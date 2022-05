«Καμπανάκι» Μαγιορκίνη για την «ευλογιά των πιθήκων» - Πώς μεταδίδεται ο ιός

Ο καθηγητής αναφερόμενος στα μέχρι τώρα επιδημιολογικά στοιχεία, υπογραμμίζει πως πρώτη φορά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο εκτιμά πως δεν υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας αφού δεν πρόκειται - όπως λέει - για μία επιδημική έξαρση.

Ο ίδιος σημειώνει ότι τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα.

Όσον αφορά την πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού ο κ. Μαγιορκίνης, αναφέρει ότι αυτή να έρχεται πιθανά ως αποτέλεσμα της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς.

«Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση» καταλήγει σε ανάρτησή του ο καθηγητής Επιδημιολογίας.

«Όσον αφορά την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων έχουμε τουλάχιστον 3 επιδημιολογικά ενδιαφέροντα σημεία:

1) τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν)

2) πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες

3) τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς.

Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνιση».

Βρετανία: Εντοπίστηκαν άλλα τέσσερα κρούσματα

Στο μεταξύ, οι υγειονομικές Αρχές της Βρετανίας ερευνούν άλλα τέσσερα κρούσματα της σπάνιας, ιογενούς ευλογιάς των πιθήκων. Οι σθενείς που έχουν εντοπιστεί από τις 6 Μαΐου μέχρι σήμερα στην Αγγλία αυξήθηκαν στους επτά.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) ερευνάται εάν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ των τεσσάρων νέων κρουσμάτων. Οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι μολύνθηκαν στο Λονδίνο και δεν υπάρχει κάποια γνωστή σχέση τους με τους τρεις πρώτους ασθενείς.

Οι τέσσερις νέοι ασθενείς δεν έχουν ταξιδέψει σε κάποια χώρα όπου είναι ενδημική η ευλογιά των πιθήκων. Άγνωστο παραμένει το πού και πώς μολύνθηκαν, όπως και το αν είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους.

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μία σπάνια λοιμώδης ασθένεια, παρόμοια με την ανθρώπινη ευλογιά που εξαλείφθηκε το 1980. Μολονότι είναι πιο ήπια και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε μερικές εβδομάδες, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

