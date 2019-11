Παρουσίαση ποιητικής συλλογής στη «Χάρτα»

Τα «Εκπρόθεσμα» του Γιάννη Τζώρτζη ξεδιπλώνονται απόψε στη «Χάρτα»

Η ποιητική συλλογή «Εκπρόθεσμα» του Γιάννη Τζώρτζη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη, παρουσιάζεται απόψε Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 20.00 στο βιβλιοπωλείο – καφενείο «Χάρτα», Σκενδεράνη 16, στον Βόλο.

Ο ποιητής Θάνος Σταθόπουλος θα παρουσιάσει το βιβλίο και θα συνομιλήσει με τον Γιάννη Τζώρτζη για την ποίηση και τα ποιήματα.

Κατά την πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα, ο ποιητής Γιώργος Μπλάνας σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Την εύφλεκτη κι όμως λόγια, σχεδόν κλασικιστική ποίησή του, ο Τζώρτζης την κατέθεσε σε τρία βιβλία, από το 1985 μέχρι το 1993. 18 ποιήματα, «Ο Υπνος του κυνηγού και το κέρασμα του απογεύματος», ένα βιβλίο στο οποίο «το ποίημα παριστάνει επίτηδες ότι είναι ένα ακίνδυνο πεζό, για να τον αφήσει να τοποθετήσει με την ησυχία του τις επικίνδυνες νάρκες του», όπως σημείωσε ο Ικαρος Μπαμπασάκης στο περιοδικό Lifo, και ένα βιβλίο με «εικόνες σαν σε όνειρο, αφού είναι πραγματικές κινηματογραφήσεις ξεχασμένων ή λησμονημένων προσώπων, που ζουν μαζί μας, δίπλα μας», όπως το παρουσίασε το περιοδικό Οδός Πανός. Τώρα ξαναεμφανίζεται ως ποιητής με ένα ολιγοσέλιδο βιβλίο, που φέρει τον τίτλο «Εκπρόθεσμα» και περιέχει 17 άτιτλα ποιήματα, εκ των οποίων τα πέντε είναι μεταφράσεις».

Ο Γιάννης Τζώρτζης γεννήθηκε το 1959. Από νεαρή ηλικία συνεργάστηκε με περιοδικά και εφημερίδες, καθώς και με το δημόσιο και ιδιωτικό ραδιόφωνο.

Μεταφράζει αγγλόφωνη ποίηση (Ρόμπερτ Λόουελ, Τζον Ασμπερι, Φίλιπ Λάρκιν, Ντίλαν Τόμας, Γκρέγκορι Κόρσο, Αλεν Γκίνσμπεργκ κ.ά.) και πεζογραφία (Ρέιμοντ Κάρβερ, Ρίτσαρντ Μπρότιγκαν, Μάλκομ Λόουρι, Φ.Σ. Φιτζέραλντ, Ντέιβιντ Λίβιτ, Ουίλιαμ Μπόιντ κ.ά.).

Το 1981 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Bob Dylan – Ενα Οχημα» για τα πρώτα χρόνια παρουσίας του αμερικανού δημιουργού.

Επιμελήθηκε των εκδόσεων «Ανθολογία Μπιτ Λογοτεχνίας», Α΄& Β΄ τόμοι, και «Η Ιστορία των αδελφών Μαρξ».

Από το 1984 μέχρι το 1989 εξέδωσε 4 τεύχη του λογοτεχνικού περιοδικού Ζάλη.

Το 1989, μαζί με τον ποιητή Θάνο Σταθόπουλο, έκαναν την παραγωγή του δίσκου βινυλίου «Ομορφαίνω τη μοίρα» με απαγγελίες ποιημάτων του Νίκου Καρούζου, από τον ίδιο τον ποιητή.

Το 2017 εξέδωσε στην αγγλική γλώσσα το εγκόλπιο «The Life of Saint Symeon, The Barefoot and Single - Coated».

Εχει εκδώσει τις εξής ποιητικές συλλογές «18 ποιήματα», Ερατώ 1985 (εξαντλημένο), «Ο ύπνος του κυνηγού», Ερατώ 1990 (εξαντλημένο), «Το κέρασμα του απογεύματος», Ικαρος 1993, «Εκπρόθεσμα», Γαβριηλίδης 2018.