Αργυρή, Αργυρώ, Αργυρούλα, Ρούλα Ετυμολογία αν (στερητικό) + άργυρος. Αυτός που δεν χρηματίζεται. Εορτασμός 1 Ιουλίου, 1 Νοεμβρίου († Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων) Συχνότητα Εμφάνισης 0,085% 0,001% Ομόρριζα Ονόματα Αργύριος, Αργυρία Ομόρριζα Επώνυμα Αναργυρίδης Αναργυρίδη ή Αναργυρίδου Αναργυρόπουλος Αναργυροπούλου Ανάργυρος Αναργύρου Αναργύρου Αναργύρου Αργυράκης Αργυράκη Αργυρακόπουλος Αργυρακοπούλου Αργυράκος Αργυράκου Αργυράς Αργυρά Αργυρέας Αργυρέα Αργύρης Αργύρη Αργυριάδης Αργυριάδη ή Αργυριάδου Αργυρίου Αργυρίου Αργύρογλου Αργύρογλου Αργυρόπουλος Αργυροπούλου Αργυρός Αργυρού Αργυρουδάκης Αργυρουδάκη Αργυρούδης Αργυρούδη Αργυρούλης Αργυρούλη Ομόρριζα Τοπωνύμια Άγιοι Ανάργυροι Αττικής Αργυρόκαστρο Αργυρούπολη Διασημότητες Αργύρης Εφταλιώτης (1849-1923), φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας, ποιητής και συγγραφέας από το Μόλυβο της Λέσβου.

Αργυρούπολη Διασημότητες Αργύρης Εφταλιώτης (1849-1923), φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας, ποιητής και συγγραφέας από το Μόλυβο της Λέσβου.

Αργύρης Καμπούρης (γ. 1962), διεθνής έλληνας καλαθοσφαιριστής. Από τα δικά του χέρια μπήκαν οι καθοριστικές βολές για τη νίκη της εθνικής Ελλάδος στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1987 με την ΕΣΣΔ (103-101) που χάρισαν στην εθνική το πρώτο της χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση.

Αργύρης Κουνάδης (1924-2011), συνθέτης. Έγραψε κλασσική μουσική, αλλά και λαϊκά τραγούδια, όπως το «Do you like the Greece» και «Όρτσα τα Πανιά», που ερμήνευσε ο Αντώνης Καλογιάννης.

Αργύρης Μαρνέρος (γ. 1941), ποιητής.

Αργύρης Πεδουλάκης (1964), διεθνής έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής.

Αργύριος, Αργυρία Παραλλαγές & Υποκοριστικά Αργύρης

Αργυρή, Αργυρώ, Αργυρούλα, Ρούλα Ετυμολογία Από τη λέξη άργυρος. Εορτασμός 11 Μαΐου († Νεομάρτυρος Αργυρίου εξ Επανωμής)

Διασημότητες

Αργυρούπολη Δαμιανός, Δαμιανή Ετυμολογία α. Αβεβαίας ετυμολογίας, ίσως να προέρχεται από το όνομα Δάμων.

β. Από το ρήμα δαμάω-ώ = δαμάζω. Εορτασμός 1 Ιουλίου, 1 Νοεμβρίου († Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων) Συχνότητα Εμφάνισης 0,061% 0,005% Άλλες Γλώσσες Αγγλικά Ντέμιαν (Damian) Γαλλικά Νταμιέν (Damien) Ιταλικά Νταμιάνο (Damiano)

Νταμιάνα (Damiana) Ρωσικά Ντέμιαν (Demyan) Ομόρριζα Ονόματα Δάμων Ομόρριζα Επώνυμα Δαμιανάκης Δαμιανάκη Διαμανάκος Διαμανάκου Δαμιανέας Δαμιανέα Δαμιανέλης Δαμιανέλη Δαμιανέτσης Δαμιανέτση Δαμιάνης Δαμιάνη Δαμιανίδης Δαμιανίδη ή Δαμιανίδου Δαμιάνοβιτς Δαμιάνοβιτς Δαμιάνογλου Δαμιάνογλου Δαμιανόπουλος Δαμιανοπούλου Δαμιανός Δαμιανού Δαμιανού Δαμιανού

Κοσμάς, Κοσμία Ετυμολογία Από τη λέξη κόσμος. Εορτασμός 1 Ιουλίου, 1 Νοεμβρίου († Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων) Συχνότητα Εμφάνισης 0,137% 0,003% Άλλες Γλώσσες Αγγλικά Κόσμο (Cosmo) Γαλλικά Κομ (Côme), Κοσμ (Cosme) Ιταλικά Κόζιμο (Cosimo), Κόσμα (Cosma)

Κόζιμα (Cosima) Πορτογαλικά Κόσμε (Cosme) Ρουμανικά Κοσμίν (Cosmin) Ρωσικά Κούζμα (Kuzma) Ομόρριζα Επώνυμα Κοσμά Κοσμά Κοσμαδάκης Κοσμαδάκη Κοσμαδάς Κοσμαδά Κοσμάδης Κοσμάδη Κοσμαδόπουλος Κοσμαδοπούλου Κοσμαδούδης Κοσμαδούδη Κοσμαΐδης Κοσμαΐδης Κοσμάκης Κοσμάκη Κοσμακίδης Κασμακίδη ή Κοσμακίδου Κοσμάκος Κοσμάκου Κοσμάογλου Κοσμάογλου Κοσμάρας Κοσμάρα Κοσμαρίκας Κοσμαρίκα Κοσμαρίκος Κοσμαρίκου Κοσμάς Κοσμά Κοσμάτος Κοσμάτου Κοσμέας Κοσμέα Κοσμίδης Κοσμίδη ή Κοσμίδου Κοσμόπουλος Κοσμοπούλου Διασημότητες Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779), ο μεγάλος δάσκαλος του Γένους. Εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού.

Κοσμάς Μπαρμπάτσης (1792-1887), πυρπολητής της Ελληνικής Επανάστασης.

Κοσμάς Ξενάκης (1925-1984), ζωγράφος.

Κοσμάς Πολίτης (1888-1974), λογοτέχνης. Μαυρίκιος, Μαυρικία Παραλλαγές & Υποκοριστικά Μαυρίκης Ετυμολογία Εξελληνισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Mauricius = ο Μαυριτανός, ο καταγόμενος από τη Βόρειο Αφρική. Εορτασμός 1 Ιουλίου († Μαυρικίου μάρτυρος)

27 Δεκεμβρίου († Μαυρικίου μάρτυρος) Συχνότητα Εμφάνισης 0,004% <0,001% Άλλες Γλώσσες Αγγλικά Μόρις (Maurice, Morris) Γαλλικά Μορίς (Maurice) Γερμανικά Μόριτς (Moritz) Ισπανικά Μαουρίθιο (Mauricio) Ιταλικά Μαουρίτσιο (Maurizio) Πορτογαλικά Μαουρίσιου (Mauricio) Ομόρριζα Επώνυμα Μαυρικάκης Μαυρικάκη Μαυρίκας Μαυρίκα Μαυρίκης Μαυρίκη Μαυρικίδης Μαυρικίδη ή Μαυρικίδου Μαυρίκιος Μαυρικίου Μαυρίκος Μαυρίκου Μαυρικόπουλος Μαυρικοπούλου Ομόρριζα Τοπωνύμια Μαυρίκιος, νησιωτικό κράτος στο Ινδικό Ωκεανό.

