Μία... βαλίτσα βραβεία για Αρχοντικό στο Πήλιο

Τριπλό βραβείο για το Αρχοντικό Μυτιληναίου - Σκρετάιον στα Greek Hospitality Awards 2019

Με μία… βαλίτσα βραβεία επέστρεψε από τον διαγωνισμό Greek Hospitlity Awards στην Αθήνα το Αρχοντικό Μυτιληναίου - Σκρετάιον που εδρεύει στο Νεοχώρι Πηλίου. Το Αρχοντικό απέσπασε τριπλή διάκριση, κατακτώντας το χρυσό βραβείο στην κατηγορία πρωινού, το ασημένιο στην κατηγορία της εξατομικευμένης εμπειρίας και το χάλκινο για την αριστεία στην εξυπηρέτηση των πελατών του.

Η τελετή βράβευσης του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, παρουσία της υπουργού Τουρισμού Ελενας Κουντουρά, της πρώην υπουργού Ολγας Κεφαλογιάννη και στελεχών του τουρισμού.

Το Αρχοντικό Μυτιληναίου - Σκρετάιον από το Νεοχώρι, που λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2015, ξεχώρισε, αν και μικρό σε… ηλικία, ανάμεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδας και έλαβε τριπλό βραβείο σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, Best Greek Hotel Breakfast - Gold, Best Greek Hotel Tailor Made Experience - Silver, Best Greek Excellence in Service Hotel - Bronze.

«Είμαστε χαρούμενοι για το έργο που προσφέρουμε και θεωρούμε πως βάζουμε επάξια το λιθαράκι μας στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Επειτα από αυτά τα βραβεία, αισθανόμαστε ότι έχουμε πλέον μεγαλύτερη ευθύνη να προσφέρουμε προς τους επισκέπτες μας αξιόλογες υπηρεσίες, ικανοποιώντας όλες τις ανάγκες και τις προσδοκίες στον κάθε έναν ξεχωριστά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας βοήθησαν με την ψήφο τους, ώστε να υπερψηφιστεί το Αρχοντικό, την κριτική επιτροπή, οι οποίοι έδωσαν την απαραίτητη προσοχή στις πληροφορίες που τους παραθέσαμε και φυσικά στο προσωπικό μας, που με την σκληρή του εργασία και επιμονή κρατά το επίπεδο των υπηρεσιών μας υψηλό. Συνεχίζουμε την προσφορά μας με το ίδιο πνεύμα που μας οδήγησε μέχρι εδώ, προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο!», αναφέρει ο ιδιοκτήτης του Αρχοντικού Μιχάλης Χάλαρης.

Η βράβευση του Αρχοντικού μόνο τυχαία δεν ήταν. Δεν βρίσκεται απλώς σε προνομιακή θέση στο Νεοχώρι. Ο,τι γίνεται είναι με φροντίδα, μεράκι, όρεξη και στόχο την παροχή του καλύτερου στους πελάτες του, αλλά και με σεβασμό στο περιβάλλον, από το πρωινό και την εξυπηρέτηση, μέχρι τη δυνατότητα δραστηριοτήτων που προσφέρει στη φύση.

Το Αρχοντικό στην πορεία της ύπαρξής του αναπαλαιώθηκε δύο φορές. Οι εργασίες αναπαλαίωσης έγιναν με σεβασμό και αγάπη στον παραδοσιακό του χαρακτήρα, ο οποίος φέρνει και μοντέρνες πινελιές. Με γνώμονα την αγάπη για το περιβάλλον και τη μείωση των ρύπων, έχει δημιουργηθεί τριπλό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης (λέβητας στερεών καυσίμων, ηλιακοί συλλέκτες και αντλία θερμότητας). Ο κήπος του Αρχοντικού χωρίζεται σε τρία πέτρινα επίπεδα με μεγάλα παρτέρια. Εκεί ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να απολαύσει τα αρώματα των τριανταφυλλιών και των βοτάνων, να κόψει ένα φρούτο από τα δέντρα και να το γευτεί, να αγγίξει τα βότανα και να απολαύσει το μυστικιστικό ταξίδι γεύσης και οσμής που προσφέρει απλόχερα η φύση. Δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα για την προστασία τους από ασθένειες, παρά μόνο μεθόδοι βιολογικής καλλιέργειας. Στο Αρχοντικό Μυτιληναίου – Σκρετάιον ο επισκέπτης έχει ακόμη την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τα άλογα, τα οποία πλαισιώνουν δράσεις, όπως διαλογισμού, πεζοπορίας, φροντίδας και ιππασίας για όσους το επιθυμούν.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ