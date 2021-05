Self test: Τι ισχύει από σήμερα για όλο τον ιδιωτικό τομέα - Πότε πρέπει να το κάνουν οι εργαζόμενοι

Κρίσιμης σημασίας όπλο στη μάχη κατά του κοροναϊού έχουν αποδειχθεί τα self test, ιδιαίτερα καθώς όλο και περισσότερες δραστηριότητες ανοίγουν το τελευταίο διάστημα. Πέρα από τα σχολεία, η υποχρεωτική διενέργεια self test δύο φορές την εβδομάδα έχει μπει στη ζωή χιλιάδων εργαζομένων που απασχολούνται σε 8 κλάδους του ιδιωτικού τομέα. To ένα θα αφορά την εβδομάδα από 24-

30 Μαΐου και το άλλο για την εβδομάδα από 31 Μαΐου με 06 Ιουνίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα

Ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά self test για να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας, που πρέπει να υποβάλλουν τα αποτελέσματα, ποια είναι η επιβάρυνση του εργοδότη και σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο; Παρακάτω θα βρείτε όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματά σας:

1. Υποχρέωση για υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) έχουν οι εργαζόμενοι σε: λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, σχολές οδηγών.

Αντίθετα δεν έχουν την υποχρέωση να υποβληθούν σε self test οι εργαζόμενοι που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας, απασχολούνται με τηλεργασία η βρίσκονται σε νόμιμη άδεια.

2. Σύμφωνα με νέες οδηγίες του υπουργείου Εργασίας, οι εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δυο self test ανά εβδομάδα. Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο self test παρέχεται δωρεάν από το κράτος αλλά το δεύτερο πρέπει να το πληρώσει ο εργοδότης.

Δηλαδή οι εργοδότες στους 8 κλάδους της οικονομίας για τους οποίους το self test είναι υποχρεωτικό οφείλουν να αγοράσουν έως και την ερχόμενη Τετάρτη 12 Μαΐου, ένα self test για κάθε εργαζόμενο που προσέρχεται με φυσική παρουσία στη δουλειά. Θα το πληρώσουν με δικά τους έξοδα, θα το δώσουν στον εργαζόμενο και εκείνος πρέπει να δηλώσει στην Εργάνη το αποτέλεσμα.

3.Οι οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν από τον εργοδότη τους το πρώτο τεστ, να το κάνουν και να δηλώσουν στην Εργάνη το αποτέλεσμα. Από Πέμπτη 13 Μαΐου πρέπει να προμηθευτούν οι ίδιοι από τα φαρμακεία το δεύτερο self test της εβδομάδας, δωρεάν με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας. Ο εργαζόμενος οφείλει να δηλώσει στην Εργάνη και τα δυο αποτελέσματα εντός της εβδομάδας.

Τι ισχύει έως τις 16 Μαΐου

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν τα self test έως και 24 ώρες πριν την προσέλευσή τους στην δουλειά με φυσική παρουσία. Ο όρος αυτός δεν ισχύει την τρέχουσα εβδομάδα, καθώς το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά.

Επίσης αυτή την εβδομάδα δεν ισχύουν και τα πρόστιμα που επιβάλλει το ΣΕΠΕ και κυμαίνονται από 300 έως 1.500 ευρώ. Ειδικότερα:

Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self test, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Πού δηλώνουμε τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα και των δυο τεστ θα πρέπει να δηλώνονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST».

Εάν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία οι εργαζόμενοι εκτυπώνουν ή φέρουν σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι ανωτέρω εργαζόμενοι μεταβαίνουν εντός 24 ωρών για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test) σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr ή σε ιδιωτική δομή της επιλογής τους με επιβάρυνση είτε του εργοδότη είτε δική τους.

Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οόσοι έχουν διαγνωστεί θετικοί καθώς και οι οικέιοι τους πρέπει να παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθεί ο/η εργαζόμενος/η σε κατ’ οίκον περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος μπορεί να προσέλθει στην εργασία του.

Γιαμαρέλλου: Είχαν αποτέλεσμα – Ολοι πρέπει να δείχνουν αίσθημα ευθύνης

Για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και τα περιστατικά με τα ψευδώς θετικά self tests των μαθητών μίλησε η καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Ελένη Γιαμαρέλλου.

Όπως τόνισε η κ. Γιαμαρέλλου, θα την ανησυχούσε περισσότερο αν τα τεστ έδειχναν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. «Γιατί θα ξέφευγαν από τον σκοπό που είχαν» συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και στην αρχή της εφαρμογής των rapid tests.

«Πάντως είναι γεγονός πως από τη μία ανοίξαμε τα λύκεια, το λιανεμπόριο και σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν αποδίδεται αύξηση των κρουσμάτων. Που σημαίνει ότι τα self tests, παρά τα μειονεκτήματα, είχαν αποτέλεσμα» πρόσθεσε η καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ.

«Πρέπει να προσέξουμε την τεχνική που κάνουμε τα self tests και να ακολουθούμε τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτά» τόνισε η κυρία Γιαμαρέλλου, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει οι μαθητές που δεν καταφέρνουν να το ολοκληρώσουν να απευθυνθούν στους αρμόδιους φορείς και να μην υποστηρίξουν ψευδώς ότι είναι αρνητικοί.

Για την πορεία της πανδημίας και την απελευθέρωση των δραστηριοτήτων από το ερχόμενο Σάββατο, η κυρία Γιαμαρέλλου ανέφερε ότι όλα δείχνουν ότι η κατάσταση σταθεροποιείται και έρχονται καλύτερες ημέρες. «Αν δεν προσέξουμε και χαλαρώσουμε, κανείς δεν θέλει να σκεφθεί τι μπορεί να γίνει» σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όλοι πρέπει να δείχνουν ένα αίσθημα ευθύνης, προς τον εαυτό του και τους άλλους».