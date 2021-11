Βρέθηκε το αμάξι που σκότωσε 5 άτομα στο Ουισκόνσιν

Τουλάχιστον 5 ανθρώπους σκότωσε ένα κόκκινο αυτοκίνητο στου Ουισκόνσιν, όταν ο οδηγός του το έριξε πάνω σε παρέλαση με παιδιά και εφήβους στην Γουόκεσα.

Το αυτοκίνητο άφησε πίσω του τουλάχιστον 5 νεκρούς και 40 τραυματίες στο Ουισκόνσιν, και ανήκει σε έναν 38χρονο ράπερ.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν δείχνουν το αυτοκίνητο μετά το μακελειό παρκαρισμένο στο γκαράζ του δράστη. Το μπροστά μέρος είναι σμπαραλιασμένο, αφού χτύπησε τόσους πολλούς ανθρώπους.

Photos appear to show the red SUV involved in the Waukesha Holiday Parade incident. Follow updates here: https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/hfN0avE9Hp