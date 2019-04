«Κάνε το χόμπι σου επάγγελμα»

Ημερίδα δημιουργικού επιχειρείν διοργανώνεται στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας

Την ημερίδα δημιουργικού επιχειρείν τού ftiaxto.gr φιλοξενεί το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας στον Βόλο, με αφορμή τον εορτασμό των ευρωπαϊκών ημερών χειροτεχνίας στo πλαίσιo της Χειροτέχνικα Θεσσαλίας 2019.

Εξειδικευμένοι επαγγελματίες με πολύχρονη πείρα, οι οποίοι προέρχονται από όλους τους τομείς του crafting, θα μεταδώσουν την τεχνογνωσία τους χρησιμοποιώντας τα πιο εξελιγμένα υλικά και τον εξοπλισμό. Θα παρουσιαστεί πληθώρα τεχνικών και μεθόδων, οι οποίες απευθύνονται σε επισκέπτες όλων των γνωστικών επιπέδων, από αρχάριους crafters μέχρι πεπειραμένους δημιουργούς. Ιδανικό και για όσους θέλουν να μυηθούν για πρώτη φορά στον μαγικό κόσμο της χειροποίητης δημιουργίας.

Το Σάββατο 6 Απριλίου, 12.00 – 16.30, ο Ζαχαρίας Πολυμενάκος απευθύνεται σε δημιουργούς, χειροτέχνες, καλλιτέχνες, μικρούς παραγωγούς, σχεδιαστές, γραφίστες και σε όσους θέλουν να μάθουν τον σωστό τρόπο να προωθούν τις δημιουργίες και τα προϊόντα τους online. Πολλοί χειροτέχνες ασχολούνται με πολλές τεχνικές και δεν διστάζουν να ασχοληθούν με διαφορετικά αντικείμενα. Πώς μπορεί ένας crafter επιχειρηματίας να επιλέξει από όλα τα πιθανά προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει αυτό που θα του αποφέρει τις μεγαλύτερες πωλήσεις; Η Βάλια Μπινίκου θα απαντήσει στα σημαντικά ερωτήματα για την κατάλληλη επιλογή. Τέλος, ο Αντώνης Δαυίδ, επαγγελματίας φωτογράφος με μεγάλη εμπειρία, θα μοιραστεί τα μυστικά, που κάνουν τις φωτογραφίες να ξεχωρίζουν.

Την Κυριακή 7 Απριλίου οι συμμετέχοντες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν στο κοινό της Χειροτέχνικα τις τελευταίες δημιουργικές τάσεις στον τομέα της χειροτεχνίας και του do – it - yourself. Η είσοδος είναι δωρεάν. Απαραίτητη η εγγραφή.

Για εγγραφές και το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο:

https://xeirotexnika.gr/thessaly-2019/imerida-dimiourgikou-epixeirein/.

Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.