Βαρθολομαίος: Στο νοσοκομείο ξανά ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης θα εισαχθεί το απόγευμα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αξιολογήσεις για την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος “Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο νοσοκομείο “Όρος Σινά” στο Μανχάταν, καθώς και διαβουλεύσεις με τους γιατρούς, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα εισαχθεί στο νοσοκομείο αργότερα σήμερα το απόγευμα για αγγειογραφία που θα αξιολογήσει την ανάγκη τοποθέτησης stent”.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση του Πατριάρχη δεν εμπνέει ανησυχία και η διαδικασία θεωρείται ελεγχόμενη.

Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Following the results of a check-up at Mount Sinai Hospital in Manhattan, as well as consultations with doctors, His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew will be admitted to the hospital later this afternoon for an angiogram that will evaluate the need for stent placement.

Πηγή: orthodoxia.info