Πακιστάν: Ο νέος πρωθυπουργός της χώρας είναι απίστευτος – Παθιάζεται στις ομιλίες και σπάει τα μικρόφωνα

Υπήρχε ένα μεγάλο συγκρότημα της ροκ μουσικής τη δεκαετία του ΄60 και του ΄70 που λεγόταν the Who. Οι Who εκτός από πολλά τραγούδια θρύλους που έγραψαν, έμειναν γνωστοί και για άλλον έναν λόγο. Στις εμφανίσεις και τις συναυλίες τους, πωρώνονταν τόσο πολύ που έσπαγαν τα πάντα. Κιθάρες, ντραμς, μικρόφωνα, ακόμη και ολόκληρη τη σκηνή που τραγουδούσαν.

Κάτι παρόμοιο κάνει και ο νέος πρωθυπουργός του Πακιστάν ο οποίος δεν θυμίζει τους Who όταν μιλάει αλλά όταν σπάει τα πάντα συνεπαρμένος από το πάθος του στις ομιλίες.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα έχουν κατακλυστεί από ομιλίες του 70χρονου Σαχμπάζ Σαρίφ. Τι λέει σε αυτές τις ομιλίες και ο κόσμος τις ανεβάζει; Μόνο οι κάτοικοι του Πακιστάν ξέρουν.

Παθιασμένος

Αυτό που είναι το σήμα κατατεθέν του είναι το πάθος του καθώς μιλάει. Ένα πάθος το οποίο ξεφεύγει από τα όρια. Ο Σαχμπάζ τα σπάει όλα. Πετάει μικρόφωνα, κλωτσάει αναλόγια και τα κάνει γης μαδιάμ.

Και όμως παρά το γεγονός ότι η χώρα του πάει από το κακό στο χειρότερο, οι δείκτες της οικονομίας είναι στα τάρταρα, ο πληθωρισμός καλπάζει και έχει να λύσει και ένα μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα. Οι πολιτικοί αναλυτές εικάζουν ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρει όπως δεν τα κατάφερε ούτε και ο προκάτοχος του που όλος τυχαίως ήταν αδερφός του.

Μάλιστα οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζουν πως ο νέος πρωθυπουργός είναι τόσο οξύθυμος που θα πρέπει να εκπαιδευτεί να μην μπερδέψει κάποια στιγμή το μικρόφωνο με το κουμπί των πυρηνικών και γίνει το «έλα να δεις».

