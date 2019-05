Ελλάδα Δωρεάν κράνη σε οδηγούς δικύκλων στη Θεσσαλονίκη Mε 3 ευρώ κέρδισε το 1,77 εκατ. ευρώ στο τζόκερ Νεκρός σε τροχαίο ο περσινός νικητής του Power of Love Δολοφονία Γραικού: Το θρίλερ, οι αντιφάσεις και οι λάκκοι Τελευταία νέα απο Ελλάδα Προεκλογική σύγκρουση για τη Δικαιοσύνη με φόντο την νέα κάλπη Τελευταία ενημέρωση: 2019-05-31, 09:06:14 Kόντρα δίχως τέλος για την υπόθεση του διορισμού της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου, καθώς με την αλλαγή πλεύσης που επιχείρησε χθες η κυβέρνηση ζητώντας συναίνεση από την ΝΔ, ήρθε το "όχι" της Πειραιώς, η οποία έκανε λόγο για απόφαση που δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα να ληφθεί. Για να ακολουθήσει, εν συνεχεία, νέα σκληρή ανακοίνωση από το Μαξίμου που ανέφερε ότι "οι μάσκες έπεσαν", δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης που έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει βήμα πίσω και άλλη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που ανέφερε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ακόμη το σύνολο της αρμοδιοτήτων της. Πλέον η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στην αλλαγή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ενώ υπενθυμίζεται ότι αυτή άλλωστε αποτελούσε και την αρχική θέση της, έτσι όπως είχε εκφραστεί μέσα από δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Δ. Τζανακόπουλου, πριν ακολουθήσει η επιστολή του υπουργού Δικαιοσύνης προς τον κ. Μητσοτάκη. Ερωτηματικό, βεβαίως, παραμένει το τι θα πράξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, εάν δηλαδή θα προχωρήσει στην υπογραφή του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος ή εάν αντιθέτως δεν το πράξει, όπως τον καλεί να κάνει η αντιπολίτευση. "Η θέση του ΠτΔ είναι το Σύνταγμα και η ερμηνίεα το Συντάγματος και αυτό δεν αλλάζει ανάλογα με τη στάση των κομμάτων" διαμήνυαν πάντως το βράδυ της Πέμπτης από την Προεδρία της Δημοκρατίας σε σχετική διαρροή που μετέδωσε το OPEN TV. Η κόντρα Τζανακόπουλου - Μπακογιάννη στο Open Mind Το θέμα της Δικαιοσύνης αποτέλεσε βρέθηκ στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης που είχαν ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και η Ντόρα Μπακογιάννη στην εκπομπή OPEN Mind με την Έλλη Στάη. "Η Νέα Δημοκρατία νομίζει ότι μπορεί να χειραγωγήσει δικαστές για ανοιχτές υποθέσεις στελεχών της" υποστήριξε ο κ. Τζανακόπουλος, ενώ στην ερώτηση της Έλλης Στάη εάν η κυβέρνηση θα προχωρήσει τελικώς στην αλλαγή ηγεσίας της Δικαιοσύνης μετά το "όχι" της ΝΔ σε συναινετική επιλογή σημείωσε με νόημα: "Η κυβέρνηση διατηρεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων της". Η κ. Μπακογιάννη απάντησε ότι η κυβέρνηση κρίνει εξ’ ιδίων τα αλλότρια: "Πήρατε την κ. Θάνου και την κάνατε σύμβουλο πρωθυπουργού. Εμείς τέτοιες απρέπειες δεν κάνουμε ισχυρίστηκε". Το παρασκήνιο της αλλαγή στάσης, το "όχι" της ΝΔ και η ανταπάντηση του Μαξίμου Έντονο είναι το παρασκήνιο που οδήγησε στην αρχική αλλαγή στάσης του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε αρχικά στην επιστολή του υπουργού Δικαιοσύνης προς τον πρόεδρο της ΝΔ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Χρήστος Τσιγουρής στο κεντρικό δελτίο του OPEN την Πέμπτη, το συγκεκριμένο θέμα ετέθη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΠΓ το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτος φέρεται να άνοιξε το ζήτημα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, για να συνεχίσει ο Νίκος Φιλης υποστηρίζοντας ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίξει τώρα το ζήτημα, η αντιπολίτευση θα την κατηγορήσει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, o κ. Βίτσας ήταν εκείνος που επέμεινε στην συνεννόηση. Το αποτέλεσμα ήταν η απόφαση να πετάξουν το μπαλάκι στη ΝΔ. Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Φίλης, αφού επισήμανε πως η κυβέρνηση νομοθετικά είναι καλυμμένη και μπορεί να προχωρήσει, πρόσθεσε πως υπάρχει ένα ζήτημα δεοντολογίας. «Εγώ ακούω αυτό που λένε διαπρεπείς καθηγητές, και λέω γιατί να πρέπει να τσακωθούμε προεκλογικά, για την επιλογή της διοίκησης στον Αρειο Πάγο, θα μπορούσαμε με την ΝΔ να συναινετικά να συννενοηθούμε, γιατί το τριπρόσωπο έχει περάσει από την διάσκεψη των προέδρων, γιατί να κόψουμε την διαδικασία, και έναν από τους τρεις μάλιστα τον έχει ψηφίσει και η ΝΔ», είπε ο κ. Φίλης. Στην ίδια γραμμή κινήθηκε δημοσίως και ο κ. Βίτσας μιλώντας στο ΟPEN: "Νομικό ζήτημα δεν υπάρχει, υπάρχει πολιτικό και ηθικό ζήτημα" είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων. Η επιστολή Καλογήρου Ακολούθησε η επιστολή του υπουργού Δικαιοσύνης στον Κυριάκο Μητσοτάκη με την οποία ο κ. Καλογήρου ζητούσε συναίνεση για το θέμα της επιλογής νέας ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, «αναφορικά με το θέμα της διαδικασίας επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας ο Υπουργός, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχάλης Καλογήρου απέστειλε επιστολή στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία επισημαίνει την απόλυτη τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας και κοινοβουλευτικής τάξης κατά τη διενεργηθείσα διαδικασία προεπιλογής και απευθύνει πρόσκληση, η εκκρεμής διαδικασία επιλογής του επόμενου Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των τριών Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας να ολοκληρωθεί μετά από συμφωνία με την Αξιωματική Αντιπολίτευση». Διαβάστε εδώ την επιστολή του υπουργού Το "όχι" της ΝΔ. Ακόμη και αν υπήρχε διακομματική συναίνεση για το ζήτημα, "το Σύνταγμα και ο νόμος δεν επιτρέπουν να ληφθεί μια τέτοια απόφαση". Με αυτόν τον τρόπο απάντησε η ΝΔ στην επιστολή του υπουργού Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ζητούσε συναίνεση για το θέμα της επιλογής νέας ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια. Ειδικότερα, στην απαντητική επιστολή που απέστειλε ο αρμόδιος τομεάρχης της ΝΔ αναφέρεται ότι μεταξύ άλλων ότι "ο διορισμός της ανώτατης Δικαιοσύνης από την παρούσα κυβέρνηση θα ήταν πράξη αντισυνταγματική και παράνομη. Αντισυνταγματική γιατί μια κυβέρνηση που έχει προκηρύξει εκλογές είναι επί της ουσίας υπηρεσιακή και ως εκ τούτου μπορεί να προβαίνει μόνον σε πράξεις διαχείρισης τρεχουσών υποθέσεων ενόψει των εκλογών. Και παράνομη διότι ο νόμος 2190/94 ρητά απαγορεύει, κατά την προεκλογική περίοδο, οποιονδήποτε διορισμό σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού, πολλώ δε μάλλον στην ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων. Με τα δεδομένα αυτά ακόμη και αν υπάρξει διακομματική συναίνεση για το ζήτημα αυτό, το Σύνταγμα και ο νόμος δεν επιτρέπουν να ληφθεί μια τέτοια απόφαση". Το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΝΔ: Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,



Σχετικά με το αίτημά σας να προχωρήσει η διαδικασία πλήρωσης θέσεων ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, το οποίο κι ο ίδιος συνομολογείτε ότι εγείρει πολιτικό ζήτημα, είναι αυτονόητο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δυνατόν να συναινέσει σε μια εξόφθαλμα αντιθεσμική διαδικασία. Γνωρίζετε άλλωστε ότι την άποψη αυτή έχουν ήδη διατυπώσει δημοσίως διακεκριμένοι συνταγματολόγοι και καθηγητές Νομικής, χαρακτηρίζοντας «προκλητική περιφρόνηση του Συντάγματος ως προς το πνεύμα και το γράμμα του» τον διορισμό της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από μια κυβέρνηση η οποία προκηρύσσοντας εθνικές εκλογές επί της ουσίας έχει ήδη παραιτηθεί. Ο διορισμός της ανώτατης Δικαιοσύνης από την παρούσα κυβέρνηση θα ήταν πράξη αντισυνταγματική και παράνομη. Αντισυνταγματική γιατί μια κυβέρνηση που έχει προκηρύξει εκλογές είναι επί της ουσίας υπηρεσιακή και ως εκ τούτου μπορεί να προβαίνει μόνον σε πράξεις διαχείρισης τρεχουσών υποθέσεων ενόψει των εκλογών. Και παράνομη διότι ο νόμος 2190/94 ρητά απαγορεύει, κατά την προεκλογική περίοδο, οποιονδήποτε διορισμό σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού, πολλώ δε μάλλον στην ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων. Με τα δεδομένα αυτά ακόμη και αν υπάρξει διακομματική συναίνεση για το ζήτημα αυτό, το Σύνταγμα και ο νόμος δεν επιτρέπουν να ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Ο Κώδικας Οργάνωσης των Δικαστηρίων προβλέπει με τρόπο σαφή την αναπλήρωση του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για το διάστημα το οποίο οι θέσεις παραμένουν κενές. Άλλωστε στις τελευταίες κρίσεις για θέσεις ανωτάτων δικαστικών (πρόεδροι του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας), η κυβέρνησή σας έκανε χρήση αυτής της διάταξης και τις άφησε να χηρεύουν για περισσότερο από πέντε (5) μήνες. Τέλος, όπως προφανώς αντιλαμβάνεστε και εσείς, τυχόν παράνομη επιλογή των ανωτάτων δικαστικών όπως αυτή που προτείνετε, θα οδηγούσε σε βέβαια ακύρωση του σχετικού προεδρικού διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας και, συνεπώς, η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να διακινδυνεύσει τη νομιμότητα των αποφάσεων που θα εκδοθούν στο μέλλον από τα ανώτατα δικαστήρια. Με εκτίμηση, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αρμόδιος Τομεάρχης ΝΔ Καλογήρου: Δεν κάνουμε βήμα πίσω, η απόφαση θα ληφθεί από τον πρωθυπουργό και το υπουργικό "Οι μάσκες έπεσαν", δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου, σχολιάζοντας την απάντηση της ΝΔ. Η αρνητική απάντηση της η ΝΔ στην επιστολή, με την οποία επιδιώκεται να υπάρξει θεσμική συναίνεση σε αυτό το ζήτημα, είναι αποκαλυπτική των προθέσεων της, σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Εξήγησε ότι το πιο σημαντικό της επιστολής προς τον πρόεδρο της ΝΔ, ήταν η εκδήλωση της πρόθεσης το πολιτικό σύστημα να επιδιώκει συναίνεση σε τέτοια ζητήματα, όπως πρέπει και μπορεί. Ακολούθως απάντησε αναλυτικά στα επιχειρήματα της ΝΔ όπως διατυπώθηκαν στην δική της απαντητική απιστολή από τον αρμόδιο τομεάρχη Νίκο Παναγιωτόπουλο. -Το πρώτο επιχείρημα της ΝΔ είναι ότι αυτή είναι μία υπηρεσιακή κυβέρνηση και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείται να προβεί σε τοποθέτηση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Η απάντηση, είπε ο υπουργός είναι ότι δεν είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση, είναι κανονική κυβέρνηση που ασκεί τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα καθήκοντά της. Επίσης η βουλή δεν έχει διαλυθεί. Αυτό που έχει γίνει είναι η προαναγγελία της πρόθεσης του πρωθυπουργού να προκηρύξει εκλογές. -Δεύτερο επιχείρημα της ΝΔ, είπε ο υπουργός, επικαλείται το νόμο περί δημοσίων υπαλλήλων και με βάση αυτόν ότι δεν μπορούμε να προβούμε σε προαγωγές. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάγονται οι δικαστικοί λειτουργοί στο νόμο περί προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων. -Τρίτον, η ΝΔ προδικάζει ότι το προεδρικό διάταγμα που θα ορίζει τη νέα ηγεσία θα πέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Προδικάζει, όπως έχει κάνει ξανά στο παρελθόν, είπε ο υπουργός, κάτι που δεν έχει συμβεί και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. -Τέλος είπε ο υπουργός, δίνεται η εικόνα ότι οι δικαστές είναι υποχείριο ή εργαλείο της εκάστοτε κυβέρνησης. Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι εκείνη εκτιμά ότι οι δικαστές και η Δικαιοσύνη γίνεται εργαλείο. Ο Μιχάλης Καλογήρου υπογράμμισε ότι "σύμφωνα με το νόμο Καστανίδη, που ορίζει την διαδικασία, ακόμη και σε διάλυση της Βουλής συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία τοποθέτησης της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σημείωσε ότι "οι θέσεις κενώνονται στις 30 Ιουνίου και το σχετικό προεδρικό διάταγμα θα εκδωθεί αμέσως μετά. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών ,ούτε πόσος χρόνος θα χρειαστεί μέχρι τον σχηματισμό κυβέρνηση. Σε αυτό το διάστημα είναι απαραίτητο να υπάρχει ηγεσία της Δικαιοσύνης". Σε ερώτηση για το αν "Προχωράτε μονομερώς;", ο κ. Καλογήρου απάντησε ότι δεν τίθεται θέμα μονομέρειας κατά την άσκηση των καθηκόντων της κυβέρνησης και σε επόμενη ερώτηση πρόσθεσε ότι "δεν κάνουμε βήμα πίσω, το ζήτημα αυτό είναι ξεκάθαρο και η απόφαση θα ληφθεί από τον πρωθυπουργό και το υπουργικό Συμβούλιο". Ο κ. Καλογήρου διευκρίνησε ότι η διαδικασία ορισμού της νέας ηγεσίας δεν ξεκίνησε τώρα, αντίθετα έχει ξεκινήσει από τις 30 Απριλίου, όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος και έχει γίνει και η σχετική διαδικασία από την διάσκεψη των προέδρων της Βουλής. Σε ερώτημα για το αν υπάρχει θέμα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως αναφέρουν κάποια ρεπορτάζ, και ενδεχόμενο να αρνηθεί να βάλλει την υπογραφή του στο σχετικό προεδρικό διάταγμα, ο κ. Καλογήρου απάντησε "Δεν σχολιάζω διαρροές ή ρεπορτάζ που αφορούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πολύ περισσότερο που έχουν διαψευστεί από κύκλους της Προεδρίας". Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έμπειρος και ξέρει να κρατά τις δέουσες αποστάσεις. Σε ερώτηση για το αν η κυβέρνηση σκέπτεται να ζητήσει την παραίτηση του προέδρου κα της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία και να διευκολυνθεί η κυβέρνηση, ο κ. Καλογήρου απάντησε: "Ασφαλώς και όχι. Δεν θα ζητήσουμε τις παραιτήσεις του προέδρου και της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά". Μαξίμου: Ποιος έχει λόγο να αρνείται τη συναινετική επιλογή; "Η κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι έχει τη συνταγματική αρμοδιότητα αλλά και τη νομική υποχρέωση να προχωρήσει στον ορισμό της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, μετά και την προεπιλογή της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, κάλεσε τη ΝΔ στο τραπέζι του διαλόγου για να βρεθεί συναινετική λύση. Η άρνηση της ΝΔ στην συναινετική πρόταση της κυβέρνησης επιβεβαιώνει πως ουδόλως την ενδιαφέρει η τήρηση της Συνταγματικής νομιμότητας. Οι μάσκες έπεσαν για τη ΝΔ. Δε θέλουν τη συναινετική επιλογή, δε θέλουν την τήρηση του νόμου και του Συντάγματος. Γιατί άραγε; Ποιος έχει λόγο να αρνείται τη συναινετική επιλογή; Και τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η σπουδή της ΝΔ με τις ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις στελεχών της; Τα συμπεράσματα τα βγάζει ο ελληνικός λαός". Βολές και από το ΚΙΝΑΛ «Η διακομματική συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ούτε αντιμετωπίζει, ούτε διορθώνει τη θεσμική ακροβασία που επιχειρείται», σχολίασε η Φώφη Γεννηματά για τις εξελίξεις σχετικά με την ηγεσία της Δικαιοσύνης. Στη δήλωσή της η κ. Γεννηματά, που εκδόθηκε πάντως πριν την αρνητική απάντηση της ΝΔ στην επιστολή του υπουργού Δικαιοσύνης και την απάντηση του Μαξίμου, ανέφερε: «Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του κύρους της Δικαιοσύνης, απαιτεί αξιοκρατική επιλογή για την ηγεσία της με ευρύτερη συναίνεση. Τα δικομματικά παιχνίδια με την Δικαιοσύνη, πρέπει τώρα να σταματήσουν». Νωρίτερα, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση με τους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης τοποθετήθηκε για το θέμα που έχει προκύψει σημειώνοντας πως «αν ο κ. Μητσοτάκης αποδεχθεί (την επιστολή Καλογήρου) τότε θα πρόκειται για ακόμη μια ένδειξη ότι υπάρχουν υπόγειες συζητήσεις και συνεννοήσεις». Προσέθεσε ότι το timing είναι προβληματικό, απαράδεκτο και αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό να προχωρήσει η κυβέρνηση σε ορισμό προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. «Η επιστολή του υπουργού δικαιοσύνης αποκλειστικά στη ΝΔ για τα θέματα της ηγεσίας της δικαιοσύνης αποτυπώνει την αντίληψη τους για ακόμη μια φορά για τη λειτουργία των Θεσμών και της δημοκρατίας. Οι προοδευτικοί πολίτες θα δώσουν την απάντηση τους στις 7 Ιουλίου» είπε ο κ. Χρηστίδης απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. Η παρέμβαση των Εισαγγελέων Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων σχετικά με τα δημοσιεύματα για τον Αρειο Πάγο και την πολιτική αντιπαράθεση που έχει προκύψει για την επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων. Γίνεται λόγος για απαξιωτική για το κύρος της Δικαιοσύνης ενώ χαρακτηρίζει προσβλητικά τα δημοσιεύματα τα οποία θέλουν την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραιτείται πριν από τις 30 Ιουνίου για να διευκολυνθεί η πλήρωση του κενού από την παραίτησή της. Όπως αναφέρει δε "καλεί τους εκπροσώπους του πολιτικού αλλά και του δημοσιογραφικού κόσμου να παύσουν να προσβάλουν τη δικαιοσύνη και τους ταγούς της προς όφελος πολιτικών σκοπιμοτήτων". Η Ενωση Εισαγγελέων ζητεί οι επιλογές των προσώπων για την ηγεσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου να διασφαλίζουν την ευρύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση και πολιτική συναίνεση. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος έχει ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή - την απαξιωτική για την ανεξαρτησία και το κύρος της Δικαιοσύνης πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με την επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από την παρούσα κυβέρνηση ή την επόμενη λόγω της αναγγελθείσας προκήρυξης πρόωρων εκλογών και - τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα με τα οποία αβάσιμα υποστηρίζεται ότι καταβάλλεται προσπάθεια η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να διευκολύνει με την παραίτησή της, πριν τη λήξη της θητείας της, την επιλογή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από την παρούσα κυβέρνηση, συνδέοντας αυτή της την ενέργεια με ανύπαρκτα ωφελήματα που δήθεν έχει λάβει συγγενικό της πρόσωπο - καλεί τους εκπροσώπους του πολιτικού αλλά και του δημοσιογραφικού κόσμου να παύσουν να προσβάλουν τη δικαιοσύνη και τους ταγούς της προς όφελος πολιτικών σκοπιμοτήτων και - υποστηρίζει κάθε επιλογή για την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων που θα διασφαλίζει την ευρύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση και πολιτική συναίνεση και θα θωρακίζει τη δικαστική ανεξαρτησία, ως κεντρικό πυλώνα της δημοκρατίας». 