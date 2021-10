Αλλάζουν τα ανώτατα όρια στο νέο «Εξοικονομώ» – Πότε ενεργοποιείται το πρόγραμμα επιδοτήσεων

Τις τελευταίες πινελιές βάζει στο νέο «Εξοικονομώ» το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσαρμόζοντας τα ανώτατα όρια δαπανών στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η εκρηκτική αύξηση των τιμών των οικοδομικών υλικών.

Αυτό βεβαίως φέρνει και μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη του Προγράμματος, το οποίο διέπει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους.

Ανατροπές σε βασικούς άξονες του «Εξοικονομώ»

Το νέο «Εξοικονομώ» υιοθετεί μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία στις επιδοτήσεις για «μαστορέματα» στο σπίτι σε σχέση με προηγούμενους κύκλους. Η λογική του «όποιος πρόλαβε… την κρατική ενίσχυση είδε» πήγε.. «περίπατο» και υιοθετήθηκε ένα νέο μοντέλο μοριοδότησης.

Νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά, εισαγωγή κοινωνικών κριτηρίων για ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, κριτήριο των βαθμοημερών, με το οποίο λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, αλλά και εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων, είναι μερικές μόνον από τις καινοτομίες του νέου «Εξοικονομώ».

Όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά και η εισοδηματική κατάσταση ενός νοικοκυριού, ουσιαστικά θα καθορίζουν το ποιοι είναι δικαιούχοι των επιδοτήσεων για ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας, μέσα από ένα σύστημα μοριοδότησης.

Κάτι που αφήνει μια και καλή στο παρελθόν, τις πρακτικές προηγούμενων κύκλων όταν η πλατφόρμα έκανε δεκτή μία αίτηση ανάλογα με το… πόσο γρήγορα αυτή είχε υποβληθεί, καθιστώντας ως ένα βαθμό διάτρητη την διαδικασία. Άλλωστε, το σύστημα first in – first serve (ένταξη με σειρά προτεραιότητας) που ήταν σε ισχύ σε προηγούμενους κύκλους, είχαν βρει τρόπο να το εκμεταλλεύονται κάποια γραφεία καθώς είχαν εγκαταστήσει ειδικό software αυτόματης συμπλήρωσης των αιτήσεων και έτσι έπαιρναν το προβάδισμα. Επιπλέον, για την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.

Τι ισχύει για τα ευάλωτα νοικοκυριά