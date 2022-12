«Κατεβάζουν» στιλό στους New York Times - Μεγάλη απεργία μετά από δεκαετίες

Για τη μεγαλύτερη απεργία του προσωπικού τους από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ετοιμάζονται οι New York Times καθώς πάνω από 1.100 εργαζόμενοι ετοιμάζονται να κατεβάσουν τα στιλό τους.

Η απεργία θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της 8ης Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει για ένα 24ωρο. Οι εργαζόμενοι θα κάνουν πικετοφορία έξω από τα γραφεία στις 13:00, με παρουσία σημαντικών δημοσιογράφων όπως η Nicole Hannah-Jones η οποία αναμένεται να μιλήσει, στη διάρκεια συγκέντρωσης αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με το συνδικάτο NewsGuild of New York, που εκπροσωπεί δημοσιογράφους, τεχνικούς και άλλα μέλη του προσωπικού των New York Times, οι 1.100 και πλέον εργαζόμενοι που θα απεργήσουν αντιπροσωπεύουν περίπου τα εννέα δέκατα του συνόλου.

«Ελπίζαμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία πριν την προθεσμία που είχαμε δώσει, αλλά πλέον περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι είμαστε έτοιμοι να σταθούμε ενωμένοι ο ένας για τον άλλο, αλλά και ενωμένοι για όλους τους δημοσιογράφους σε κάθε μέρος», είπε η δημοσιογράφος των New York Times, Τζένι Βρέντας.

Οι εργαζόμενοι των NY Times ζητούν νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και αυξήσεις μισθών

Η απεργία προγραμματίζεται καθώς η διοίκηση των New York Times και το συνδικάτο NewsGuild διαφωνούν για διάφορα ζητήματα, ειδικά τους μισθούς. Η διοίκηση λέει ότι έχει προσφέρει «σημαντικές αυξήσεις», αλλά το συνδικάτο αντιτείνει ότι η εφημερίδα «έχει συχνά μπερδέψει τις ίδιες της τις προτάσεις». Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται από τον Μάρτιο του 2021, οπότε είχε λήξει η τελευταία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά μετά από ενάμιση χρόνο άκαρπων προσπαθειών το συνδικάτο αποφάσισε να προχωρήσει στην απεργία.

Πηγή: in.gr