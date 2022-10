Γιαπωνέζικη εταιρία-κολοσσός θα κατασκευάσει το πρώτο εργοστάσιο μεταποίησης σκόρδου στον Πλατύκαμπο

«Σημαντική είδηση λοιπόν. Η Wakunaga θα φτιάξει την πρώτη μονάδα μεταποίησης εδώ στην περιοχή και από εδώ θα φεύγει το μεταποιημένο σκόρδο σε όλη την Ευρώπη» αναφέρει σε πρωινή του ανάρτηση ο Καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας, παραθέτοντας και το μήνυμα που του έστειλε η Wakunaga.

Όπως σημειώνει ο κ. Κουρέτας η Γιαπωνέζικη εταιρία-κολοσσός στην παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής: «το σκέφτηκε τρία χρόνια και θα το κάνει το εργοστάσιο άμεσα. Εμείς έχουμε μια διαφορά ως Έλληνες. Το συζητάμε δυο μέρες και το κάνουμε σε 5 χρόνια».

Η Γιαπωνέζικη εταιρία θυμίζουμε ότι διαθέτει το γνωστό «Kyolic garlic» στην ελληνική αγορά. Διαθέτει μάλιστα θυγατρικές εταιρίες σε Αμερική και Ευρώπη εξάγοντας σε πάνω από 60 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δείτε το μήνυμα που έστειλαν σήμερα το πρωί οι Ιάπωνες στον Καθηγητή Δ. Κουρέτα με τα ευχάριστα νέα:

«Dear Professor Kouretas,

It has been a while since we visited you and because of

the Covid-19 we could not have an opportunity to see you

since then. I do hope you have been well while I have been

fine.

In fact I attended the meeting in Italy this September and had

the chance to see Professor Spandidos then.

With regard to the garlic from Larisa, we have been doing the

aging experiments and analyzing the chemical composition of

the aged garlic extract. The aging period is over one year and

we are doing the second butch this year and will plan to do so

another year.

Although the data are still incomplete, I can tell you that

the garlic from Larisa is superb in terms of its high contents

of some amino acids and the related compounds when compared

with garlics from other countries and regions

When we complete our studies and also have a chance to visit

you in Greek, we would like to present the results to you.

At present, we are very happy to find the quality of garlic from Larisa to be excellent by our study. And our aim is to make a small factory there in collaboration with your team.

I am sorry that I cannot be more precise and present you the details

but appreciate your understanding of our present situation.

I do look forward to seeing you some time in not-so-distant future.

So please take good care of yourself while I will do the same.

PS. We plan to hold the international symposium of garlic in 2024

(May ?) in Germany and hope you will join us along with prof.Spandidos.

Sincerely

Takami (Oka) from Wakunaga Pharmaceutical Company».

Πηγή: onlarissa.gr