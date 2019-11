Ποιοι επιχειρηματίες πήγαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κίνα [λίστα]

Στη διεθνή έκθεση στην Κίνα, International Import Expo 2019, στην οποία η Ελλάδα είναι μία από τις τιμώμενες χώρες, βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μαζί του βρίσκονται πολλοί Ελληνες επιχειρηματίες και εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων.



Η ελληνική παρουσία στη μεγάλη έκθεση της Σαγκάης ήταν γνωστό πως θα ήταν έντονη από όλους τους κρίσιμους κλάδους της εγχώριας οικονομίας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί κατ’ ιδίαν συναντήσεις Ελλήνων επιχειρηματιών με περισσότερους από 200 εκπροσώπους κινεζικών εταιρειών, με στόχο την επίτευξη συνεργασιών.



Ενδεικτικό είναι εξάλλου πως από την πρώτη στιγμή περισσότερες από 60 ελληνικές επιχειρήσεις, που εκπροσωπούν δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία και η αγροδιατροφή, είχαν εκφράσει ενδιαφέρουν να βρεθούν στην Κίνα μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η λίστα με τους Έλληνες επιχειρηματίες



Εμμανουήλ Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)

Γιώργος Στάσσης (ΔΕΗ)

Σοφοκλής Πιταροκοίλης, Λεωνίδας Παναγάκος (Panagakos Ενεργειακή)

Κωνσταντίνος Μπίκας (όμιλος Μυτιληναίου)

Γιώργος Κάβουρας (Vinci Energies)

Χρήστος Κοπελούζος, Πάνος Μοσχανδρέου, Γιάννης Καρύδας, Ανδρέας Διαμαντόπουλος (όμιλος Κοπελούζου)

Ευστάθιος Νάτσης (ΤΕΡΝΑ)

Δημήτριος Μπούρας (Prenecon S.A. – Prime Energy Constructions and Whitestone Engineers and Constructors S.A.)

Γιώργος Προκοπίου (Dynacom Tankers Management Ltd)

Θεόδωρος Φέσσας (Quest Group)

Καλλίνικος Καλλίνικος (Goldair Cargo S.A.)

Γιώργος Ζανιάς, Σταύρος Ιωάννου, Κατερίνα Αλογογιάννη (Eurobank)

Τζούλια Χαϊδά, Στέλιος Καρυδάκης (Iktinos Hellas)

Νίκος Βασιλείου (Βright S.A.)

Νίκος Κουτσιανάς, Νίκη Κουτσιανά (Apivita S.A.)

Νίκη Κουτσιανά (Symbeeosis Long Live Life)

Ειρήνη Τσέτη (Ιntermed S.A.)

Γιώργος Κορρές, Παναγιώτης Δρόσος (Korres S.A.)

Κωνσταντίνος Κουκούντζος, Νίκος Κουκούντζος (Kleemann)

Ελένη Πολυχρονοπούλου (HEMEXPO)

Ζαχαρίας Κλάδος (SELMA Ship Electric Marine Control)

Παναγιώτης Μάλλιος (SeaBright)

Γιώργος Πρατικάκης (NAP Engineering)

Φωκίων Δρόσος, Ελένη Δρόσου, Ισαάκ Τσαλίκογλου (My Odyssey)

Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (ΤΕΜΕΣ)

Κώστας Κωνσταντινίδης (PostScriptum)

Ζαχαρούλα Κρεζία, Νικόλαος Μπακαγιάννης (Kritsia Travel)

Αλέξανδρος Αραμπατζής (WIN Development Consultants)

Αθανάσιος Κυριακόπουλος

Πέτρος Μαχάς (Machas and Partners Law Firm)

Ευάγγελος Κυριακίδης, Κατερίνα Μπαλαμώτη (The Heritage Management Organization)

Γιώργος Παπαχρήστος, Νίκος Παπαχρήστος, Βαγγέλης Τσόγκας (Toοrbee Technologies)

Φώτης Προβατάς (πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ελληνοκινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας)

Αφροδίτη Μπλέτα (Ελληνοκινεζικό Επιχειρηματικό Επιμελητήριο)

Παναγιώτης Χελάς (Helasco)

Συμεών Τσομώκος (Delphi Economic Forum)

Ιωάννης Γιώτης, Χάρης Ανδριόπουλος (Yiotis S.A.)

Κώστας Πεϊμανίδης, Αντώνης Παπαδάς (AGRO.VI.M. S.A.)

Πλάτων Μαρλαφέκας (Loux Marlafekas S.A.)

Περικλής Δράκος (Tsantalis Vineyards & Wineries)

Γεράσιμος Λαζαρίδης (Domaine Costa Lazaridis S.A.)

Μαίρη Κολιού, Νίκος Κωνσταντίνου, Vincent Joachim Schwarz, Felipa Athina Scharz (Kolios S.A.)

Αλέξανδρος Δανιηλίδης (Athenian Brewery)

Στέλιος Θεοδουλίδης (Venus Growers)

Αλέξιος Τσατσούλης, Aγγελος Τσατσούλης (Royal Tsatsoulis)

Παναγιώτα Λίλα Κούρτη (Trikalinos S.A.)

Μιχάλης Τσιμπιμπάκης, Βάσω Τσιμπιμπάκη (Olive Breeze)

Κωνσταντίνος Λιάκος (Hellenic Agora)

Παναγιώτης Φίλιος (Dionysos S.A.)

Θάνος Ντούγκος (Dougos winery)

Γιάννης Μπαϊρακτάρης (Strofilia Estate)

Νικόλαος Κατσάρος (Katsaros Distillery)

Χρήστος Μπασαγιάννης, Βίβιαν Λινγκ (My Olive Tree)

Δημήτρης Σαράντης, Στέργιος Σούρλης, Στυλιανός Σαράντης (Hellenic Dairies S.A.)

Στέργιος Τσαγκούλης (Intercomm Foods S.A.)

Αθανάσιος Γκόγκας (Mediterranean Escargots)

Απόστολος Μπίλλης, Δημήτριος Μπίλλης, Ανθούλα Οικονόμου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου (Hippocratic Essentials)

Νίκος Δουλγεράκης (Votomos S.A. – Zaros S.A. – Νερά Κρήτης)

Πανταζής Θεριανός (Euroterra Capital/ Crystal Waters)

Δάφνη Κορομπέλη (KCH LAW)

Μάριος Κλείτου (Baker Tilly Greece S.A.)

Κωνσταντίνος Χατζηγιάννης (KCA Design Consulting)

Χρήστος Βλάχος (Silky Finance)

Αιμίλιος Μαργαρίτης, Βασίλειος Χουλιάρας (Business Ahead Shenzhen International Trading Co. Ltd)

Γεώργιος Πατούλης, Αγγελική Χονδροματίδου, Ναταλία Λιάζε, Πέτρος Μαμαλάκης (Περιφέρεια Αττικής)

Γιώργος Ρεγκεπέρης (Erma First Shanghai Office)

Χρήστος Χούμπαυλης, Γιώργος Πριμικήρης (Atese S.A.)

Μηνάς Δήμος, Πολυξένη Σακάτου (Plasis Real Estate and Development).

