλω να τονίσω ότι μέχρι να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό θα εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα μέτρα τα οποία είναι ήδη γνωστά -για τα οποία έχουν μιλήσει πολλές φορές και ο Υπουργός ο κ. Σταϊκούρας και ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης: το δικαίωμα συμμετοχής στους νέους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η αποπληρωμή της θα ξεκινήσει με τους όρους που έχουμε περιγράψει από τις αρχές του ‘22 και θα επεκταθεί από 40 σε 60 δόσεις. Ο χαμηλότερος ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά που θα ισχύσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, η απαλλαγή της καταβολής ενοικίου η οποία θα ισχύσει και τον Απρίλιο και βέβαια αναστέλλονται οι πληρωμές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. » Θέλω απλά, κλείνοντας, για να έχουμε μια αίσθηση των ποσών που έχουν δαπανηθεί για τον κλάδο της εστίασης, να επισημάνω ότι περίπου 65.000 μοναδικές επιχειρήσεις από τις 77.000 περίπου επιχειρήσεις του κλάδου έχουν συμμετάσχει σε έναν ή περισσότερους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Ο κλάδος της εστίασης έχει λάβει ποσά τα οποία πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και από τους 410.000 εργαζόμενους του κλάδου, οι 260.000 περίπου τέθηκαν κάποια στιγμή σε αναστολή, το κράτος διέθεσε 720 εκατομμύρια. για αποζημιώσεις που αναπλήρωναν τις αποδοχές τους. » Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη της έμπρακτης στήριξης που παρείχε το κράτος -ειδικά στον κλάδο της εστίασης- προκειμένου να βγει όσο το δυνατόν πιο αλώβητος από αυτήν την μεγάλη περιπέτεια του Covid. » Πιστεύω ότι άντεξε η εστίαση και είμαι βέβαιος ότι με την παράταση των μέτρων και την αξιοποίηση αυτού του νέου εργαλείου θα βρεθεί ετοιμοπόλεμη και την επόμενη ημέρα. » Τονίζω ότι σήμερα δεν είμαστε έτοιμοι να προσδιορίσουμε πότε θα ανοίξει η εστίαση. Αυτό θα γίνει όταν μας το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες. Θέλουμε από τώρα, όμως, να είμαστε έτοιμοι ώστε όταν ανοίξετε να έχετε αυτήν την πρόσθετη ταμειακή ενίσχυση για να μπορείτε να προμηθευτείτε τις πρώτες ύλες που χρειάζεστε και η μετάβαση από την κλειστή στην ανοιχτή εστίαση να γίνει όσο το δυνατόν πιο ήπια». Άδ. Γεωργιάδης: Καλύπτουμε το κεφάλαιο κίνησης για την αγορά την υλικών «Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τον κύριο Καββαθά, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και όλους τους συνεργάτες είμαστε σε μία διαρκή επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα. Μας ενώνει η ίδια αγωνία και την κυβέρνηση και τους εκπροσώπους του κλάδου και όλους όσους δραστηριοποιούνται στην εστίαση, την επόμενη ημέρα, ει δυνατόν, να μην κλείσει ούτε μία επιχείρηση. » Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία που έχουμε. Την έχουν εκφράσει και οι ίδιοι με πολλούς τρόπους. Έχουν δίκιο. Έχουν μείνει πάρα πολύ καιρό κλειστοί. »Να κάνω εδώ μία παρένθεση κύριε Πρόεδρε, όλα τα μέτρα που αναφέρατε και δεν είναι λίγα, τα προχωρήσαμε πάντα σε αγαστή συνεργασία με τον κύριο Σταϊκούρα και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έδωσε πολύ μεγάλη μάχη όλο αυτό το διάστημα με τα διάφορα μέτρα της επιστρεπτέας προκαταβολής. » Έχουμε, συνεπώς, φροντίσει να θωρακίσουμε το σύνολο της ελληνικής οικονομίας όσο μπορούμε και φυσικά την εστίαση. Η εστίαση όμως έχει μία ιδιαιτερότητα. Με το πρόγραμμα που αναγγέλλουμε σήμερα δεν πάμε να καλύψουμε ζημίες. Ζημίες έχουν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας και όλες οι επιχειρήσεις. Εδώ ερχόμαστε να καλύψουμε το κεφάλαιο κίνησης για την αγορά την υλικών. » Για ποιο λόγο; Διότι όταν έκλεισε η εστίαση στις αρχές Νοεμβρίου, πάρα πολλές, αν όχι όλες, οι επιχειρήσεις εστιάσεως βρέθηκαν στην πολύ δυσάρεστη θέση, κύριε Πρόεδρε, να πρέπει να πετάξουν στην πραγματικότητα υλικά που είχαν στα ψυγεία τους, γιατί τα υλικά αυτά έχουν ημερομηνία λήξεως. Δεν μπορεί να μείνουν από το Νοέμβριο μέχρι τώρα σε ένα ψυγείο ή σε μία κουζίνα. » Άρα, λοιπόν, ερχόμαστε και τους χρηματοδοτούμε την επαναγορά των υλικών αυτών, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η κάθε επιχείρηση που έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημία, θα βρει το αναγκαίο κεφάλαιο για να αγοράσει τα υλικά και να ξεκινήσει τη λειτουργία της όταν με το καλό οι επιδημιολογικές συνθήκες μας το επιτρέψουν.

Θέλω να πω ότι για το σχεδιασμό του προγράμματος οι γενικές πρακτικές, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο ΚΑΔ την εστίαση ή έχουν το μεγαλύτερο τζίρο από την εστίαση, θα μπορούν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα. » Ο τζίρος θα συγκρίνεται με βάση το σύνολο του τζίρου του έτους ’19 και το σύνολο του τζίρου του έτους ’20 και όσοι έχουν απώλεια τζίρου άνω του 30%, θα μπορούν να γίνονται δικαιούχοι αυτής της επιδότησης. » Όλες οι επιχειρήσεις που άνοιξαν το ’19 και όλες οι επιχειρήσεις που άνοιξαν το ’20, θα μετρηθούν με βάση τους μήνες που δούλεψαν το ’19 και το ’2, ενώ εκείνες που άνοιξαν το ’20, εντάσσονται αυτοδικαίως. Μ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, πιστεύουμε ότι δίνουμε ένα εργαλείο δίκαιο. » Το κριτήριο του τζίρου τίθεται, κύριε Πρόεδρε, επειδή οι πόροι προέρχονται από το ΕΠΑνΕΚ και το ΕΣΠΑ και γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους Covid και όχι γενικώς για δράσεις του ΕΣΠΑ. Άρα, πρέπει να τεκμηριώσουμε τη ζημία που προκάλεσε ο Covid σε αυτές τις επιχειρήσεις. Το -30% του τζίρου είναι μία μεγάλη ζημία για μία επιχείρηση. Πιστεύουμε ότι τη μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου πληροί αυτό το κριτήριο απ’ ότι φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. » Γιατί σωστά είπατε, κύριε Πρόεδρε, το delivery και το take away δούλεψαν αλλά δούλεψαν εν μέρει. Δεν μπόρεσαν να καλύψουν τη διαφορά συγκριτικά με την κανονική λειτουργία ενός καταστήματος εστίασης. Έτσι λοιπόν θα μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές, εάν όλα κριθούν όπως τα έχουμε σχεδιάσει από τις αρχές Μαΐου -γύρω στις 10 Μαίου υπολογίζουμε να είναι έτοιμη η πλατφόρμα- να κάνουν την αίτησή τους.Θα επιδοτηθούν έως 7% του ετήσιου τζίρου τους. Έχουμε υπολογίσει ότι αυτά είναι τα χρήματα που χρειάζονται για να αγοράσουν υλικά για 2 με 3 μήνες, βάσει των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας. » Αυτά είναι μη επιστρεπτέα επιχορήγηση και η μόνη υποχρέωση που θα έχει η κάθε επιχείρηση που θα κάνει χρήση αυτών των χρημάτων, θα είναι να φέρει μέχρι το τέλος του χρόνου τα τιμολόγια της αγοράς των υλικών αυτών, ώστε να αποδειχθεί ότι τα χρήματα δεν πήγανε για άλλους λόγους, αλλά πήγανε ακριβώς για την επανεκκίνηση της επιχείρησης που είναι και ο σκοπός της δράσης, αλλά και η συμφωνία μας με βάση την αίτηση που έχουμε κάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. » Άρα, με αυτή τη δράση που εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ, και θέλω να το ξαναπώ, και με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών και του κυρίου Σταϊκούρα προσωπικά, ανακοινώνω αυτό το πρόγραμμα και ολοκληρώνω λέγοντας, ότι μας γεννήθηκε ως ιδέα και σε εμένα και στον κύριο Τσακίρη μετά και από πολλές συζητήσεις με τον κύριο Καββαθά, ο οποίος μας το επεσήμανε πολλές φορές ότι το βασικό πρόβλημα τώρα το κλάδου είναι πως θα ξαναπάρουν μπρος οι επιχειρήσεις. » Και αυτή η δράση έρχεται να δώσει απάντηση στο πως θα ξαναπάρουν μπρος οι επιχειρήσεις, κύριε Πρόεδρε. Χρ. Σταϊκούρας: Το καλύτερο που μπορούμε «Κι εμείς, από τη δική μας πλευρά, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους συλλογικούς φορείς, όπως αυτόν που είναι σήμερα μαζί μας. Είναι γεγονός ότι αυτό ήταν ιδέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και αποδεικνύει για πολλοστή φορά ότι η Κυβέρνηση συνολικά, συνεκτικά βρίσκει πάντα τα δημοσιονομικά και ταμειακά περιθώρια, ώστε να είναι κοντά στην κοινωνία και στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται. » Από 7,5 δισ. ευρώ μέτρα που συζητήσουμε πριν από κάποιους μήνες, τώρα θα προσεγγίσουμε και θα υπερβούμε τα 14 δισ. ευρώ, τμήμα των οποίων είναι αυτό το οποίο σήμερα ξεδιπλώσατε εσείς και ο κ. Γεωργιάδης. » Δύο μόνο σημεία να προσθέσω: στόχος μας είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αυτού του κλάδου. Αυτό μπορεί γίνει με την ενίσχυση της ρευστότητας, με τη μείωση φορολογικών υποχρεώσεων και με τη ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. »Ξεδιπλώσατε όλο το πλέγμα μέτρων που ήδη υλοποιούμε. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο δύο, που επίσης αφορούν τον κλάδο και τα έχουμε δημοσιοποιήσει. Το ένα ψηφίστηκε χθες, είναι το πρόγραμμα “Γέφυρα”, με το οποίο για κάποιες επιχειρήσεις που έχουν υποχρεώσεις στο τραπεζικό σύστημα, ενήμερες ή μη, θα μπορέσει το κράτος να πάρει πάνω του το βάρος της πληρωμής ενός σημαντικού τμήματος της δόσης. Το άλλο είναι η κάλυψη τμήματος των παγίων δαπανών, όπως θα ξεδιπλωθεί τον επόμενο μήνα. »Άρα, αυτά τα δύο μέτρα έρχονται να προστεθούν σε όσα πολύ σωστά είπατε και τα κάνουμε για το σύνολο της οικονομίας, και βεβαίως για αυτούς που πλήττονται περισσότερο. Ο κλάδος αυτός έχει πληγεί ιδιαίτερα. Πιθανότατα δεν θα καλύψουμε όλη την απώλεια για ένα μεγάλο κομμάτι συμπατριωτών μας, αλλά κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και δείχνουμε ότι πάντα είμαστε κοντά, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Γ. Τσακίρης: Ανοιχτή έως 31 Ιουλίου η δράση «Δύο μικρές λεπτομέρειες που νομίζω είναι σημαντικές: ότι η δράση αυτή θα είναι ανοιχτή έως 31 Ιουλίου ώστε να πιάσουμε και τις εποχικές επιχειρήσεις, στα νησιά προφανώς. Και εντάσσουμε για πρώτη φορά και τα καταστήματα franchise, με κάποιες προϋποθέσεις ώστε κανονιστικά να είμαστε εντάξει με το ΕΣΠΑ. Είναι σημαντικός αριθμός, οι άνθρωποι αυτοί αγοράζουν από μόνοι τους τις πρώτες ύλες, αλλά έχουμε κάποιους περιορισμούς σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ. Γ. Καββαθάς: Το 50% των επιχειρήσεων ίσως έχει μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα «Καταρχάς, κ. Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι την ανάγκη τόσο εσάς προσωπικά, όσο και τους Υπουργούς και τους παριστάμενους δια ζώσης, αλλά και τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα που είναι απομακρυσμένα να τους ευχαριστήσω για τη μέχρι σήμερα συνεργασία. Να ευχαριστήσω προσωπικά εσάς, γιατί πραγματικά πέραν της διαφορετικότητας προσέγγισης ενδεχομένως των μέτρων, που η πλευρά η δική μας μπορεί να έχει κάνει παρατηρήσεις και υποδείξεις ότι ίσως αυτό, ίσως το άλλο «έπρεπε να είναι έτσι» ή πιο στοχευμένα αν θέλετε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι πραγματικά με τα μέτρα στήριξης του κλάδου εστίασης -ιδιαίτερα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται σήμερα, αλλά και τα προγράμματα και όλα τα αλλά και όλα τα μέτρα που έχει μέχρι σήμερα πάρει η κυβέρνηση- ο κλάδος, ελπίζω, να μειώσει στο ελάχιστο τις απώλειές του. » Ο κλάδος, σήμερα κ. Πρόεδρε που μιλάμε, ίσως το 50% των επιχειρήσεων του να έχει μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα. Η τελευταία έρευνα που έχω στα χέρια μου από το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ με χρονικό διάστημα τα μέσα Φεβρουαρίου ήταν ότι το το 45% των επιχειρήσεων δεν είχε διαθέσιμα ταμειακά. » Έρχεται, λοιπόν, κυριολεκτικά αυτό το μέτρο που σήμερα ανακοινώσατε να έρθει να καλύψει αυτό το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας για την επανεκκίνηση του κλάδου. Βεβαίως θα παίξει καθοριστικό ρόλο ο χρόνος με το οποίο θα έρθει αυτή η ρευστότητα στα χέρια των επιχειρήσεων. Δηλαδή αυτό που θα παρακαλέσω -και εσάς προσωπικά, αλλά και τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Τσακίρη- να είναι πριν το άνοιγμα της εστίασης. Γιατί πραγματικά θα είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η προσπάθεια από την πλευρά της Κυβέρνησής σας για την στήριξη του κλάδου και να δούμε επιχειρήσεις να μην ανοίγουν. Γιατί σας μεταφέρω ανθρώπινα, ούτε ως συνδικαλιστής, ούτε ως Πρόεδρος, ως πολίτης της χώρας. » Αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σας ζητώ μια χάρη, αυτό το πρόγραμμα να τρέξει πριν ανοίξει ο κλάδος της εστίασης, γιατί θα χάσουμε θέσεις εργασίας. Το μεγάλο άγχος το δικό μας, πέρα της στήριξης των ίδιων των επιχειρήσεών μας είναι ότι η εστίαση είναι ο μεγάλος εργοδότης στη χώρα 350.000 συμπολίτες μας δουλεύουν σε επιχειρήσεις του κλάδου. Κάθε επιχείρηση που κλείνει θα χάνονται θέσεις εργασίας και αυτό που έχετε βάλει εσείς, ο ίδιος, ως στόχο ήταν να είμαστε όλοι μαζί και μετά τον Covid και, νομίζω, ότι με μέτρα σαν και το σημερινό για τον κλάδο της εστίασης πραγματικά επιβεβαιώνεται ότι οι απώλειες θα είναι ελαχιστοποιημένες από τον Covid. Κ. Μητσοτάκης: Εκτιμούμε ότι σχετικά γρήγορα θα επανέλθει ο τζίρος «Εγώ αυτό το οποίο κρατώ είναι ότι υπάρχει μία αναγνώριση, όχι μόνο από τη ΓΣΕΒΕΕ αλλά πιστεύω συνολικά από την αγορά, ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες σχετικά με την έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας και ειδικά του κλάδου της εστίασης. » Θέλω να τονίσω ότι αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αρμονική συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, που έχει αποδείξει πως είχε το δάχτυλό του πάνω στον σφυγμό της αγοράς, και του Υπουργείου Οικονομικών, που διαχειρίζεται ουσιαστικά το ταμείο του κράτους -όχι μόνο του Χρήστου Σταϊκούρα αλλά και του Θάνου Πετραλιά, ο οποίος αν δεν δώσει το «okay» σαν Γενικό Λογιστήριο τίποτα ουσιαστικό δεν μπορεί να γίνει όσο κι αν το θέλω μέχρι και εγώ. » Και να πω βέβαια ότι αυτή η τεράστια ένεση ρευστότητας την οποία παρείχε το κράτος συνολικά στην πραγματική οικονομία οφείλεται και εν πολλοίς και στο γεγονός ότι η χώρα ανέκτησε την αξιοπιστία της και μπόρεσε και κάλυψε τα ταμειακά της διαθέσιμα μέσα από δανεισμό με τα χαμηλότερα επιτόκια που έχει δει ποτέ η χώρα και η Ελληνική Δημοκρατία, συνολικά. » Όλα αυτά λοιπόν είναι αλληλοσυνδεδεμένα, εάν η χώρα δεν κρατήσει το απόθεμα των ταμειακών διαθεσίμων στο επίπεδο στο οποίο πρέπει να είναι και δεν αναπληρώσει διαθέσιμα, δεν έχει τη δυνατότητα να στηρίζει και την πραγματική οικονομία με τον τρόπο που το κάνει. » Θα επανέλθουν λοιπόν στη συνέχεια τα Υπουργεία, πάντα ακούμε με μεγάλη προσοχή, πάντα εξετάζουμε τα αιτήματα και αυτά τα οποία θεωρούμε δίκαια φροντίζουμε να τα διεκπεραιώσουμε. Εμείς θα φροντίσουμε από την πλευρά της κυβέρνησης, πρωτίστως του Υφυπουργού, να τρέξει το πρόγραμμα το ταχύτερο δυνατό. Γι’ αυτό το ανακοινώνουμε σήμερα, ουσιαστικά, δια της πλαγίας οδού, δίνουμε και μία ορατότητα τον κλάδο για το πότε εκτιμούμε ρεαλιστικά ότι θα μπορέσει να ανοίξει η εστίαση, χωρίς φυσικά, προφανώς, να μπορούμε να δεσμευτούμε. » Αλλά θέλουμε, όταν πια παρθεί αυτή η απόφαση και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε με ασφάλεια, να μην έχετε την ανασφάλεια ότι δεν μπορείτε να ανοίξετε επειδή δεν έχετε τη ρευστότητα να υποστηρίξετε τις πρώτες αγορές πρώτων υλών τις οποίες πρέπει να κάνετε. » Να πω, κλείνοντας, πως η εκτίμησή μας είναι ότι η ανάκαμψη της οικονομίας όταν απομακρυνθεί η βεβαιότητα και ο φόβος του Covid θα είναι πολύ δυναμική. Και ως προς τον κλάδο της εστίασης εκτιμούμε ότι σχετικά γρήγορα θα επανέλθει ο τζίρος, ενδεχομένως και να ξεπεράσει τα επίπεδα της περασμένης χρονιάς. Διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη του κόσμου προφανώς να βγει έξω, να περάσει καλά, να φάει, να πιει κι ένα ποτό παραπάνω. Αλλά αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο υπό τις συνθήκες ασφάλειας που θα μας υποδείξουν οι ειδικοί. Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρχει πρόβλημα ζήτησης. Θα υπάρχει όμως πρόβλημα ρευστότητας, κι αυτό ερχόμαστε να γεφυρώσουμε, για να μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα και να διαβείτε με ασφάλεια τη γέφυρα από την κλειστή δραστηριότητα στην ανοιχτή». [in.gr] Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.

