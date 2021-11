Πλεύρης: Δεν θα υπάρξει lockdown με το 73% των ενηλίκων εμβολιασμένο

Δεν τίθεται θέμα λήψης μέτρων για εμβολιασμένους και εφόσον χρειαστεί, θα παρθούν άλλα μέτρα μόνο για ανεμβολίαστους ξεκαθάρισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συζήτηση για rapid test στους ανεμβολίαστους για σουπερμάρκετ ή είδη πρώτης ανάγκης.

«Έχουμε πάρει συγκεκριμένα μέτρα που στο 90% αφορούν μη εμβολιασμένους όχι τιμωρητικά, αλλά γιατί αυτοί κινδυνεύουν» διευκρίνισε.

«Όταν το 73% των ενήλικων είναι εμβολιασμένοι δεν θα υπάρξει lockdown. Το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή δεν είναι μονοθεματικό, εξυπηρετεί και COVID και non COVID περιστατικά και γι’ αυτό πιέζεται. Βρισκόμαστε στην κορύφωση του τέταρτου κύματος, πιέζεται όλη η Ευρώπη και προηγούμαστε σε σχέση με άλλες χώρες».

Όπως επισήμανε ο υπουργός, τουλάχιστον τις τελευταίες 10 ημέρες υπάρχει σταθεροποίηση των κρουσμάτων, σε υψηλό επίπεδο όμως, κι αυτό σημαίνει ότι ακολουθεί η πίεση στις νοσηλείες και τους θανάτους που ακολουθούν την κορύφωση στα κρούσματα. «Περιμένουμε επιπεδοποίηση και κάμψη για να υπάρξει αποσυμφόρηση. Για τις επόμενες 10 με 15 μέρες θα έχουμε πίεση στο ΕΣΥ, αλλά αυτή τη στιγμή, έστω και με καθυστέρηση, υπάρχει σοβαρή προσέλευση συμπολιτών μας και για πρώτη και για τρίτη δόση, πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι, πάμε σε αρκετά καλή εμβολιαστική κάλυψη». «Θα θέλαμε μεγαλύτερη προσέλευση στους άνω των 60 συμπολιτών μας στην πρώτη δόση» παραδέχθηκε, ενώ εστίασε και στη σημαντικότητα της τρίτης δόσης.

Επικαλούμενος τα στοιχεία του ΕΟΔΥ ο κ. Πλεύρης σημείωσε πως από την αρχή του χρόνου στα κρούσματα είμαστε 85% ανεμβολίαστοι 15% εμβολιασμένοι, στις ΜΕΘ 94% ανεμβολίαστοι 6% εμβολιασμένοι και στους θανάτους 90% ανεμβολίαστοι 10% εμβολιασμένοι. «Πριν ένα μήνα στους εμβολιασμούς ήμασταν στο 64-65% του ενηλίκου πληθυσμού τώρα είμαστε 73,5%» τόνισε.

Χειρουργεία



Με αφορμή εξάλλου το έγγραφο που έστειλε στους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκ με το οποίο καλεί τα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, να προβούν σε μείωση τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων έως 80%, ο υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ότι δεν θα αναβληθούν χειρουργεία που πρέπει να γίνουν και δεν θα κινδυνέψει κανένας άνθρωπος,



«Σε αντίθεση με πέρυσι που ήμασταν σε λοκντάουν και υπήρξε απαγόρευση, τώρα δίνεται η δυνατότητα στις διοικήσεις βάσει του προγραμματισμού και τις νοσηλείες που έχουν –εάν κρίνουν- να περιορίσουν χειρουργεία. Εάν λόγου χάρη στην Αττική ακόμα δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα χειρουργεία. Στις περιοχές που πιέζονται, όχι δεσμευτικά, καθαρά στη διοίκηση του νοσοκομείου βάσει των κατειλημμένων κλινών που έχει είτε απλών είτε ΜΕΘ τούς δίνεται η δυνατότητα στα προγραμματισμένα χειρουργεία να περιορίσουν. Άρα δεν ισχύει σε τακτικά χειρουργεία που δεν υπάρχει πίεση, δεν ισχύει στα έκτακτα» αποσαφήνισε.



«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία που πιέζονται, είμαστε σε συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές να καλυφθούν και να γίνουν εκεί. Χειρουργεία δε θα πάνε πίσω. Όλα τα έκτακτα χειρουργεία γίνονται, σε ορισμένα νοσοκομεία ειδικά συγκεκριμένων περιοχών που πιέζονται πάρα πολύ ούτως ή άλλως έχουν περιορίσει χειρουργεία και τα δίνουν σε συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές» σχολίασε.



«Ο περιορισμένος θα είναι στο απολύτως απαραίτητο εκεί που μπορούν να πάνε πίσω κάποια χειρουργεία» διαβεβαίωσε.



Έχουμε υπερδιπλασιάσει τις κλίνες ΜΕΘ, πάνω από 12.000 έχουμε βάλει προσωπικό γιατροί και νοσηλευτές, έχουμε πάρει 700 κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα εξυπηρετούνται COVID περιστατικά αλλά στέλνουμε και non COVID χειρουργεία χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Ουσιαστικά έχει γίνει ενιαίο σύστημα υγείας δημοσίου – ιδιωτικού τομέα. Όλες οι κλίνες κενές του ιδιωτικού τομέα ΜΕΘ είναι στη διάθεση του ΕΚΑΒ, έχουμε πάρει κλίνες. Στην Αθήνα έχουμε ήδη σχεδιάσει ποιες κλίνες θα πάρουμε από συγκεκριμένα νοσοκομεία όταν τα χρειαστούμε, ιδιώτες μπήκαν στο σύστημα και με επιστράτευση. Για να βάλεις ιδιωτική δομή να κάνει εφημερία θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στην εφημερία που δεν την γνωρίζουν ως ειδικότητα.



«Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.300 ΜΕΘ κλίνες οι οποίες είναι μοιρασμένες, το ΕΣΥ λειτούργει σε 2 ταχύτητες μια ταχύτητα τα non COVID και μια τα COVID αυτό σημαίνει ότι το ΕΣΥ έχει την πίεση που είχε ούτος ή άλλως καθώς η οικονομία και η κοινωνία είναι ανοιχτή έχει επιπλέον και το COVID. Aατό σημαίνει ότι όταν ένα νοσοκομείο έχει συμπληρωμένες κλίνες πρέπει να διαθέσει παραπάνω κλίνες είτε από COVID για non COVID περιστατικά ή το αντίθετο προχωράει κάνει αναλόγως τον προγραμματισμό του είναι μια δυναμική διαδικασία. Το ΕΣΥ της Γερμανίας δεν πιέζεται που έχει 40.000 ΜΕΘ; Όλα τα συστήματα της Ευρώπης είναι φτιαγμένα για κάποιες αντοχές εμείς έχουμε υπερδιπλάσιες κλίνες και δυστυχώς ένα κομμάτι των συμπολιτών μας αφορά αυτούς γιατί οι βαριές νοσηλείες σε κλίνες ΜΕΘ και σε απλές κλίνες με βαριά περιστατικά είναι κατά βάση από το 27% των συνανθρώπων μας που δεν έχει εμβολιαστεί είναι λογικό να υπάρχει πίεση που διαχειριζόμαστε.



Ερωτηθείς για τυχόν απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) την Πέμπτη ανηλίκων 5 με 11 ετών, παρέπεμψε σε απόφαση του EMA και μετά την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.