Οι Anonymous χάκαραν και διέρρευσαν αρχεία του υπουργείου Άμυνας

Η ομάδα χάκερ Anonymous ανακοίνωσε στο Twitter ότι παραβίασε τη βάση δεδομένων του ιστότοπου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

H ομάδα παραβίασε και διέρρευσε τα προσωπικά δεδομένα του υπουργείου.

Στο ίδιο tweet, η ομάδα δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπα των αναφερόμενων δεδομένων καθώς και έναν σύνδεσμο όπου οι χρήστες μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.

You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV

— Anonymous TV

Το χακάρισμα περιέχει και μια ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης ότι το Facebook θα «περιοριστεί» στη Ρωσία αφού ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης περιόρισε τους λογαριασμούς αρκετών οργανισμών μέσων ενημέρωσης που υποστηρίζονται από το Κρεμλίνο μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οι Anonymous είχαν προαναγγείλει τον «κυβερνοπόλεμο» στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η ομάδα των χάκερ με μηνύματά της στο Twitter ανέλαβε την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση στο site του ρωσικού τηλεοπτικού καναλιού RT καθώς και τεσσάρων ακόμα ιστότοπων τηλεπικοινωνιακών εταιριών ενώ χαρακτήρισε τον Πούτιν «δικτάτορα».

in.gr