Paul Steelman: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα ενισχυθεί ο τουρισμός από το Ελληνικό

Ο άνθρωπος πίσω από το εντυπωσιακό ουρανοξύστη που παρουσίασε η Mohegan στην πρότασή της για το Ελληνικό, είναι ο ταλαντούχος αμερικάνος αρχιτέκτονας Paul Steelman που με το ομώνυμο γραφείο του Steelman Partners, αναλαμβάνει και έχει ολοκληρώσει δεκάδες πρωτότυπα και μοναδικά κτήρια καζίνων και ξενοδοχείων αλλά και θεματικών πάρκων σε όλο τον κόσμο.

Οι Steelman Partners εξειδικεύονται στον σχεδιασμό και την κατασκευή συγκροτημάτων IRC και καζίνων και έχουν εμπειρία σε όλο τον κόσμο, από τη Ρωσία και την Ευρώπη, μέχρι την Ασία, την Αφρική, την Αυστραλία και την Αμερική.

Η έμπνευση, για το εμβληματικό αρχιτεκτονικό σχέδιο που σχεδίασαν για το Ελληνικό, προέρχεται από το αρχιτεκτονικό παρελθόν της Ελλάδας, και ειδικότερα από τις κολόνες και τα αθηναϊκά αγάλματα της Ακρόπολης , τις Καρυάτιδες, ενώ φιλοδοξεί να γίνει ο πρώτος παράκτιος ουρανοξύστης, προσαρμοσμένος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αρχιτεκτονικής και του ελληνικού κλίματος.

O κ. Paul Steelman μαζί με την ομάδα της Mohagan την προηγούμενη Τρίτη στο Hilton, παρουσίασε την πρότασή του για το Καζίνο στο Ελληνικό, το Inspire Athens. Εκεί τον συναντήσαμε και μίλησε στο mononews.gr για το project που φιλοδοξεί να αναδείξει την ομορφιά της πόλης στους επισκέπτες του αλλά και να εμπνεύσει σε όλους αισιοδοξία και εμπιστοσύνη, για μια νέα πορεία για την Ελλάδα και την οικονομία της.

-Έχετε σχεδιάσει κτήρια σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρώτο σας έργο στην Ελλάδα; Αν η Mohegan κερδίσει το διαγωνισμό για το καζίνο στο Ελληνικό, θα είναι η πρώτη δουλειά των Steelman Partners στην Ελλάδα;

«’Ερχομαι στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του ΄90, και μάλιστα είχα σχεδιάσει ξανά καζίνο εδώ, στο Λουτράκι και στην Πάτρα. ‘Ομως οι κοινοπραξίες που ήμουν μαζί τους, αν και είχαμε κάνει τα σχέδια, δεν πήραν το έργο. Προς το παρόν, το μόνο που έχουμε ήδη κάνει στην Ελλάδα, είναι κάποιες ανακαινίσεις αλλά όχι ολόκληρο έργο.

Με τη Mohegan ξεκινήσαμε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο πριν. Το πρώτο που αναζητήσαμε είναι ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό που θέλουμε να τονίσουμε, ώστε αυτό το έργο να θυμίζει αυτή τη χώρα και να ταιριάζει στην Αθήνα. Όταν σκέφτεσαι την Ελλάδα έρχονται στο μυαλό οι αρχαίες κολόνες και οι Καρυάτιδες. Γι αυτό και σχεδιάσαμε το κτήριο σε δύο πύργους για να θυμίζει κολόνες και το σχήμα του είναι θηλυκό και δυναμικό, έχει τις καμπύλες των Καρυάτιδων.

–Πώς επηρεάστηκε το σχέδιό σας από τη θέση του Ελληνικού, κοντά στη θάλασσα και στην Αθήνα;

Η Αθήνα έχει εξαιρετικό κλίμα το οποίο και λάβαμε υπόψιν, το φως, το νερό, τις σκιές, το έξω. Όλα αυτά τα στοιχεία τα βάλαμε στο σχέδιο αυτό, προσθέσαμε τα μπαλκόνια, που είναι χαρακτηριστικό στα ελληνικά κτήρια, πολλά αίθρια, φως και σκιές και διαφάνειες για να φαίνεται ότι είναι ένας παράκτιος πύργος φτιαγμένος για την Αθήνα και την Ελλάδα.

Θέλουμε ο κόσμος να βγαίνει έξω και να απολαμβάνει το ωραίο κλίμα, τον καιρό που είναι πάντα ευχάριστος.Το αίθριο κάτω είναι ένας μεγάλος χώρος ψυχαγωγίας με πολλά μπαρ και εστιατόρια. Το νερό είναι επίσης ένα στοιχείο που κυριαρχεί. Η γέφυρα που ενώνει τους δύο πύργους, έχει μια πισίνα από τη μια άκρη στην άλλη.

Είναι ένα ανοιχτό κτήριο κατασκευασμένο έτσι ώστε να προκαλεί τους επισκέπτες να απολαύσουν το έξω. Στόχος είναι ο επισκέπτης να νιώθει ότι είναι σε ένα προάστιο, όχι μέσα στην πόλη.

Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει την Αθήνα και την τοπική κοινωνία ένα έργο σαν αυτό τον τουρισμό και το real estate της περιοχής;

Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα ενισχυθεί ο τουρισμός από το έργο στο Ελληνικό. Το Resort της Mohegan στο Orlando συγκεντρώνει 18 εκατ. τουρίστες το χρόνο, δηλαδή τα 2/3 των τουριστών που επισκέπτονται συνολικά την Ελλάδα. Εδώ όμως μιλάμε για την Ελλάδα και την Αθήνα και όσοι θα έρχονται θα μπορούσαν να μείνουν περισσότερες ημέρες και να επισκεφθούν τα νησιά. Η τουριστική αγορά θα ενισχυθεί από ένα έργο σαν κι αυτό ενώ και ο πήχης στο real estate πιστεύω ότι θα ανέβει, ανεβάζοντας τις αξίες σε όλη την περιοχή.

Πόσο παίζει ρόλο ο σχεδιασμός ενός κτηρίου για την επιτυχία ενός Project;

Ο σχεδιασμός ενός κτηρίου επηρεάζει με δύο τρόπους την ελκυστικότητα ενός Resort. Πρώτα λειτουργεί με την εξωτερική του εμφάνιση ως attraction. Όποιος το δει σε φωτογραφία, έλκεται, θέλει να το δει από κοντά. Και μετά λειτουργεί με το εσωτερικό του, τις ανέσεις που προσφέρει, που είναι και αυτές που κάνουν τους επισκέπτες να θέλουν ξανά και ξανά να επιστρέφουν γιατί απολαμβάνουν τη διαμονή τους.

O Paul Steelman και η εταιρεία του έχουν σχεδιάσει πολλά καζίνο στον κόσμο για όλες τις μεγάλες εταιρείες του χώρου των καζίνων και των ξενοδοχείων, και το αρχιτεκτονικό του γραφείο είναι στα 5 μεγαλύτερα διεθνώς.

Μεταξύ των καζίνων που έχει φτιάξει είναι στο Μακάο τα Sands Macau αλλά και το Four Seasons Macau και το City of Dreams Shopping Center Macau και το Hard Rock Casino Macau, όπως και το Galaxy Macau. Στην Καλοφόρνια το Harrahs California αλλά και τα Harrahs AK-Chin στην Arizona, την Tunica, στο Mississippi, στο Kansas City, τα Caesar’s στην Indiana, αλλά και το Caesars Magical Empire Las Vegas, το JW Marriott στο Λας Βέγκας, το Showboat Las Vegas, το Stratosphere Las Vegas. Στην Ελβετία το Casinos Locarno, το Thun Casino, το Casino Rheinfelden Switzerland, το Swiss Casino Zurich Switzerland, το Swiss Casino St Gallen Switzerland.

Επίσης το MGM Casino and Theme Park Las Vegas, το Treasure Island Expansions and Renovations Las Vegas, το Beau Rivage Mississippi, το Hard Rock Biloxi Mississippi, το Foxwoods Resort Casino Connecticut, το Showboat Atlantic City New Jersey, το Steel Pier Atlantic City New Jersey.

Στις Φιλιππίνες το Solaire Resort & Casino Philippines,σ τη Ρωσία το Sochi Casino Russia, στο Βιετνάμ, το Star Gold Coast στην Australia, το Seminole Casino, Florida, το Sun City Entertainment Center στην Νότιο Αφρική και το Nagaworld Cambodia. Στην Ευρώπη το Grand Casino Riviera France, το Casino Grand Via, Spain, το Grand Casino, Finland, το The Casino at the Empire, London και το London Clubs Bahamas.

