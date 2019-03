Υποψήφια για το Βραβείο του Οργανισμού Εθνών η Ερευνητική Ομάδα του Καθηγητή Δημ. Κουρέτα

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι υποψήφιο για το βραβείο, στον διεθνή διαγωνισμό καινοτομίας για τη βιώσιμη γεωργία και διατροφή. Ο διαγωνισμός αυτός διεξάγεται υπό την αιγίδα τόσο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη διατροφή και τη γεωργία (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations) όσο και του Ελβετικού Κράτους.

Στον διαγωνισμό αυτό, το Εργαστήριο του κ. Κουρέτα, Καθηγητή Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών συμμετέχει με μία καινοτόμα συσκευή μέτρησης των αντιοξειδωτικών που έχει αναπτύξει. Η συσκευή είναι φορητή και έχει την ικανότητα να μετρά τα αντιοξειδωτικά στα προϊόντα των αγροτών προσδίδοντας με αυτό τον τρόπο προστιθέμενη αξία σε αυτά. Πρόκειται για μία πολύ εύκολη στη χρήση συσκευή και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο μέσω μίας εφαρμογής σε ένα tablet.

Τα αντιοξειδωτικά στα τρόφιμα είναι σημαντικά, καθώς μέσω τις διατροφής περνούν στον ανθρώπινο οργανισμό και προσφέρουν ευεξία και καλύτερη υγεία, καθώς προλαμβάνουν ή καταστέλλουν την εμφάνιση οξειδωτικού στρες, μία κατάσταση που σχετίζεται με διάφορες ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα κ.ά.

Ο νικητής του διαγωνισμού θα λάβει χρηματικό έπαθλο 40.000$ και ο καθηγητής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας κ. Κουρέτας Δημήτριος αναφέρει: "Έχουμε ήδη σχεδιάσει το επόμενο μοντέλο της συσκευής μας, το οποίο θα μπορεί να προμηθεύεται ο κάθε πολίτης και να μετράει τα αντιοξειδωτικά των προϊόντων που καταναλώνει καθημερινά, μόνος του στο σπίτι. Με τα χρήματα αυτά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των δοκιμών που απαιτούνται με τελικό στόχο την έξοδο της συσκευής στις αγορές’’.