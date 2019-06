Γιορτή μουσικής στην πόλη του Βόλου

Πληθώρα εκδηλώσεων σε ανοιχτούς χώρους με μεγάλη αποδοχή από το κοινό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ευρωπαϊκή γιορτή της μουσικής, που ενισχύει το πολιτιστικό προφίλ της πόλης και περιλαμβάνει ανοικτές εκδηλώσεις χωρίς αντίτιμο εισόδου. Ολη η πόλη ζωντανεύει και το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, που καλύπτουν όλα τα είδη της μουσικής, όπως jazz, έντεχνο, παραδοσιακό, ηλεκτρονική, αλλά και κλασική μουσική.

Ο θεσμός της ευρωπαϊκής γιορτής της μουσικής στον Βόλο είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Β. Σποράδων και γίνεται σε συνεργασία με τον ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, ενώ τελεί πανελλαδικά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της ΕΥΕΔ - ΟΠΙ και διοργανώνεται σε συνεργασία με συλλογικότητες και τοπικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων σήμερα Σάββατο 22 Ιουνίου περιλαμβάνει: Ερμού – Μεταμορφώσεως στις 21.30 συναυλία του ωδείου Παλάσκα στο «Φιλίππου cafe».

Ερμού – Θέσπιδος στο (Τρανζίστορ) βραζιλιάνικη μουσική στις 21.30 με τους «Grupo Bacana», που απαρτίζουν οι Μάουρα Brinkey τρομπέτα, Συμεών Γιαννούλης τρομπέτα, Γιώργος Χαρίτος κοντραμπάσο, Στέφανος Παρασκευάς βιμπράφωνο, Κώστας Μέρος τύμπανα, Κωνσταντίνος Κολέτσιος κιθάρα.

Στη Σπ. Σπυρίδη – Τ. Οικονομάκη στις 21.30 βραδιά χορού milonga με τους Puerto del Tango. Στην πλατεία Σταγιατών – βρύση στις 21.00 συναυλίες με τα σχήματα «On the Rocks», «Τριφασικό Ρεύμα», Apostolis WAK (dj set).

Κουμουνδούρου - Τάκη Οικονομάκη στις 21.30 εμφανίζονται οι «Drive in Lovers», Κουμουνδούρου – Δημητριάδος στις 21.30 οι «Band Fatale», στον πεζόδρομο Μικρασιατών – όπισθεν ΤΕΕ στις 21.00 από την «Αγία Νοσταλγία» ώς τον «Αψινθο» ταξιδεύουν το κοινό οι Γιάννης Αδάμος και Γιώργος Μιχαήλ.

Σε Αγριά – Σουτραλί στις 21.30 Νίκος Μεργιαλής και «Μουσικοί Ιχνηλάτες» στο Hayatt, στην Παύλου Μελά – Σωκράτους στοά στις 19.00 διοργανώνεται υπαίθριο πάρτι στο Μeraki με τους Afriend, Asty Tekk (Αθήνα), Atimuchicas, Calqulus (Αθήνα), Costas Rizos, DJ Maddox και στο Στενό Γραβιάς – Παλιά στις 22.30 μουσική βραδιά με τους Moth Touch Joel Battista, ArkaL, Delleoni.

Το αυριανό πρόγραμμα

Αύριο Κυριακή 23 Ιουνίου στην παραλία Αγίων Σαράντα στις 13.00 αρχίζει μεγάλο μουσικό πάρτι, που δίνουν τον ρυθμό και το πρόσταγμα του κεφιού οι Phillip V, Dimitris Nikou, Mr Tzi.

Στον Αγιο Κωνσταντίνο – παιδική χαρά στις 21.30 τον λόγο έχουν η παράδοση και τα «Ανατολικά Ζητήματα».

Αγίου Νικολάου – Τάκη Οικονομάκη στις 20.00 εμφανίζονται οι «Wet ’n Roll» και «Bloody Mary», στον Αγιο Κωνσταντίνο – παραλία στις 21.00 μουσική βραδιά που συμμετέχουν πιάνο - φωνή Δημήτρης Καρακώστας, βιολί Γιάννης Σκαμπαρδώνης, τραγούδι Ελισάβετ Φανιά.

Πεζόδρομος Μικρασιατών στις 21.00 παραδοσιακά τραγούδια με τους Μπατιανούδη Ιάκωβο κρουστά, Δραγάνη Θανάση ούτι - λαούτο, βιολί από τον Παχή Περικλή, φωνή Μπαντέλα Βούλα. Συμμετέχει ο Χορευτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας Βόλου.

Στο προαύλιο Αγ. Κωνσταντίνου – οδός Τσοποτού στις 21.30 λαϊκό, ρεμπέτικο με σχήμα που απαρτίζουν οι Δημήτρης Τσαμαντάνης φωνή, Φίλιππος Ρέτσιος κοντραμπάσο, Κώστας Γεδίκης πιάνο, Στάθης Σαρρής κιθάρα.

Η αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει στο cafe bar του κέντρου φιλοξενίας Selina κάτω από το πάρκινγκ του οικισμού στη Μακρινίτσα, με ώρα έναρξης 19.30. Εμφανίζονται οι djs Pascal B, Atsou & friends και Harry Alestas (Madoras inda house).

Παράλληλες εκδηλώσεις

Εκθεση φωτογραφίας με θέμα «Τι είναι για σένα μουσική» σε συνεργασία με το κοινωνικό δίκτυο επαγγελματιών Doitforme.eu λειτουργεί στη συμβολή των οδών Τάκη Οικονομάκη με Αγίου Νικολάου.

Συμμετέχοντες είναι οι Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης (SHOOTME), Αθανάσιος Παπαγεωργίου (AP PHOTOGRAPHY), Μαρία Μπρουσοβάνα (Το Φωτογραφείο), Θανάσης Ντόβας (Passion for Weddings), Ελένη Καλιντζέου (Elen Stories), Νικόλας Χρυσός (The Light Box Photography), Νικόλας Χατζηπολίτης & Βασίλης Οικονόμου (The Darkroom’s Key), Δημήτρης Μπαρμπαγιάννης (Dimitris Barbayannis Impromptu photography).

Επίσης πραγματοποιείται tattoo συνάντηση στο αίθριο του Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην οδό Παύλου Μελά. Περίπτερα tattoo artist στον χώρο του open stage σήμερα Σάββατο 22 Ιουνίου από τις 19.00.

Aνοιχτή milonga βραδιά με tango πραγματοποιείται στη συμβολή των οδών Σπ. Σπυρίδη και Τάκη Οικονομάκη με τους Puerto del Tango σήμερα Σάββατο 22 Ιουνίου στις 22.00, πλαισιώνοντας το γιορτινό χρώμα της πόλης.