Γερμανία: Συνεχείς προειδοποιήσεις στους πρόσφυγες από την Ουκρανία για τους κινδύνους του traffiking

Η Γερμανία υποδέχεται με προθυμία τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Ωστόσο, υπάρχουν «τα πρώτα σημάδια» ότι οι έμποροι ανθρώπων θέλουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση των γυναικών και των νέων που ταξιδεύουν μόνοι τους, γράφει η Deutsche Welle.

‘Ενας 55χρονος, με μητρώο για σεξουαλική επίθεση, υπόσχεται μια βόλτα στο Αμβούργο ειδικά για νεαρές Ουκρανές.

Την ίδια ώρα, 29χρονος και 21χρονος «πλησιάζουν» γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες ή με παιδιά. Επίσης, 50χρονος και 53χρονος προσφέρουν χρήματα σε νεαρές γυναίκες ως μια πρώτη βοήθεια στους πρόσφυγες, αν πάνε μαζί τους στο σπίτι.

«Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλευτούν την απόγνωση και την ανάγκη να φτάσουν οι πρόσφυγες. Αυτοί οι άνθρωποι τραβούν την προσοχή, όχι μόνο εθελοντών, αλλά και αστυνομικών. Πρόκειται για διψήφιες περιπτώσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταγράψει εγκλήματα», δήλωσε στη DW εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας.

Ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης σαρώνει αυτή τη στιγμή τη Γερμανία. Ωστόσο, στο πλήθος των πάνω από 80.000 προσφύγων, που μέχρι στιγμής έχουν καταφύγει στη Γερμανία, οι έμποροι ανθρώπων βλέπουν μόνο ευκαιρία εκμετάλλευσης. Το καθημερινό χάος στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βερολίνου δημιουργεί ένα σχεδόν ιδανικό περιβάλλον για την παρενόχληση των γυναικών.

Εθελοντές ανέφεραν ότι παρατηρούσαν τους φερόμενους διακινητές, μέχρι να απομακρυνθούν από τις γυναίκες. Η αστυνομία αντέδρασε, δημοσιεύοντας προειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων στα ουκρανικά, ρωσικά και αγγλικά.

Οι εθελοντές κατά τη διάρκεια των πρωινών ελέγχων στο σταθμό είναι πλέον ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το θέμα. Είναι όμως όλα αυτά αρκετά για να προστατέψουν τις γυναίκες και τους νέους από την Ουκρανία;

«Θα ήταν καλύτερα να καταγραφούν όσοι υποδέχονται μια ουκρανή γυναίκα ή οικογένεια», λέει η Monika Cissek-Evans. «Δυστυχώς, και εδώ οι άνθρωποι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν άλλους. Όχι μόνο οι άνδρες προσεγγίζουν πρόσφυγες, αλλά και οι γυναίκες. Δεν πρέπει να υπάρχει τυφλή εμπιστοσύνη στις γυναίκες», τονίζει ο υπάλληλος της κοινωνικής υπηρεσίας.

Η Monika Cissek-Evans και η ομάδα της εργάζονται επί του παρόντος σε ένα φυλλάδιο στα ουκρανικά, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους σιδηροδρομικούς σταθμούς τις επόμενες ημέρες.

Περισσότερα από 20 χρόνια πριν, ίδρυσε το κέντρο βοήθειας «Jadwiga» για θύματα εμπορίας ανθρώπων στο Μόναχο. Επέλεξε επίτηδες το πολωνικό όνομα Jadwiga (στα γερμανικά είναι Hedwig), επειδή στη Γερμανία, στα χέρια των εγκληματιών, πέφτουν κυρίως γυναίκες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Αν κάποιος μπορεί να εξηγήσει πόσο γρήγορα οι γυναίκες μπορούν να έρθουν αντιμέτωπες με την καταναγκαστική πορνεία, είναι η Huschke Mau. Η συγγραφέας και ακτιβίστρια, που το όνομά της είναι ψευδώνυμο, η οποία εργάστηκε ως ιερόδουλη για δέκα χρόνια και τώρα έχει γράψει αυτοβιογραφία. Ο τίτλος είναι σύμβολο του αγώνα της: «Dehumanized – Why We Must End Prostitution».

«Κάθε μέρα 1,2 εκατομμύρια άνδρες πηγαίνουν σε μια πόρνη εδώ. Η Γερμανία είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εμπορία ανθρώπων σε όλη την ΕΕ. Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης, θα έπρεπε να ντρεπόμαστε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Ηuschke Mau φοβάται ότι πολλές γυναίκες και κορίτσια που ταξιδεύουν μόνα τους μπορεί να αντιμετωπίσουν άλλο ένα τραύμα στη Γερμανία, μετά τις σκληρές εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πηγή: in.gr