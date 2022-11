Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Fashion City Outlet

Στις 18 και 19 Νοεμβρίου ο Τροχός της Τύχης γυρνά στο Fashion City Outlet και μοιάζει απίθανα δώρα! ΟΛΟΙ οι επισκέπτες (άνω των 16 ετών) του αγαπημένου μας εμπορικού κέντρου Fashion City Outlet θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα! Όλοι οι συμμετέχοντες μπαίνουν αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσουν super δώρα όπως Smartphone, Ps Console, Σκούπα Robot, Smart TV, ηλεκτρικό πατίνι και άλλα, καθώς και δωροεπιταγές αξίας 500€ και 250€ για τα καταστήματα του Fashion City Outlet!

Επειδή τα Χριστούγεννα είναι πολύ κοντά και τα δώρα μας γεμίζουν χαρά και μας φέρνουν πιο κοντά με τους αγαπημένους μας, το Fashion City Outlet μπαίνει στο πνεύμα των Χριστουγέννων με απίθανα δώρα για τους επισκέπτες του! Επειδή η τεχνολογία κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας το Fashion City Outlet δίνει την ευκαιρία σε όλους να αποκτήσουν smartphones, τηλεοράσεις, σκούπες robot, play stations και άλλα δώρα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ για τους λάτρεις του shopping, οι δωροεπιταγές αξίας 250 και 500 ευρώ θα είναι το απόλυτο δώρο για ατελείωτες αγορές στα μεγαλύτερα fashion brands του εμπορικού κέντρου!

Tην κλήρωση των νικητών που θα διεξαχθεί LIVE το Σάββατο 19/11 θα επιμεληθεί η Έλενα Οικονόμου με την υπέροχη διάθεση και το πλατύ χαμόγελο της, που σαρώνει τα πρωινά πίσω από το μικρόφωνο του Party 97,1! Οι κάλπες θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Fashion City Outlet σε ένα απίθανα γιορτινό κλίμα! Από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα του Σαββάτου το πιο διασκεδαστικό χριστουγεννιάτικο πάρτι θα ντύσει με την μουσική του η φανταστική μπάντα The Swingin’ Cats που έρχεται από την Αθήνα με την Αλεξάνδρα Σιετή -finalist του The Voice of Greece 2021-, με την εκρηκτική φωνή και την εντυπωσιακή της παρουσία, για να ανεβάσουν τους ρυθμούς! Γλυκά χριστουγεννιάτικα εδέσματα θα μοιραστούν σε παιδιά και μεγάλους για να ξεκινήσει η Χριστουγεννιάτικη περίοδος με τον πιο γλυκό τρόπο! Πού αλλού; Μα φυσικά στο Fashion City Outlet!

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή

41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr