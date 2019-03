Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω... Χόλιγουντ για τα γυρίσματα χολιγουντιανής ταινίας [εικόνες]

Κλειστό θα μείνει για 12 ώρες το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 10 Μαρτίου λόγω των γυρισμάτων μίας ταινίας με χολιγουντιανό άρωμα, ονόματι «Born to be murdered».

Πρόκειται για την ταινία που σκηνοθετεί ο Ιταλός Φερντινάντο Σίτο Φιλομαρίνο, με πρωταγωνιστή τον Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον (γιο του διάσημου ηθοποιού Ντένζελ Ουάσινγκτον, κατόχου Οσκαρ).

Είναι μία αγγλόφωνη, Αμερικανοϊταλική συμπαραγωγή, το σενάριο της οποίας έχει γραφτεί εξολοκλήρου για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για τα Τρίκαλα, τα Μετέωρα, τα Ζαγόρια, την Καλαμπάκα και για κεντρικές περιοχές της Αθήνας.

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, έχει προγραμματιστεί διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας

Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 6:00 έως τις 18:00 στις εξής οδούς:

Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμερικής και της πλατείας Συντάγματος

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της

Πλατεία Συντάγματος

Born To Be Murdered: Ποια είναι η ταινία με άρωμα Χόλιγουντ

Πρόκειται για ένα κοινωνικό θρίλερ καταδίωξης, ενώ σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Ιταλός Ferdinando Cito Filomarino και παραγωγοί ο Marco Morabito και ο Luca Guadagnino, σκηνοθέτης των επιτυχιών CALL ME BY YOUR NAME, SUSPIRIA και I AM LOVE.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Αμερικανού τουρίστα, του Μπέκετ, ο οποίος βρίσκεται άθελά του στο στόχαστρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας, σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Κυνηγημένος από αγνώστους, ένας καθημερινός άνθρωπος θα ζήσει μία απρόσμενη περιπέτεια με φόντο την ελληνική ορεινή επαρχία και την πολύβουη Αθήνα.



Να σημειωθεί πως τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου από τα Τρίκαλα και θα έχουν διάρκεια 8 εβδομάδων.

Οσον αφορά την Αθήνα τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 25 Φλεβάρη και θα διαρκέσουν έως 25 Μαρτίου 2019.