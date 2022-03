Υπερομιλητικοί γονείς και καταπιεσμένα παιδιά χωρίς αντίλογο

Του Δημήτρη Αντωνίου, Καθηγητή Αγγλικής Β.Α., Kατόχου Masters Παιδαγωγικής και Γλωσσολογίας, aglo.academia@gmail.com

Το να γίνει κάποιος ή κάποια γονιός δεν απαιτείται ούτε μεγάλη μόρφωση, ούτε τρομερή νοημοσύνη, αυτό είναι μια απλή βιολογική διεργασία. Ωστόσο, η ανατροφή και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι μία ιδιαίτερη διαδικασία και δεξιότητα, την οποία πολλοί γονείς δυστυχώς… στερούνται.

Μεγάλος αριθμός γονέων, κυρίως ανδρών, αλλά και γυναικών, με το που γίνονται γονείς, αυτομάτως θεωρούν τους εαυτούς τους και αυθεντίες για πράγματα τα οποία έχουν πλήρη μεσάνυχτα. Υπήρξα ο ίδιος μάρτυρας αρκετών περιπτώσεων που οι γονείς έλεγαν διάφορες ανοησίες, πιστεύοντας πως έλεγαν μεγάλες και μοναδικές εξυπνάδες στα παιδιά τους.

Δυστυχώς, από τη φύση και τη θέση τους, οι γονείς συμβαίνει να έχουν μία τεράστια εξουσία πάνω στα παιδιά τους, και αλίμονο εάν οι ίδιοι οι γονείς στερούνται και στοιχειώδη παιδαγωγική κατάρτιση (τώρα εάν τελείωσαν και κάποιο πανεπιστήμιο, και έχουν και κάποιους τίτλους σπουδών, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σωστοί παιδαγωγοί).

Βέβαια, το θέμα της εξουσίας επάνω σε άλλους και κυρίως αυτούς που είναι υπό τον έλεγχό μας και την άμεση επιρροή μας, under our direct and strong influence, δεν περιορίζεται μόνο στους γονείς, προεκτείνεται κυρίως και στους δασκάλους – εκπαιδευτικούς, όλων των βαθμίδων, στους εργοδότες, στους προϊσταμένους και πάει λέγοντας.

Κατά κανόνα, οφείλω να ομολογήσω, ότι τα παιδιά των εκπαιδευτικών στην συντριπτική τους πλειοψηφία, θεωρούνται αλλά και είναι επιτυχημένα όσον αφορά τις σπουδές τους, τους στόχους τους, στις επιδιώξεις τους. Παρεμπιπτόντως, ο όρος πετυχημένος στην ελληνική γλώσσα, θεωρείται κάποιος ο οποίος υπήρξε καλός έμπορος, καλός επιχειρηματίας, αλλά όχι απαραιτήτως και σωστός γονιός και ηθικό στοιχείο.

Ως εισαγωγή του κειμένου και τίτλος του κειμένου, μέχρι εδώ όσα ελέχθησαν είναι αρκετά. Ας επιστρέψουμε τώρα στην ουσία του θέματος, μερικοί το λένε και ψητό, το θεωρώ τρομερά λαϊκίστικο και άκομψο. Μου θυμίζει κάποιον δημοσιογράφο της τηλεόρασης, ο οποίος παίρνοντας συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό μας του απηύθυνε το ερώτημα: «Θα φθάσει το μαχαίρι στο κόκαλο;» και ο Πρωθυπουργός του απαντά: «Μακριά από μένα τέτοιου είδους εκφράσεις». Ο δημοσιογράφος άλλαξε την ερώτηση άμεσα.

Επανερχόμαστε λοιπόν στους υπερπροστατευτικούς γονείς και τα ανασφαλή παιδιά που μεγαλώνουν – διαπαιδαγωγούν. Σε τελική ανάλυση οι ανασφαλείς γονείς μεταφέρουν τις δικές τους ανασφάλειες στα παιδιά τους, δυστυχώς χωρίς να το συνειδητοποιούν. Τα παιδιά τους ζουν σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο από αυτόν που οι ίδιοι έζησαν. Τα παιδιά τους μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που απέχει έτη φωτός, υπερβολή, σε σχέση με τον κόσμο που οι ίδιοι έζησαν, παρά το γεγονός που χρονικά μετριέται με μερικές δεκαετίες πριν. Η σημερινή εξέλιξη της τεχνολογίας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την τεχνολογία προ εικοσαετίες ή και τριακονταετίας. Πάρτε για παράδειγμα το κινητό, το λάπτοπ, το μπλού τουθ, το διαδίκτυο, κλπ., κλπ.

Πολλοί γονείς παριστάνουν και περιγράφουν τους εαυτούς τους ως ήρωες, ως επιτυχημένους, ως αξιοθαύμαστους και δεν ενθαρρύνουν το διάλογο αλλά μονοπωλούν το λόγο ή καλύτερα το κήρυγμα ή διάλεξη. Και το χειρότερο, μόλις τα παιδιά τους αρθρώσουν μία λέξη, αυτόματα αντιμετωπίζουν τους γονείς τους που τους διακόπτουν πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν μία πρόταση δέκα λέξεων. Αυτή η ασθένεια του διακόπτη στη σημερινή ελληνική TV παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις και παρατηρείται το φαινόμενο πέντε άνθρωποι να μιλούν ταυτόχρονα…

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ παιδιών και γονέων, μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, μεταξύ μικρών και μεγάλων. Η ύπαρξη και καλλιέργεια του διαλόγου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ισότητας, ισοτιμίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης μεταξύ πολιτισμένων ανθρώπων.

Το κήρυγμα είναι αποκλειστικό «προνόμιο» της εκκλησίας και εάν είναι σωστό, διατυπωμένο σωστά, με σωστή άρθρωση και λεξιλόγιο, έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα, διαφορετικά απομακρύνει τους πιστούς, με αποτέλεσμα τόσο οι πιστοί, όσο και η εκκλησία να αδικούνται. Παρεμπιπτόντως, με τον όρο εκκλησία δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά στην ορθόδοξη εκκλησία. Οι ιερείς όλων των θρησκειών ανέκαθεν εφάρμοζαν και εφαρμόζουν το κήρυγμα ως αποκλειστικότητά τους και προνόμιό τους.

Αγαπητοί αναγνώστες και αναγνώστριες, δώστε τη δυνατότητα στα παιδιά σας να εκφράζουν τις απόψεις τους, έστω και αν είναι λανθασμένες και παραδεχθείτε και καμιά φορά ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν τα γνωρίζετε.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια μιας μαθήτριάς μου, η οποία μου εκμυστηρεύτηκε τι είπε στον «πολύξερο» πατέρα της: «Καλέ μπαμπά, υπάρχει και κάτι που δεν το ξέρεις;».