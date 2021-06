Πέθανε η σιδηρά κυρία της μόδας των 80’s Νίτσα Σαπουντζή

Έφυγε από τη ζωή η Νίτσα Σαπουντζή, η γυναίκα που άφησε το σημάδι της στον χώρο της μόδας καθώς τη δεκαετία του ’80 "έντυσε" στη θρυλική μπουτίκ της "Renata" στο Κολωνάκι όλη την κοσμική Αθήνα της εποχής.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από τα social media, η κόρη της, Ειρήνη Σαπουντζή η οποία έχει ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της.

"In the end All we are is dust in the wind 3/6/21. Επειδή επιθυμώ να ευχαριστήσω καθένα από εσάς ξεχωριστά, αλλά οι στιγμές είναι δύσκολες, θα ήθελα να μου δώσετε λίγο χρόνο και θα επανέλθω. Σας ευχαριστώ πολύ" έγραψε χαρακτηριστικά, αναρτώντας και μία φωτογραφία της μητέρας της.

Ενδεικτική είναι μία ανάρτηση που είχε κάνει πριν από περίπου επτά μήνες στη σελίδα της στο Facebook, η Έλενα Μακρή, αναρτώντας μία φωτογραφία της Νίτσας Σαπουντζή με τη Ζωή Λάσκαρη και τη Μαίρη Πεσκετζή.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο protothema.gr, πριν από επτά χρόνια η Ειρήνη Σαπουντζή η οποία τότε έκανε τα πρώτα της βήματα ως σχεδιάστρια ρούχων, είχε πει για τη μητέρα της:

"Η μητέρα μου ήταν πάντοτε μια workaholic γυναίκα, αφού δούλευε αδιαμαρτύρητα 24 ώρες το 24ωρο, καταφέρνοντας να κάνει όλη την αθηναϊκή αφρόκρεμα της εποχής να την εμπιστεύεται. Μπορεί να μην ήταν η τυπική μαμά που θα με ρωτούσε αν διάβασα, π.χ., ήταν όμως καλόγουστη και διέθετε πάθος με οτιδήποτε καταπιανόταν. Εκτίμησα το έργο της όταν τελειώνοντας το σχολείο μπήκα κι εγώ στην οικογενειακή επιχείρηση. Μου άρεσε η εμπιστοσύνη που της είχαν οι πελάτισσες και της ήμουν ευγνώμων για τη γνωριμία μου με τόσο σημαντικές γυναίκες".

