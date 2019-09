Για πρώτη φορά outdoor cycling στον Βόλο

Με πρωτοποριακό αθλητικό event ανοίγει η επετειακή χρονιά των 30 ετών λειτουργίας των γυμναστηρίων

Με ένα μεγάλο και πρωτοποριακό αθλητικό event ανοίγει η αυλαία της επετειακής χρονιάς των 30χρονων λειτουργίας των γυμναστηρίων Gym Way στον Βόλο. Για πρώτη φορά στην πόλη, στην κεντρική προβλήτα του λιμανιού, θα στηθούν 50 ποδήλατα indoor cycling προσκαλώντας τους Βολιώτες να κάνουν spinning, δοκιμάζοντας μία νέα μέθοδο εκγύμνασης με θέα τον Παγασητικό και υπό τους ήχους δυνατής μουσικής.

Το 2020 τα γυμναστήρια Gym Way συμπληρώνουν 30 χρόνια ζωής στον Βόλο. Ηταν το 1990 όταν το GYM WAY fitness club άνοιξε τις πύλες του στην οδό Μακρινίτσης 50. Από τότε έως και σήμερα, για τρεις δεκαετίες δίνει… τον ρυθμό στην πόλη, έναν ρυθμό που ενδυνάμωσαν το GYM WAY CROSS στη Νικηταρά 4 που ιδρύθηκε το 2013 και το GYM WAY fitness and wellness στο λιμάνι του Βόλου που άνοιξε το 2017.

Η επέτειος των 30 χρόνων ανοίγει δυνατά με το πρώτο GYM WAY Outdoor Cycling Εvent. Το event θα γίνει στην κεντρική προβλήτα του λιμανιού του Βόλου μεθαύριο Σάββατο 28/9 στις 18:30. Θα τοποθετηθούν για πρώτη φορά στον Βόλο 50 ποδήλατα indoor cycling στην είσοδο του υποκαταστήματος GYM WAY στο λιμάνι που θα είναι ελεύθερα για όλους.

«H ομάδα του GYM WAY σάς περιμένει για ένα ξέφρενο μάθημα ποδηλασίας 90 λεπτών γεμάτο διασκέδαση, μουσικάρες και φυσικά πολύ ιδρώτα! Να έχετε μαζί σας μία πετσέτα, ένα μπουκάλι νερό και φυσικά την καλύτερη διάθεσή σας», αναφέρεται στο ανοιχτό προσκλητήριο των Gym Way.

Το 90λεπτο θα γίνει σε δύο φάσεις των 45 λεπτών, από τις 6:30 έως τις 7:15 και από τις 7:15 έως τις 8 το βράδυ.

Αυτό θα είναι το πρώτο event της νέας περιόδου. Στόχος είναι κάθε μήνα να γίνεται και μία μεγάλη αθλητική εκδήλωση, που θα είναι είτε δωρεάν για το κοινό, είτε θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Μέσα από τις δράσεις το κοινό της πόλης θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει νέους τρόπους εκγύμνασης και να γνωρίσει τα οφέλη της άσκησης, στα οποία η ομάδα του Gym Way μυεί τους αθλούμενους με απόλυτο επαγγελματισμό.

30 χρόνια δίνουν τον ρυθμό στην πόλη

Το GYM WAY είναι οικογενειακή επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 1987 από τον Απόστολο Κοσμά και τη Βασιλική Φυτιλή καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

«Στα γυμναστήρια GYM WAY μάς ενδιαφέρει να έχουμε υγιείς και χαρούμενους αθλούμενους. Παρέχουμε φιλικό περιβάλλον με πληθώρα μαθημάτων, που στοχεύουν στη δημιουργία ενός δυνατού και υγιούς σώματος, που θα ικανοποιήσουν οποιαδήποτε απαίτησή σας, θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τον στόχο σας και θα σας προσφέρουν το αποτέλεσμα που ονειρεύεστε», τονίζει το team των γυμναστηρίων.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ