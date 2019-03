Επίδειξη μόδας στον Βόλο για άτομα με αναπηρίες

Από την ΚΟΙΝΣΕΠ «Παγκόσμια Αγκαλιά» και το σωματείο «Δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες μόνο άνθρωποι»

Μία ξεχωριστή επίδειξη μόδας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον Βόλο την 1η Απριλίου. Η πόλη και το Συνεδριακό Κέντρο στο Πεδίο του Αρεως πρόκειται να φιλοξενήσουν την 4η πανελλήνια επίδειξη μόδας για άτομα με αναπηρίες, με στόχο την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην καθημερινότητα.

Μια ομάδα εθελοντών, με πρωτοστάτρια την Ευγενία Φραγκούλη και πρόεδρο την Αθηνά Ζέρβα προπονήτρια της Εθνικής Κωφών Μπάσκετ Γυναικών Ελλάδος και χρυσή ολυμπιονίκη ίδρυσε στον Βόλο την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) «Παγκόσμια Αγκαλιά», που έχει ως σκοπό τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και γενικά την κοινωνική δράση.

Στο πλαίσιο αυτό η «Παγκόσμια Αγκαλιά» ένωσε τις δυνάμεις της με το σωματείο «Δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες μόνο άνθρωποι» και αναπτύσσουν από κοινού δράσεις. Ηδη διατέθηκαν στον Βόλο ημερολόγια για την ενίσχυση του Ορφανοτροφείου.

Καρπός της συνεργασίας θα αποτελέσει και η επίδειξη μόδας για άτομα με αναπηρίες που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, τη Δευτέρα 1 Απριλίου, από τις 6 το απόγευμα, έως τις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο Πεδίο του Αρεως.

Συνοδοιπόρους τους σε αυτή την προσπάθεια έχουν την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Βόλου.

Τη διοργάνωση της επίδειξης μόδας στηρίζουν επίσης οι Ιππόκαμπος, Xenia Domotel Volos, Δώσε Ζωή, ΕΨΑ, Nikolatos, Park Hotel Volos, Money Managers, e-consulting Κορώνας Ευάγγελος, Kritsa Gastronomy Hotel, Gas Group Pelagiadis, Vassilis Moralis, Μήλο της έριδος by Karaiskos family, Pandemonio πολυκατάστημα, Pandemonio outfit & more, Σύλλογος Ανθρώπων ΣΚΠ Αυτοάνοσα ΑμεΑ και φίλων αυτών (Το Στέκι), Nevronas, info basket, nemertes, steki radio, radiosun, notians voice.gr, Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού Μαγνησίας, Μπαχάρικο, Κρέατος Τέχνη, olive press, ΦΟΡΜΙΛ PLUS, Loutin, El for Sam, the look.gr. men’s fashion, το Κουφέτο, παιδικά TITI, Οggi kids, ΚΛΙΠ, Βάσω lingerie, Αφή, Κεντρί drinks & coffee, ΙΕΚ Δήμητρα, Noufaro, Great, Πανθεσσαλική Ενωση Ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας, Αέρινο, Αποστολόπουλος, ΚΙΚΑ, Jam music cafe, Karamalegos, GYM WAY, Ναυπηγείο Ρέππος.