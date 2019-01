Στους κορυφαίους του κόσμου ο Καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας

Ανακηρύχθηκε μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών για την 20ετή έρευνά του στην παραγωγή τροφίμων από απόβλητα

Στην «αφρόκρεμα» των επιστημόνων σε όλον τον κόσμο βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες ο καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Ο κ. Κουρέτας εκλέχθηκε μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών, μία ιδιαίτερα τιμητική διάκριση, με αφορμή την 20ετή έρευνά του στην παραγωγή τροφίμων ωφέλιμων για τον άνθρωπο και τα ζώα, που όμως παράγονται από απόβλητα οινοποιείων, ελαιοτριβείων και τυροκομείων, που πλέον μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Εισιτήριο δε για την είσοδό του στους κόλπους των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου αποτέλεσαν τρόφιμα από απόβλητα που ήδη διατίθενται στην κατανάλωση.

Η Παγκόσμια Ακαδημία Επιστημών (World Academy of Sciences) είναι ένας θεσμός που προωθεί την αριστεία στις επιστήμες και έχει ως επιστημονικό συμβούλιο τους νομπελίστες Prof. George Fitzgerald Smoot (Nobel Prize in Physics) , Prof. Erwin Neher (Nobel Prize in Medicine and Physiology), Prof. Hartmut Michel ( Nobel Prize in Chemistry), Prof. FeridMurad ( Nobel Prize in Physiology or Medicine), Prof. Sir Salvador Moncada (Nobel Prize in Medicine) και Prof. Andrew Victor Schally (Nobel Prize in Physiology or Medicine). Η Ακαδημία απαρτίζεται από 100 περίπου επιστήμονες κύρους από πολλά κράτη

Εδώ και λίγες ημέρες, ο κ. Κουρέτας έγινε μέλος της «οικογένειας» των σημαντικότερων επιστημόνων του κόσμου και επίσημα η αναγόρευσή του θα γίνει στις 10 Μαρτίου σε ειδική τιμητική εκδήλωση στη Βαλτιμόρη.

«Είναι μια ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση», σχολιάζει ο ίδιος. Μία αναγνώριση που ήρθε μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια έρευνας και δουλειάς στον κλάδο της αξιοποίησης αποβλήτων για την παραγωγή τροφών, με σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Από το 2000 οπότε και διδάσκει ως καθηγητής στο Τμήμα Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας έχει στρέψει το ερευνητικό του ενδιαφέρον στην παραγωγή τροφίμων από απόβλητα. «Δουλεύοντας» με τυροκομεία και στην περιοχή της Θεσσαλίας κατάφερε να παράγει από τα απόβλητά τους τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα τρόφιμα αυτά κλινικές μελέτες έδειξαν ότι είναι ωφέλιμα για ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο, ανθρώπινο μεταβολικό σύνδρομο (παχυσαρκία). Με τα συγκεκριμένα τρόφιμα δηλαδή δεν μειώνεται απλώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τυροκομείων, αλλά επιπλέον υπάρχουν οφέλη και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Πωλούνται από το 2011 σε επιλεγμένα σημεία σε 16 χώρες του κόσμου.

Ο ίδιος έχει πατεντάρει και την παραγωγή ζωοτροφών από απόβλητα οινοποιείων. Οι συγκεκριμένες τροφές που διατίθενται για κατανάλωση σε πρόβατα και χοίρους έχει καταδειχθεί ότι ωφελούν το ίδιο το ζώο, το κρέας του οποίου αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ηδη μάλιστα, υπάρχουν συζητήσεις με επιχειρήσεις για την παραγωγή αυτών των τροφών προκειμένου επίσης να βγουν στο εμπόριο.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ