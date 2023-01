Γεώργιος Νάνος: «Πώς θα βγει το καλοκαίρι;»

Ανησυχία του καθηγητή δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το άνυδρο φθινόπωρο και τον χειμώνα που μέχρι στιγμής κυλά χωρίς χιονοπτώσεις

Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, που κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο κοντά στους +2,2ο C από τη μέση τιμή της δεκαετίας 2010-2019 για την περιοχή της Θεσσαλίας, βγήκε το 2022. Η είσοδος του 2023 φέρνει επίσης θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο της 30ετίας και αντιθέτως πολύ χαμηλότερα ύψη βροχής στην περιοχή. Οι υψηλές θερμοκρασίες στη μέση του χειμώνα, μπορεί να ευνοούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μικρότερη επιβάρυνση των νοικοκυριών που καλούνται να επωμιστούν το κόστος της ενεργειακής κρίσης, δημιουργούν ωστόσο προβληματισμούς. «Πώς θα βγει το καλοκαίρι;», είναι η αγωνία του καθηγητή δενδροκομίας του Τμήματος Γεωπονίας, Αγροτικής Παραγωγής και Φυτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γεωργίου Νάνου για το άνυδρο φθινόπωρο που πέρασε αλλά και τον χειμώνα που κυλά χωρίς χιονοπτώσεις.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Στην ιστοσελίδα του meteo.gr καταγράφονται οι κλιματικές αποκλίσεις της μέγιστης θερμοκρασίας του Δεκεμβρίου του 2022 από τη μέση τιμή της δεκαετίας 2010 – 2019 για επτά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Σύμφωνα με αυτό, η μέση θερμοκρασία ήταν αυξημένη κατά 2ο C στην περιοχή των Κυκλάδων, κατά 2,2ο C σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Ηπειρο και Θεσσαλία, κατά 2,4οC σε Στερεά Ελλάδα και κατά 2,6ο C στη Μακεδονία.

Καθαρά χειμωνιάτικες θερμοκρασίες όμως δεν προβλέπεται να δούμε ούτε πριν το τέλος του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την μηνιαία πρόγνωση του καιρού για τον τρέχοντα μήνα από το meteo.gr, «η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί γενικά υψηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών και στα τέλη του μήνα προβλέπεται να κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα».

Οι προβλέψεις δεν είναι αισιόδοξες ούτε για τις απαραίτητες βροχοπτώσεις. Το meteo.gr προβλέπει ότι «το ύψος της βροχής κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2023 θα κυμανθεί αρχικά πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων ετών. Μετά τα μέσα του μήνα προβλέπονται αξιόλογες βροχοπτώσεις».

Εν αναμονή του υπόλοιπου χειμώνα

Η σχετική καλοκαιρία, δημιουργεί ανησυχία στους επιστήμονες για το κομμάτι της παραγωγής. Σύμφωνα με τον καθηγητή δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γεώργιο Νάνο, «ακόμη δεν ανησυχούμε για τις θερμοκρασίες». «Δεν έχουμε ακόμη μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Περιμένουμε το υπόλοιπο του Ιανουαρίου και τον Φεβρουάριο να κάνει χειμώνα. Αν έως μέσα Φεβρουαρίου δεν έχουμε τον καιρό που πρέπει, θα έχουμε άσχημη άνοιξη. Η πιο τραγική περίοδος ήταν η άνοιξη του 2021, που ελπίζουμε να μην την ξαναδούμε. Τότε, οι ροδακινιές αρνούνταν να βγουν από τον λήθαργο, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Ανθίζουν 20 -25 Μαρτίου και είχαμε ανθοφορία την Πρωτομαγιά», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον κ. Νάνο, φέτος ο κάμπος της Μαγνησίας είναι πολύ ζεστός και αυτό επηρεάζει τα δέντρα. «Τα δέντρα δεν πέφτουν σε λήθαργο. Για να το κάνουν αυτό χρειάζονται 700 ώρες με θερμοκρασίες από 0ο έως 7ο C. Δεν το έχουμε πιάσει. Οσο ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αφαιρεί ώρες ψύχους. Μέχρι στιγμής πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί περίπου 200 ώρες ψύχους. Οι χαμηλές θερμοκρασίες προστατεύουν τα δέντρα. Ρίχνουν τα φύλλα τους και γίνονται ανθεκτικά ακόμη και στους -22ο C. Για να γίνει όμως αυτό θέλουμε η θερμοκρασία να πέφτει κάτω από το μηδέν, δύο με τρεις βαθμούς μέσα στον Οκτώβριο- Νοέμβριο. Φέτος, έχουμε φθάσει Ιανουαρίου κι ακόμη, είναι τραγικό», σημειώνει ο κ. Νάνος.

Σοβαρότερη η έλλειψη βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων

Ωστόσο, όπως εξηγεί η θερμοκρασία δεν είναι αυτό που εμπνέει προς το παρόν ανησυχία και δεδομένου ότι υπάρχει ακόμη ένα χειμωνιάτικο δίμηνο ενόψει.

«Ολοι έχουν ξεσηκωθεί και φοβούνται με τις θερμοκρασίες. Εγώ εκτιμώ ότι προς το παρόν δεν πρέπει να ανησυχούμε. Αλλο, με προβληματίζει. Φοβάμαι περισσότερο την έλλειψη νερού. Στο δυτικό Πήλιο δεν έχουμε βροχοπτώσεις. Στο Πήλιο το ορεινό δεν έχουμε χιονοπτώσεις. Δεν θα έχουμε νερό. Ηδη συμπληρώνουμε 30 – 40 ημέρες χωρίς να έχει βρέξει. Άλλες χρονιές έχουμε βροχές το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου και χιόνια το δίμηνο Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου. Πώς θα βγει το καλοκαίρι; Πώς θα ποτίσουμε;», η αγωνία του καθηγητή για πιθανά φαινόμενα λειψυδρίας τη θερινή περίοδο.

Ιστορικά ρεκόρ ζέστης στην Ευρώπη στη μέση του χειμώνα

Πάντως οι θερμοκρασίες, είναι παγκόσμιο αντικείμενο συζήτησης. Στην Ισπανία, η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 25,1 βαθμούς Κελσίου, πάνω από 10 βαθμούς ψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.

Με το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης να ζει ένα ασυνήθιστο κύμα ανοιξιάτικης ζέστης, τουλάχιστον έντεκα χώρες καταγράφουν ρεκόρ θερμοκρασίας.

Σε οκτώ περιπτώσεις καταρρίφθηκαν εθνικά ρεκόρ για τον Ιανουάριο και σε ακόμα τρεις χώρες καταγράφηκαν τοπικά ρεκόρ, αναφέρει το BBC.

Στο Μπιλμπάο, οι θερμοκρασίες της Πρωτοχρονιάς άγγιξαν τον μέσο όρο του Ιουλίου, ενώ στη Βαρκελώνη και άλλες περιοχές της Καταλονίας οι μειωμένες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε περιορισμούς της χρήσης νερού.

Στην Ελβετία, όπου τα χιονοδρομικά κέντρα απειλούνται από την έλλειψη χιονιού, η θερμοκρασία έφτασε τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Βαρσοβία της Πολωνίας, τα θερμόμετρα έδειξαν την Πρωτοχρονιά 18,9 βαθμούς Κελσίου, 4 βαθμούς πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ για τον Ιανουάριο.

Στη Λευκορωσία, η θερμοκρασία έφτασε τους 16,5 βαθμούς, περίπου 4,5 βαθμούς πάνω από το προηγούμενο ιστορικό μέγιστο.

Εκτός από την Πολωνία και τη Λευκορωσία, τα εθνικά ρεκόρ ξεπεράστηκαν στην Ολλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Τσεχία και την Δανία.

Ρεκόρ μεμονωμένων μετεωρολογικών σταθμών καταρρίφθηκαν στο μεταξύ στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ουκρανία.

Πιο χειμωνιάτικος είναι πάντως ο καιρός στην ανατολική Ευρώπη, μακριά από τον Ατλαντικό, με τη Μόσχα να προβλέπεται να παγώσει στους -20 βαθμούς.

Ο ασυνήθιστα ζεστός καιρός αποδίδεται σε διαταραχές της πολικής δίνης, μιας περιστρεφόμενης μάζας αέρα που κανονικά καλύπτει τον Βόρειο Πόλο. Σε διαταραχή αυτού του συστήματος αποδίδεται και το κύμα αρκτικού ψύχους που έβαλε στην κατάψυξη μεγάλο μέρος των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Αν και γενικά είναι δύσκολο να αποδοθεί στην κλιματική αλλαγή ένα οποιοδήποτε συγκεκριμένο καιρικό φαινόμενο, η όλο και συχνότερη κατάρριψη των ρεκόρ ζέστης αναμφίβολα συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.

Τις τελευταίες ημέρες η Βρετανία, η Ιρλανδία, η Γαλλία και η Ισπανία ανακοίνωσαν ότι το 2022 ήταν το θερμότερο έτος από τότε που άρχισε η επίσημη τήρηση αρχείων.