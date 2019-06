ΕΦΕΤ: Τι να προσέχουμε όταν τρώμε έξω κρέατα, θαλασσινά, παγωτά

Χρήσιμες συμβουλές για την σωστή επιλογή τροφίμων τα οποία καταναλώνονται εκτός σπιτιού παραθέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.



Όπως τονίζεται και μετά από σχετική ανακοίνωση ότι 1 στους 10 νοσεί έπειτα από κατανάλωση ακατάλληλης τροφής, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει ότι οι καταναλωτές οι οποίοι επισκέπτονται εστιατόρια ή επιχειρήσεις γρήγορης εξυπηρέτησης θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις εξής οδηγίες :



-Να επιλέγουν εστιατόρια που εφαρμόζουν μέτρα υγιεινής τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία των τροφίμων.

-Να μην καταναλώνουν φαγητά που έχουν ύποπτο χρώμα, μυρωδιά και γεύση.

- Να ζητούν πάντα το κρέας να είναι καλοψημένο.

- Να μην καταναλώνουν λαχανικά που δεν έχουν πλυθεί καλά.

- Έτοιμα σάντουιτς τα οποία δεν διατίθενται αμέσως μετά την παρασκευή τους, πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο (θερμοκρασίες 1ο C - 5ο C).

- Έτοιμα γεύματα τα οποία σερβίρονται ζεστά, πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C.

- Σαλάτες που διατηρούνται σε salad bar πρέπει να διατηρούνται με ψύξη (θερμοκρασίες 1ο C - 5ο C) και να είναι προφυλαγμένες από μύγες, άλλα έντομα και σκόνη.

- Τα χύμα παγωτά θα πρέπει να έχουν κατάλληλη κατάψυξη, να είναι σκληρά, να μην είναι εκτεθειμένα σε μύγες και άλλα έντομα και να σερβίρονται με καθαρά εργαλεία.

- Ο γύρος, τα σουτζουκάκια και τα λουκάνικα να είναι καλοψημένα.

- Τα ψυγεία με αναψυκτικά και νερό να μην είναι εκτεθειμένα στον ήλιο.

- Έτοιμα φαγητά τα οποία δεν καταναλώθηκαν εντός δύο ωρών από την αγορά τους και δεν διατηρήθηκαν στο ψυγείο, πρέπει να απορρίπτονται.



Ο ΕΦΕΤ προειδοποιεί τους εστιάτορες με κυρώσεις



Ο ΕΦΕΤ επισημαίνει στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και σε περίπτωση υποψίας παραπλάνησης να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΤ.

Οι δε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι φέρουν την απόλυτη ευθύνη σε περίπτωση μη εφαρμογής της νομοθεσίας, γεγονός που επισύρει αυστηρές κυρώσεις, επισημαίνει ο ΕΦΕΤ.

Πηγή: iefimerida.gr