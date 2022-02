Μαρόκο: Παγιδευμένος σε πηγάδι για πέμπτη ημέρα 5χρονος

Κόκκινο χτυπά η αγωνία στο Μαρόκο για το 5χρονο αγόρι που παραμένει εγκλωβισμένο σε πηγάδι.

Πλέον, η επιχείρηση απεγκλωβισμού έχει μπει σε κρίσιμο στάδιο κι ένα ολόκληρο έθνος να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Οι Μαροκινοί εκφράζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη συμπάθειά τους για το παιδί με το hashtag #SaveRayan.

#SaveRayan: Rescuers ‘almost there’ as they inch closer to 5-year-old boy trapped 100ft down well in Morocco https://t.co/5EqxLpv7L6