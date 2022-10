Μπαράζ εκρήξεων στο κέντρο του Κιέβου - Νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου λίγο μετά τις 08:00 τοπική ώρα (06:00 BST).

Οι επιθέσεις στο κέντρο του Κιέβου σύμφωνα με τους New York Times φαίνεται να συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα (9.30 ώρα Ελλάδας).

Συνεργείο του BBC που βρισκόταν στην οροφή ξενοδοχείου είδε ένα από τα πυραυλικά χτυπήματα. Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής είχαν ηχήσει περίπου 90 λεπτά νωρίτερα.

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου ενώ αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι είδε μαύρο καπνό να βγαίνει από κτίρια.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο χτυπιέται εδώ και πολλούς μήνες και οι εκρήξεις φαίνεται να είναι πολύ πιο κεντρικές από τα προηγούμενα ρωσικά πλήγματα.

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο ρεπόρτερ της Wall Street Journal στην Ουκρανία, Μάθιου Λουξμουρ, υπάρχουν αναφορές για θύματα.

The images are like in a world war. Explosions took place one after another in Kiev, the capital of Ukraine. Smoke is reportedly rising in the city.#UkraineRussianWar #Ukraine #Russian #Zelensky #putin #kiev #BreakingNews pic.twitter.com/vd3fo0D7Vk

— NOAH (@noahwarpress) October 10, 2022

Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των Κρατικών Υπηρεσίων Έκτακτης Ανάγκης, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Suspilne, αναφέροντας «εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα το Κίεβο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες».

Στόχος πανπιστήμιο

Οι New York Times στην live ενημέρωσή του τονίζουν πως μία από τις επιθέσεις στο Κίεβο φαίνεται να είχε στόχο ένα πανεπιστήμιο. Εκεί υπάρχουν πέντε απανθρακωμένα οχήματα και τα παράθυρα ενός κτιρίου είχαν ανατιναχθεί.

Οι Times προσθέτουν πως πριν από τις εκρήξεις στο Κίεβο, τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε όλη τη χώρα, σε έναν γενικό συναγερμό που σήμαινε όταν ο ουκρανικός στρατός εντόπισε πυραύλους στον αέρα, αλλά δεν είχε ακόμη καθορίσει τους στόχους τους.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σήμερα το πρωί.

Από την άλλη πλευρά ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λβιβ στη βορειοδυτική Ουκρανία προειδοποίησε τους κατοίκους να κρυφτούν στα καταφύγια, καθώς τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις εκεί.