Παρουσίαση βιβλίου στο Στέκι Πολιτισμού του ΚΕΘΕΑ Πιλότος

To βιβλίο της Κατερίνας Μαγγανά με τίτλο «Οταν η ψυχή διαταράσσει το σώμα» παρουσιάζεται απόψε Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στις 19.30 στο Στέκι Πολιτισμού του ΚΕΘΕΑ Πιλότος Μεταμορφώσεις Γ. Καρτάλη 48, Βόλος.

Το Στέκι Πολιτισμού του ΚΕΘΕΑ Πιλότος Μεταμορφώσεις, σε συνεργασία με την ένωση συλλόγων γονέων μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου, τις εκδόσεις Αρμός, το βιβλιοπωλείο «Πένα» και την υποστήριξη της Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) Ιωλκού Βόλου πραγματοποιούν την εκδήλωση.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Κλαίρη Κουτρουλή ψυχολόγος, υπεύθυνη της Μονάδας Εγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ Πιλότος, Κατερίνα Μαγγανά ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας, ενώ η Μάρω Αισώπου αφηγείται συμβολικό παραμύθι.

Η Κατερίνα Μαγγανά είναι ψυχολόγος MSc - ψυχοθεραπεύτρια και εργάζεται ιδιωτικά. Σπούδασε στο ΕΚΠΑ και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εχει ολοκληρώσει τον διετή κύκλο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων «Εισαγωγή στην Ψυχοσωματική», της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας – IPSO P. MARTY (2012 - 2014).

Είναι εισηγήτρια διαλέξεων και σεμιναρίων σε ιδρύματα, συνέδρια και φορείς. Επιστημονικά της άρθρα έχουν δημοσιευθεί στα «Τετράδια Ψυχιατρικής» και στο ψυχαναλυτικό περιοδικό «Οιδίπους». Από το 2003 ώς το 2017 συνεργάστηκε με το περιοδικό «Αρμονία», μηνιαίο ένθετο της εφημερίδας «Εθνος του Σαββάτου», με άρθρα για θέματα ψυχολογίας. Εχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με τη δημόσια τηλεόραση στην έρευνα και στα κείμενα ντοκιμαντέρ πολιτισμικού περιεχομένου. Το 2013 έλαβε το βραβείο κοινού για το θεατρικό της έργο «Εφη. Από το Ευτυχία» (καλύτερο νεοελληνικό έργο, θεατρικά βραβεία περιοδικού Αθηνοράματος).

Εχει δημοσιεύσει το βιβλίο «Δημιουργώντας το αύριο», εκδόσεις Παπαϊωάννου (2002) και έχει συμμετάσχει με κείμενά της στο βιβλίο του εικαστικού Γιώργου Λάππα «Maqams of blood and maqams of milk», εκδόσεις Futura (2003).