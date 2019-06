Βρέθηκε γιγαντιαίο κεφάλι προϊστορικού λύκου 40.000 ετών

Ένα γιγαντιαίο κεφάλι προϊστορικού λύκου που έζησε πριν από 40.000 χρόνια βρέθηκε στη Σιβηρία.

Μία εντυπωσιακή ανακάλυψη έκαναν επιστήμονες στη βόρεια Γιακουτία, στη Σιβηρία! Ένα κεφάλι λύκου που ήταν καλά κρυμμένο τα τελευταία 40.000 χρόνια βρέθηκε στις όχθες του ποταμού Tirekhtyakh!

Το κεφάλι ανήκει σε προϊστορικό λύκο και είναι 40 εκατοστά, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο από έναν λύκο της εποχής μας.

Τα δόντια, όπως και η γούνα του έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και οι επιστήμονες θεωρούν πως ήταν 2-4 ετών όταν πέθανε.

Still snarling after 40,000 years, a giant Pleistocene wolf discovered in Yakutia.

Sensational find of head of the beast with its brain intact, preserved since prehistoric times in permafrost.https://t.co/w4FoRB16Ur pic.twitter.com/8QbthEfay1