Οι 5 Ελληνες καθηγητές της παγκόσμιας «dream team» της Φυσικής

Πέντε καθηγητές και ερευνητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνονται στην κατάταξη Highly Cited Researchers (h>100) in High Energy Physics της Webometrics. Ο εν λόγω πίνακας συντάσσεται με βάση τις πληροφορίες και το σύνολο των ετεροαναφορών που αποτυπώνονται στα δημόσια προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών Πανεπιστημίων στο Google Scholar. Καταγράφει καθηγητές και Ερευνητές Πανεπιστημίων στον τομέα των Φυσικών Επιστημών, οι οποίοι με το συγγραφικό και ερευνητικό τους έργο έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή στην επιστήμη διαχρονικά.



Η κατάταξη αυτή δημοσιεύεται ουσιαστικά για πρώτη φορά. Διαχωρίζει για μεθοδολογικούς λόγους, από την ενιαία κατάταξη «Highly Cited Researchers (h>100)» της Webometrics, τους «Highly energy physicists of hyper-authored papers»,δηλαδή τους καθηγητές και ερευνητές του τομέα της Φυσικής, οι οποίοι εμφανίζονται σε ερευνητικές εργασίες με πολύ μεγάλο αριθμό συγγραφέων.



Η κατάταξη που δημοσιεύθηκε την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου του 2019, περιλαμβάνει 672 Highly Cited Researchers, δηλαδή ερευνητές με h-index > 100. Με άλλα λόγια ερευνητές οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 100 ερευνητικές εργασίες που έχουν παρατεθεί ως έγκυρη αναφορά από το λιγότερο 100 ερευνητές στις δικές τους εργασίες.



Από την χώρα μας έντεκα καθηγητές από δύο Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη. Αποτελεί συνεπώς ιδιαίτερη διάκριση για το ερευνητικό έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα για το ερευνητικό δυναμικό της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος, η παρουσία των εν λόγων επιστημόνων του ΕΚΠΑ σε αυτή την κατάταξη.



Πιο συγκεκριμένα οι καθηγητές και ερευνητές των Φυσικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, με την σημαντική ερευνητική επίδραση παγκοσμίως που περιλαμβάνονται στην κατάταξη Highly Cited Researchers (h>100) in High Energy Physics είναι:



1. Ο καθηγητής του Τμήματος Φυσικής Παρασκευάς Σφήκας με h-index 171 και 133.733 ετεροαναφορές, το ερευνητικό πεδίο του οποίου είναι η Φυσική Υψηλών Ενεργειών.



2. Η Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής Χριστίνα Κουρκουμέλη με h-index 168 και 149.008 ετεροαναφορές, το ερευνητικό πεδίο της οποίας είναι η Φυσική Υψηλών Ενεργειών.



3. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής Νίκη Σαουλίδου με h-index 149 και 93.229 ετεροαναφορές, το ερευνητικό πεδίο της οποίας είναι η Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών.





4. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής Θεόδωρος Μερτζιμέκης με h-index 104 και 34.058ετεροαναφορές, το ερευνητικό πεδίο του οποίου είναι η Πειραματική Πυρηνική Φυσική.



5. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής Ευστάθιος Στυλιάρης με h-index 102 και 47619 ετεροαναφορές, το ερευνητικό πεδίο του οποίου είναι η Πειραματική Πυρηνική Φυσική.





Η κατάταξη δεν διαχωρίζει τις διαφορετικές επιστήμες, τα ερευνητικά πεδία ή το μέγεθος των ερευνητικών ομάδων που παράγουν τις δημοσιεύσεις αυτές, γεγονός που προκρίνει τις μεγάλες ερευνητικές συνεργασίες όπως π.χ. συναντώνται στην Φυσική Υψηλών Ενεργειών ή άλλες επιστήμες με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Το πρώτο κριτήριο κατάταξης είναι το h-index, και το δεύτερο κριτήριο o συνολικός αριθμός ετερεοαναφορών.

Οι καθηγητές και ερευνητές του εν λόγω πίνακα, είτε είναι εν ζωή είτε όχι, κατατάσσονται με φθίνοντα βαθμό με αναφορά του Πανεπιστημίου στον οποίο ανήκουν.



Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος τους συνεχάρη εκ μέρους όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας τους καθηγητές «οι οποίοι και με τη συμμετοχή τους σε αυτή την κατάταξη συμβάλλουν στη διεθνή αναγνώριση του Ιδρύματός μας».