Έτσι βγήκε το όνομα “Δάκης” – Η ιστορία που είχε αποκαλύψει ο σπουδαίος τραγουδιστής

Το πραγματικό όνομα του Δάκη ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Όταν όμως πήγε στον Μάτσα για να υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο και του είπε ολόκληρο το όνομά του, εκείνος σχολίασε πως αυτό θα του ταίριαζε μόνο αν τραγουδούσε ρεμπέτικα.

Έτσι χρησιμοποίησε το υποκοριστικό από το όνομα με το οποίο τον φώναζε η μητέρα του: Βρασιδάκης-Δάκης.

Ο Δάκης είχε αποκαλύψει στην εκπομπή «Μουσικό Κουτί» της ΕΡΤ: «Όταν ήρθα εδώ και πήγα στην Minos για τον πρώτο μου δίσκο, μου λέει ο πατέρας του Μάκη Μάτσα, ο Μίνως “πώς σε λένε;” Λέω “Δάκη”. Μου λέει το μικρό; Λέω “όχι, το μικρό είναι Δάκης”. Το επώνυμο; “Χαραλαμπίδης”, απαντώ. Όλο το όνομα, Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Άστο μου λέει αν τραγουδούσες ρεμπέτικο είναι ό,τι πρέπει, τώρα κρατάμε το Δάκης».

O ταλαντούχος καλλιτέχνης πρωταγωνιστούσε από το 1967 στα μουσικά δρώμενα της χώρας.Γεννημένος στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου έκανε καριέρα με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Δάκης» ενώ το πραγματικό του όνομα ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης.

Από καλλιτεχνική οικογένεια, μια και ήταν ξάδερφος του Ντέμη Ρούσσου, ο Δάκης ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο το 1964 στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens», ενώ ακολούθησαν κι άλλοι δίσκοι στα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά, με τραγούδια που γνώρισαν αμέσως επιτυχία, όπως «Monsieur Cannibal», «Tu Veux ou tu veux pas», «Mourir ou vivre», «Gaston».

Πολυτάλαντος και ιδιαίτερα καλλιεργημένος μιλούσε έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που επέτρεπε να ερμηνεύει με μεγάλη άνεση διεθνές ρεπερτόριο.

H εμφάνιση στο Μουσικό Κουτί

Τον σπουδαίο ερμηνευτή που είχε γράψει μεγάλη ιστορία στο ποπ και ελαφρό τραγούδι είχαν υποδεχθεί τον Ιούνιο του 2021 στο «Μουσικό Κουτί» της ΕΡΤ η Ρένα Μόρφη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Σταθμός στην πολύχρονη καριέρα του αποτέλεσε η γνωριμία και η συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα με τα τραγούδια «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά» και «Τόσα καλοκαίρια» να ξεχωρίζουν.

Μάλιστα ήταν η σύζυγος του κορυφαίου συνθέτη, Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα που επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Δάκη με ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συνεργασίες τους σε μουσικές σκηνές και στη δισκογραφία ήταν δεκάδες με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Πάριος, η Μαρινέλλα, ο Κώστας Χατζής η Χάρις Αλεξίου και άλλοι.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής που έχασε σήμερα Κυριακή τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 79 ετών είχε να περηφανεύεται ότι ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που άνοιξαν την πρώτη συναυλία των Rolling Stones στην Ελλάδα στις 17 Απριλίου του 1967.

Ο Δάκης είχε συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, καθώς και σε ελληνικές ταινίες, όπως «Γοργόνες και μάγκες», «Η θεία μου η χίπισσα» κ.ά. Είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνή φεστιβάλ τραγουδιού, αποσπώντας διακρίσεις και βραβεία.

