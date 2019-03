Αποκριάτικο ξεφάντωμα στο café - εστιατόριο «Εstrella»

Μεθαύριο Κυριακή 10 Μαρτίου ο Βόλος ξεφαντώνει στους ρυθμούς του καρναβαλιού και το κέφι κορυφώνεται τις απογευματινές ώρες, καθώς μικροί και μεγάλοι χορευτές θα δώσουν παλμό στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα έξω από το café - εστιατόριο «Εstrella» στην Ερμού με Κουμουνδούρου.

Το «Εstrella» επιμελείται τη διασκέδαση και σε συνεργασία με το Independance Studio Volos θα εκτινάξουν στα ύψη την καρναβαλική μας διάθεση, με χορό και φουλ κέφι.

Το αποκριάτικο ξεφάντωμα θα πλαισιωθεί με τις latin και mainstream μουσικές επιλογές από τον dj Estelio «El Social» με animations, διαγωνισμό στολής και πολλά ακόμη δρώμενα. Kαθ’ όλη τη διάρκεια, το μικρόφωνο θα βρίσκεται στα έμπειρα χέρια του mc και ηθοποιού Αναστάση Χριστοφιλόπουλου από την Αθήνα, που θα δώσει τη δική του τρελή νότα στη βραδιά, ενώ «μαζί μας θα βρίσκεται και η μπάντα κρουστών «Caracatu» για να λικνιστούμε σε βραζιλιάνικους καρναβαλικούς ρυθμούς. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, με τις στολές σας και το πιο ζεστό σας χαμόγελο να περάσουμε ένα τρελό καρναβαλικό απόγευμα στην καρδιά της πόλης μας» υπογραμμίζουν οι διοργανωτές.

On dexx Event djs - dj Estelio «El Social». On the dance floor Independance Studio Volos, Mc: Anastios Christofilopoulos. Διοργάνωση - υποστήριξη Independance Studio Volos.

Χορηγός επικοινωνίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.