Ταυτόχρονες προβολές του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ KINDERDOCS σε Μουσεία του ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους Kinderdocs, προβάλλει, από την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου έως και το Σάββατο 2 Μαρτίου, επιλεγμένα ντοκιμαντέρ της διοργάνωσης, ταυτόχρονα, στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη, στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας στον Βόλο, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα και στο Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί.

Οι προβολές απευθύνονται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο ευρύ κοινό. Όλα τα ντοκιμαντέρ θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους.

Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερη.

Για τις σχολικές ομάδες απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου (ώρα έναρξης 10:00)

Για μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄-Β΄ Γυμνασίου

Θεματική ενότητα: Παιδική εργασία, Tι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω

Kayayo, the Living Shopping Baskets (Mari Riise, Νορβηγία, 2015, 32΄)

Στη Γκάνα, 100.000 κορίτσια ηλικίας από 6 ετών δουλεύουν στις αγορές, παρέχοντας ως μεταφορικό μέσο τον ίδιο τους τον εαυτό. Ένα από αυτά είναι η οκτάχρονη Μπαμούνου. Το μόνο που ονειρεύεται είναι να δεχτούν οι γονείς της να σταματήσει τη δουλειά και να την αφήσουν να γυρίσει στο σπίτι.

Βραβεία (επιλογή): GREENWICH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2018 • BEST DOCUMENTARY SHORT, OLYMPIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE 2017

Hello Salaam (Kim Brand, Ολλανδία, 2017, 16΄)

Οι μητέρες τους υπήρξαν εθελόντριες στην Ελλάδα. Στις διακοπές τους, ο Μέρλιν και ο Σιλ αποφασίζουν να πάνε στη Λέσβο, σε προσφυγικούς καταυλισμούς, για να γνωρίσουν παιδιά της ηλικίας τους και να δουν από πρώτο χέρι πώς ζουν και τα βγάζουν πέρα.

Βραβεία (επιλογή): IDFA 2017 OFFICIAL SECTION KIDS & DOCS

Gaurav & the kites (André Hörmann, 2015, Γερμανία, 25’)

Ο δωδεκάχρονος Γκαουράβ είναι ένα πολυμήχανο αγόρι που ζει με την οικογένειά του σε ένα χωριό́ της Βόρειας Ινδίας. Μετά το σχολείο, δουλεύει σε μια βιοτεχνία κατασκευής χαρταετών, που είναι και η βασική ενασχόληση και πηγή εισοδήματος του χωριού εδώ και αιώνες. Ο Γκαουράβ θέλει μια μέρα να γίνει αρχιτεχνίτης Πειραματίζεται με τις τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής, τα χρώματα και τα υλικά, και απευθύνεται στους καλύτερους μάστορες για να κατασκευάσει το πιο όμορφο και αεροδυναμικό μοντέλο για τη μεγάλη γιορτή των χαρταετών στο χωριό.

Παρασκευή 1 Μαρτίου (ώραέναρξης 10:00)

Για μαθητές Ε’-ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄-Β΄ Γυμνασίου

Θεματική ενότητα:Μεγαλώνοντας, Εφηβεία, Bullying

Α Field Guide to Being a 12 year-old Girl(Tilda Cobham-Ηervey, Αυστραλία, 2017, 20’)

Τι συμβαίνει στο μυαλό των εφήβων; Πώς βλέπουν τον κόσμο και τι θέλουν να αλλάξουν σε αυτόν; Οδηγίες χρήσης από έφηβους για την απρόβλεπτη αλλά και συναρπαστική αυτή ηλικία. Με φρεσκάδα, χιούμορ και έμπνευση, η ταινία φιλοτεχνεί ένα αντιπροσωπευτικό πορτρέτο των σημερινών εφήβων. Γυρισμένη πάνω σε μια σκηνή θεάτρου, δώδεκα κορίτσια, ηλικίας δώδεκα χρονών, μιλάνε για τον κόσμο τους, για τον κόσμο μας.

Βραβεία (επιλογή): BERLINALE 2018 BEST SHORT FILM YOUTH JURY, GENERATION KPLUS SELECTIONThe World of Kim & Bob, διάρκεια: 17’

Ninnoc, διάρκεια: 18’

Τhe World of Kim & Bob (Sanne Rovers, Ολλανδία, 2016, 17’)

Η Κιμ και ο Μπομπ είναι κολλητοί από μωρά. Αν και 13 ετών σήμερα, συνεχίζουν να περνούν ώρες μαζί, φτιάχνοντας ολόκληρους εικαστικούς κόσμους (που παρουσιάζονται στην ταινία με υπέροχα animation). Όμως, μεγαλώνουν. Τι αλλάζει και τι μείνει ίδιο στη φιλία τους, τώρα που και οι δύο, μπαίνουν στην εφηβεία;

Ninnoc (Niki Padidar, 2015, Ολλανδία, 18’)

Στη Νιννόκ δεν αρέσουν οι κλίκες, οπού όλοι πρέπει να έχουν την ιδία συμπεριφορά και εμφάνιση για να είναι αρεστοί. Στο παλιό της σχολείο την έκαναν να νοιώθει ότι δεν κολλάει, αλλά και στο καινούργιο δεν έχει ακόμα εγκλιματιστεί γιατί φοβάται ότι και εδώ θα υπάρχουν παιδιά που δεν την συμπαθούν. Η κινηματογράφηση και το μοντάζ φωτίζει την προσωπικότητα και τα συναισθήματα της Νιννόκ, διευκολύνοντας τον θεατή να κατανοήσει τις μαγικές συνάψεις που γίνονται στο μυαλό μιας έφηβης.

Βραβεία (επιλογή): IDFA 2015: IDFA AWARD FOR BEST CHILDREN DOCUMENTARY • 66 BERLINALE: GENERATION, SPECIAL MENTION • MO & FRIESE CHILDREN’S SHORT FILM FESTIVAL 2016: WINNER, CINEMA IN SNEAKERS: BEST SHORT FILM FOR CHILDREN 2016 • 21O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PARA NIΝΙOS: BEST DOCUMENTARY

Σάββατο 2 Μαρτίου (ώρα έναρξης 18:00)

Για παιδιά 13-18 ετών και ενήλικες

Θεματική ενότητα: Τεχνητή Νοημοσύνη, το μέλλον είναι ήδη εδώ

More Human Than Human (Tommy Pallotta & Femke Wolting, Η.Π.Α, 2018, 79’)

Ποιες είναι οι προσδοκίες από την τεχνητή νοημοσύνη και οι συνέπειές της για τον σημερινό κόσμο; Σε ποιους τομείς χρησιμοποιείται ήδη και πως αυτό επηρεάζει τη ζωή μας, τις δουλειές και τις σχέσεις μας; Σε αυτή τη μεγάλου μήκους ταινία που ήταν στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ Hot Docs Film Fest 2018 στο Τορόντο, οι σκηνοθέτες παρουσιάζουν όλες τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα και επιχειρούν να κατασκευάσουν ένα ρομπότ που θα πάρει τον ρόλο του σκηνοθέτη στην τελευταία σκηνή της ταινίας. Υπάρχει άραγε κίνδυνος το δημιούργημα του ανθρώπου να ξεπεράσει το ανθρώπινο είδος;

Βραβεία (επιλογή): OFFICIAL SELECTION HOTDOCS 2018

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Μουσεία (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-17:00).

KinderDocs

Το KinderDocs Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για Παιδιά και Νέους πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα και το MOMus Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει προβολές και δράσεις, καθημερινή για σχολεία και σαββατοκύριακο για όλη την οικογένεια. Το φεστιβάλ διαρκεί από τον Οκτώβριο 2018 έως και τον Μάιο 2019 και απευθύνεται σε παιδιά και νέους από 9 ετών, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, καθώς και όλους όσοι αγαπούν την τέχνη του ντοκιμαντέρ.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με την υποστήριξη των σημαντικότερων φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη και είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού European Children’s Film Association. Το 2018, το KinderDocs επιμελήθηκε το παιδικό και νεανικό πρόγραμμα του Festival dei Popoli, ενός από τα μεγαλύτερα ιταλικά φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, που διοργανώνεται στη Φλωρεντία από το 1959.

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού

Όθωνος-Αμαλίας 129, 23100, Σπάρτη

Τ.: 27310 89315 | www.piop.gr

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.& Σ. Τσαλαπάτα

Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Νότια Πύλη, 38334, Βόλος

Τ: 24210 29844 | www.piop.gr

Μουσείο Αργυροτεχνίας

Ακρόπολη Ιτς Καλέ Κάστρο Ιωαννίνων, 45221, Ιωάννινα

Τ: 26510 64065 | www.piop.gr

Μουσείο Μετάξης

Ελευθερίου Βενιζέλου 73, 68400, Σουφλί

Τ.: 25540 23700 | www.piop.gr