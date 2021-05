Τόσο λίγοι, τόση αναστάτωση

Της Ελένης Χάνου

Με τη διά ζώσης επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων από την περασμένη Δευτέρα, μετά από δύο μήνες τηλεκπαίδευσης, διευθυντές και σύλλογοι διδασκόντων σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια ήρθαν αντιμέτωποι με εξώδικα. Εξώδικα γονέων - αρνητών των τεστ, οι οποίοι επικαλούνται συνταγματικά δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες και αρνούνται να υποβάλλουν τα παιδιά τους στη διαδικασία των self tests, απαιτούν όμως να γίνονται δεκτά στο σχολείο, παρά τις οδηγίες και απειλούν με τη διεκδίκηση των… νομίμων δικαιωμάτων τους.

Την πρώτη κρυάδα πήραν οι διευθυντές των λυκείων, δύο μήνες πριν τις γιορτές του Πάσχα, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα νομικά κείμενα.

Δεν είναι πολλοί οι γονείς, που αντιδρούν στα self tests, τα οποία να σημειώσουμε ότι δεν αποτελούν ιατρικές πράξεις, όπως τα εμβόλια, αλλά μία απλή αυτοεξέταση με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, που είναι το υπέρτατο αγαθό.

Οι περιπτώσεις των αντιδρώντων γονέων είναι μεμονωμένες στα σχολεία. Ομως η αναστάτωση που προκαλούν είναι τεράστια.

Εκπαιδευτικοί, που ο ρόλος τους είναι να μάθουν γράμματα στα παιδιά, δεν έχουν εμπειρία από νομικά κείμενα, ούτε μπορούν να διαχειρίζονται συναισθηματικά τέτοιες καταστάσεις. «Το σχολείο είναι χώρος, όπου χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης», ανέφερε ο δάσκαλος και πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μαγνησίας της ΑΔΕΔΥ Φίλιππος Κωνσταντινίδης. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης δεν μπορούν να δομηθούν με εξώδικα, ιδίως όταν δημόσιοι λειτουργοί εφαρμόζουν εντολές άνωθεν για το καλό όλων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αν οι αντιδρώντες αδυνατούν να καταλάβουν την αναγκαιότητα των self tests, δεν έχουν παρά να κοιτάξουν τι γίνεται δίπλα τους. Συνολικά 61 κρούσματα κορονοϊού διαπιστώθηκαν μέσω των self tests στα σχολεία και μόνο την πρώτη εβδομάδα της επαναλειτουργίας των σχολείων. Η έγκαιρη διάγνωση απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς επρόκειτο για ασυμπτωματικούς μαθητές και εκπαιδευτικούς, που δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία να κάνουν τεστ. Τα self tests χαρακτηρίζονται και αποδεικνύονται πολύτιμο εργαλείο στη μάχη ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού, που πλέον, με το άνοιγμα του συνόλου σχεδόν των οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.