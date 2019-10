My market: Δυναμικά στις online αγορές

Το eshop των My market (eshop.mymarket.gr) ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2018 και μέσα σε λίγους μήνες μετρά χιλιάδες εγγραφές και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις. Η μεγάλη αυτή επιτυχία οδήγησε την 100% ελληνική αλυσίδα στην παροχή ακόμη πιο εξειδικευμένων και στοχευμένων υπηρεσιών.

Πρώτον, προχώρησε στην ένταξη ακόμα τεσσάρων ελληνικών πόλεων στο δίκτυο διανομής φρέσκων προϊόντων και προϊόντων κοπής. To eshop.mymarket.gr παραδίδει πλέον φρέσκα είδη εκτός από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, και στα Ιωάννινα, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και τον Βόλο!.

Και δεύτερον, προσφέρει εξειδικευμένη υπηρεσία παράδοσης που δίνει την ευκαιρία στους πελάτες αυτών των πόλεων να μπορούν να προμηθευτούν όλους τους κωδικούς των φρέσκων προϊόντων που προσφέρει η αλυσίδα, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις τους.

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτρέπει στους πελάτες που ζουν στις πόλεις που συμμετέχουν να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους μέσα στο χρονικό παράθυρο που έχουν επιλέξει σε ποσοστό 98%.

Επίσης, εντός της ιστοσελίδας, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις προσφορές (τηλεοπτικές – φυλλαδίου) με βάση τη στιγμή της παραγγελίας τους και όχι τη στιγμή της εκτέλεσής τους, δηλαδή ακόμη και μετά την ημερολογιακή λήξη τους.

My Wine App: Με ξεχωριστή εφαρμογή για το κρασί

To My wine app δημιουργήθηκε από τα My market για να δώσει νέα διάσταση στην εμπειρία του κρασιού, καθώς και πρόσβαση στη γνώση των μικρών και μεγάλων μυστικών που ο καθένας θέλει να γνωρίζει για να επιλέξει σωστά και να απολαύσει το κρασί που επιθυμεί.

Το My wine app ξεναγεί τους χρήστες του στον κόσμο του κρασιού, βασιζόμενο σε 4 βασικούς άξονες:

• Βοηθά στην επιλογή της πιο κατάλληλης ποικιλία κρασιού, ανάλογα με το φαγητό

• Ομαδοποιεί τα κρασιά με βάση το κύριο τους γευστικό χαρακτηριστικό, π.χ. φρουτώδη, ελαφρά κοκ

• Ομαδοποιεί τα κρασιά ανάλογα με την ποικιλία τους, ώστε όποιος έχει μια προτίμηση σε κάποια ποικιλία να δοκιμάσει και άλλα κρασιά του ίδιου προφίλ

• Προτείνει λύσεις στο τι κρασί θα επιλέξουμε ανάλογα με την περίσταση, ποιο κρασί να πάμε δώρο, ποιο να σερβίρουμε στο γιορτινό τραπέζι, ποιο στο τραπέζι με λίγους φίλους, ποιο να καταναλώσουμε στο πάρτυ κλπ

Μέσα από αυτούς τους άξονες, το My wine App επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να εξερευνήσουν και να δοκιμάσουν γεύσεις και ποικιλίες, να τις ταιριάξουν με τα αγαπημένα τους φαγητά και γίνουν “ειδικοί” στο κρασί!

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για κινητά Android και IOS.