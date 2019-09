Μειωμένα ασφάλιστρα σε δικυκλιστές

Τα τρία πρώτα συμβόλαια είναι γεγονός μετά από συμφωνία της «Μοτοθέσις» με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία - Ανοίγει ο δρόμος για μηδενικά ατυχήματα στους δρόμους

Σε προηγμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, αποτελεί Νόμο του Κράτους. Η πιστοποίηση της προηγμένης οδήγησης οδηγεί σε μειωμένα ασφάλιστρα. Μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορά ακόμη και σε επαγγελματίες οδηγούς βαρέων εταιρικών οχημάτων, ενώ στη Γαλλία η Μοτοσικλετιστική Ομοσπονδία οδηγήθηκε στη δημιουργία δικής της ασφαλιστικής εταιρείας και εκπαιδευτικού φορέα, ο οποίος παρέχει εκπαίδευση και πιστοποίηση μετά από εξετάσεις. Σήμερα παρέχει, μετά από την πιστοποίηση, σοβαρή έκπτωση στους πιστοποιημένους μοτοσικλετιστές.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να συνδέει την πιστοποίηση στην ασφαλή οδήγηση μοτοσικλέτας με τα μειωμένα ασφάλιστρα. Τα τρία πρώτα συμβόλαια που προσφέρουν σημαντική έκπτωση ασφαλίστρων σε πιστοποιημένους αναβάτες μοτοσικλέτας είναι γεγονός τις τελευταίες ημέρες μετά από συμφωνία που πέτυχε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσικλέτας «Μοτοθέσις», μία αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία, με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Και μέσα από αυτή τη συμφωνία που θεωρείται μεγάλη επιτυχία και αναμένεται να συμπαρασύρει και την υπόλοιπη αγορά, φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος για την επίτευξη του στόχου που είναι η βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και τα μηδενικά ατυχήματα στους δρόμους.

Προ ημερών το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας «Μοτοθέσις» ανακοίνωσε τα εγκαίνια της συνεργασίας του με την εταιρεία Q Rep S.A., ύστερα από την εξαιρετική προσφορά που δόθηκε για τους πιστοποιημένους αναβάτες μοτοσικλέτας (AdvancedRiders), οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τις εκπαιδεύσεις του Ινστιτούτου και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης τους.

Οι πρώτοι «καρποί»

Αναβάτες μοτοσικλέτας που έχουν συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησής τους επιβραβεύονται για την ατομική τους προσπάθεια να βελτιώσουν την οδική ασφάλειά τους και μάλιστα χωρίς να υποχρεώνονται από κανέναν Νόμο, με την προσφορά μειωμένων ασφαλίστρων.

Πρόκειται για τους πρώτους καρπούς μίας πολύχρονης προσπάθειας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Μοτοθέσις» που προσπαθεί να αποσυνδέσει τις λέξεις «μοτοσυκλέτα» και «κίνδυνος» μέσα από την πιστοποίηση οδηγών στην ασφαλή οδήγηση με στόχο να μηδενιστεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

Πολύχρονη προσπάθεια

Το προηγούμενο διάστημα η «Μοτοθέσις» προσέγγισε ασφαλιστικές εταιρείες προσφέροντας… πελατολόγιο χαμηλού κινδύνου και ζητώντας γενναία έκπτωση στα ασφάλιστρα μοτοσικλετιστών που όμως θα είναι πιστοποιημένοι.

Μέχρι και σήμερα οι όποιες εκπτώσεις σε ασφάλιστρα δεν προσφέρονται με βάση κάποιο πραγματικό, προσωπικό κριτήριο, σύμφωνα με το οποίο ο οδηγός-ιδιοκτήτης οδηγεί με ασφαλή τρόπο ώστε να μην προκληθεί ατύχημα ή με κριτήριο ότι δεν θα είναι ο υπαίτιος κάποιου συμβάντος.

Αυτό το κριτήριο προσέφερε η «Μοτοθέσις» και πέτυχε την πρώτη σημαντική συμφωνία. Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2014 το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας διαθέτει ένα σχεδόν πλήρες πανελλήνιο δίκτυο πιστοποιημένων εκπαιδευτών postlicence training και εξεταστών και έχει τη δυνατότητα να παρέχει πιστοποιήσεις τριετούς διάρκειας σε κάθε καθημερινό μοτοσυκλετιστή.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας (www.motothesis-motoe.org) μπορεί να παρέχει εκπαίδευση και πιστοποίηση τύπου RoADAR - RoSPAAdvancedRider σε όποιον μοτοσυκλετιστή αποφασίσει να βελτιώσει την ασφάλειά του με τους ίδιους όρους και τις ίδιες απαιτήσεις που χορηγείται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε και αναμένεται να συμπαρασύρει την υπόλοιπη αγορά αυξάνοντας ταυτόχρονα το επίπεδο ασφάλειας στους δρόμους, έχει τριπλό όφελος: στην ασφαλιστική εταιρεία φέρνει νέους πελάτες και μάλιστα «χαμηλού κινδύνου», στους ίδιους τους αναβάτες προσφέρει οικονομικό κίνητρο, ενώ για την ίδια τη «Μοτοθέσις» συμβάλλει στην εκπλήρωση του στόχου της που είναι η αύξηση του επιπέδου ασφαλείας στους δρόμους.

Στόχος η πρόληψη των ατυχημάτων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας «ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ» είναι αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία η οποία έχει ως ιδρυτικό φορέα της την Μοτοσικλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας και τις λέσχες - μέλη της.

Το Ινστιτούτο είναι φορέας κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα, τα οποία αφορούν στο οδικό περιβάλλον και τη θέση του μοτοσυκλετιστή σε αυτό. Αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του μοτοσυκλετιστή και των άλλων καθημερινών χρηστών του δρόμου.

«Πιστεύουμε ότι η οδική ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί, χωρίς σημαντικούς περιορισμούς στην ελευθερία της κίνησης, επειδή υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της συμπεριφοράς όλων μας στο δρόμο.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας, μετά από έρευνα και εφαρμογή προγραμμάτων τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια, επέλεξε ως φορέα τεχνογνωσίας και πιστοποίησης τη Βρετανική Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη των Ατυχημάτων (RoSPA - The Royal Society for the Prevention of Accidents - www.rospa.com ), τον σημαντικότερο φορέα στην πρόληψη των ατυχημάτων στη Μεγ. Βρετανία και έναν από τους καλύτερους παγκοσμίως.

Ηδη το Ινστιτούτο, με την ενεργή στήριξη της ΜΟΤ.Ο.Ε. και των ενδιαφερομένων Λεσχών της, αναπτύσσει σε όλη τη χώρα, μέσω πιστοποιημένων παρατηρητών εκπαίδευσης δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης που απευθύνονται: