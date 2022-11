Χρυσό βραβείο για το FASHION CITY OUTLET στα social media

Το Χρυσό βραβείο στα Social Media Awards 2022 στην κατηγορία Best Use of Augmented Reality για την χριστουγεννιάτικη καμπάνια του 2021 «Δες μέσα από το μαγικό φίλτρο του Fashion City Outlet» απέσπασε το μεγάλο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλίας, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στην Αθήνα, παρουσία 450 στελεχών όλων των μεγάλων

επιχειρήσεων της χώρας.



Τα Social Media Awards συμπλήρωσαν 10 χρόνια διεξαγωγής και το γιόρτασαν με μία εντυπωσιακή τελετή απονομής, κατά τη διάρκεια της οποίας βράβευσαν τα πιο δημιουργικά, καινοτόμα και αποτελεσματικά case studies της χρονιάς. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Fantasia, κρατώντας μέχρι τέλους αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με την ανακοίνωση των μεγάλων

νικητών. Όχι μόνο της χρονιάς, αλλά ολόκληρης της δεκαετίας.



Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 51 καταξιωμένα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υπό την προεδρία του Λάζαρου Νικηφορίδη, Executive Creative Director της Digitas UK και του Μάνου Σπανού, CBO της Meta Materials Inc.



Ήταν ακόμη μια μεγάλη διάκριση για το Fashion City Outlet που διακρίνεται για την αισθητική του και το καινοτόμο πνεύμα του σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.